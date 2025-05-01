https://crimea.ria.ru/20250501/7-chelovek-pogibli-i-11-raneny-pri-obstrele-aleshek---utochnennye-dannye-1146139275.html

7 человек погибли и 11 ранены при обстреле Алешек - уточненные данные

7 человек погибли и 11 ранены при обстреле Алешек - уточненные данные - РИА Новости Крым, 01.05.2025

7 человек погибли и 11 ранены при обстреле Алешек - уточненные данные

результате обстрела ВСУ рынка в Алешках погибли 7 человек, еще 11 получили ранения разной степени тяжести. Об этом сообщили в администрации Херсонской области. РИА Новости Крым, 01.05.2025

2025-05-01T16:12

2025-05-01T16:12

2025-05-01T16:12

алешки

херсонская область

новости

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обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая - РИА Новости Крым. В результате обстрела ВСУ рынка в Алешках погибли 7 человек, еще 11 получили ранения разной степени тяжести. Об этом сообщили в администрации Херсонской области."По данным на 14:00, за медицинской помощью обратились или были эвакуированы на скорой помощи 12 мирных жителей. Один из них скончался по пути в медицинское учреждение. Еще четверо получили тяжелые ранения", - говорится в сообщении. В больницы прибыли хирурги и реаниматологи, у которых сегодня был выходной. Он также добавил, что рассматривается возможность привлечения реанимационных бригад из Республики Крым, но в данный момент в этом нет необходимости, все необходимые действия обеспечиваются силами региональной системы здравоохранения.Украинские боевики нанесли массированный удар FPV-дронами в районе центрального рынка Алешек утром в четверг. Сообщалось о семи погибших и более 20 раненых.По факту атаки ВСУ Следственный комитет России возбудил уголовное дело о терроризме, сообщала ранее официальный представитель ведомства Светлана Петренко.В муниципалитете объявлен трехдневный траур.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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алешки

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алешки, херсонская область, новости, происшествия, обстрелы всу