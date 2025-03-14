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Стрельба у детского сада в Москве - что известно
Стрельба у детского сада в Москве - что известно - РИА Новости Крым, 14.03.2025
Стрельба у детского сада в Москве - что известно
Конфликт со стрельбой произошел у детского сада в новой Москве. Как пишет РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы, задержаны двое его участников. РИА Новости Крым, 14.03.2025
2025-03-14T16:04
2025-03-14T16:04
2025-03-14T16:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости Крым. Конфликт со стрельбой произошел у детского сада в новой Москве. Как пишет РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы, задержаны двое его участников.По данным правоохранителей, конфликт произошел между новым сожителем мамы одного из воспитанников дошкольного учреждения и отцом ребенка. Уточняется, что стрельбу мужчина открыл после того, как они покинули территорию детского сада. Оба участника инцидента доставлены в территориальный отдел внутренних дел для выяснения всех обстоятельств, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Ход и результаты процессуальной проверки взяла на контроль прокуратура Москвы.Ранее инцидент со стрельбой произошел возле детского сада в городе Горячий ключ на Кубани. Злоумышленники напали с ножом на полицейского, который в ответ был вынужден открыть огонь и ранил одного из нападавших.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Старшеклассник принес в школу пистолет и ранил девочкуСемиклассник открыл стрельбу в школе в Белграде – есть жертвыВерить нельзя: вбросы о стрельбе в школах фиксируют в Севастополе
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москва, происшествия, стрельба, новости, детский сад
Стрельба у детского сада в Москве - что известно
У детского сада в новой Москве произошел конфликт со стрельбой - правоохранители
16:04 14.03.2025 (обновлено: 16:22 14.03.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости Крым. Конфликт со стрельбой произошел у детского сада в новой Москве. Как пишет РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы, задержаны двое его участников.
По данным правоохранителей, конфликт произошел между новым сожителем мамы одного из воспитанников дошкольного учреждения и отцом ребенка.
"Отец ребенка выстрелил из травматического оружия в ногу мужчине. Все доставлены в полицию", - сказал собеседник агентства.
Уточняется, что стрельбу мужчина открыл после того, как они покинули территорию детского сада.
Оба участника инцидента доставлены в территориальный отдел внутренних дел для выяснения всех обстоятельств, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Пострадавших среди воспитанников детского сада и персонала нет", - написала она в своем Telegram-канале.
Ход и результаты процессуальной проверки взяла на контроль прокуратура Москвы.
Ранее инцидент со стрельбой произошел возле детского сада в городе Горячий ключ на Кубани. Злоумышленники напали с ножом
на полицейского, который в ответ был вынужден открыть огонь и ранил одного из нападавших.
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