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Стрельба у детского сада в Москве - что известно

Стрельба у детского сада в Москве - что известно - РИА Новости Крым, 14.03.2025

Стрельба у детского сада в Москве - что известно

Конфликт со стрельбой произошел у детского сада в новой Москве. Как пишет РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы, задержаны двое его участников. РИА Новости Крым, 14.03.2025

2025-03-14T16:04

2025-03-14T16:04

2025-03-14T16:22

москва

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости Крым. Конфликт со стрельбой произошел у детского сада в новой Москве. Как пишет РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы, задержаны двое его участников.По данным правоохранителей, конфликт произошел между новым сожителем мамы одного из воспитанников дошкольного учреждения и отцом ребенка. Уточняется, что стрельбу мужчина открыл после того, как они покинули территорию детского сада. Оба участника инцидента доставлены в территориальный отдел внутренних дел для выяснения всех обстоятельств, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Ход и результаты процессуальной проверки взяла на контроль прокуратура Москвы.Ранее инцидент со стрельбой произошел возле детского сада в городе Горячий ключ на Кубани. Злоумышленники напали с ножом на полицейского, который в ответ был вынужден открыть огонь и ранил одного из нападавших.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Старшеклассник принес в школу пистолет и ранил девочкуСемиклассник открыл стрельбу в школе в Белграде – есть жертвыВерить нельзя: вбросы о стрельбе в школах фиксируют в Севастополе

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия, стрельба, новости, детский сад