https://crimea.ria.ru/20250501/7-chelovek-pogibli-i-11-raneny-pri-obstrele-aleshek---utochnennye-dannye-1146139275.html
7 человек погибли и 11 ранены при обстреле Алешек - уточненные данные
7 человек погибли и 11 ранены при обстреле Алешек - уточненные данные - РИА Новости Крым, 01.05.2025
7 человек погибли и 11 ранены при обстреле Алешек - уточненные данные
результате обстрела ВСУ рынка в Алешках погибли 7 человек, еще 11 получили ранения разной степени тяжести. Об этом сообщили в администрации Херсонской области. РИА Новости Крым, 01.05.2025
2025-05-01T16:12
2025-05-01T16:12
2025-05-01T16:12
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происшествия
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая - РИА Новости Крым. В результате обстрела ВСУ рынка в Алешках погибли 7 человек, еще 11 получили ранения разной степени тяжести. Об этом сообщили в администрации Херсонской области."По данным на 14:00, за медицинской помощью обратились или были эвакуированы на скорой помощи 12 мирных жителей. Один из них скончался по пути в медицинское учреждение. Еще четверо получили тяжелые ранения", - говорится в сообщении. В больницы прибыли хирурги и реаниматологи, у которых сегодня был выходной. Он также добавил, что рассматривается возможность привлечения реанимационных бригад из Республики Крым, но в данный момент в этом нет необходимости, все необходимые действия обеспечиваются силами региональной системы здравоохранения.Украинские боевики нанесли массированный удар FPV-дронами в районе центрального рынка Алешек утром в четверг. Сообщалось о семи погибших и более 20 раненых.По факту атаки ВСУ Следственный комитет России возбудил уголовное дело о терроризме, сообщала ранее официальный представитель ведомства Светлана Петренко.В муниципалитете объявлен трехдневный траур.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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алешки, херсонская область, новости, происшествия, обстрелы всу
7 человек погибли и 11 ранены при обстреле Алешек - уточненные данные
В Алешках при обстреле ВСУ погибли семь человек и 11 ранены - власти
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая - РИА Новости Крым. В результате обстрела ВСУ рынка в Алешках погибли 7 человек, еще 11 получили ранения разной степени тяжести. Об этом сообщили в администрации Херсонской области.
"По данным на 14:00, за медицинской помощью обратились или были эвакуированы на скорой помощи 12 мирных жителей. Один из них скончался по пути в медицинское учреждение. Еще четверо получили тяжелые ранения", - говорится в сообщении.
В больницы прибыли хирурги и реаниматологи, у которых сегодня был выходной.
"Низкий поклон водителям санитарного транспорта, фельдшерам и докторам, кто на своих руках - под обстрелом из вражеских дронов - эвакуировал пострадавших до дальнейшего лечения. Всем пострадавшим желаем скорейшего выздоровления", — сказал заместитель председателя правительства региона Сергей Черевко.
Он также добавил, что рассматривается возможность привлечения реанимационных бригад из Республики Крым, но в данный момент в этом нет необходимости, все необходимые действия обеспечиваются силами региональной системы здравоохранения.
Украинские боевики нанесли массированный удар FPV-дронами в районе центрального рынка Алешек утром в четверг. Сообщалось о семи погибших
и более 20 раненых.
По факту атаки ВСУ Следственный комитет России возбудил уголовное дело о терроризме
, сообщала ранее официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
В муниципалитете объявлен трехдневный траур.
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