https://crimea.ria.ru/20250314/reaktivnye-upravlyaemye-snaryady-glsdb--osnovnye-kharakteristiki-1144919940.html

Реактивные управляемые снаряды GLSDB – основные характеристики

Реактивные управляемые снаряды GLSDB – основные характеристики - РИА Новости Крым, 14.03.2025

Реактивные управляемые снаряды GLSDB – основные характеристики

Реактивные управляемые снаряды GLSDB представляет собой бомбу малого диаметра наземного базирования (GBU-39). Изначально она была создана в модификации... РИА Новости Крым, 14.03.2025

2025-03-14T08:54

2025-03-14T08:54

2025-03-14T08:54

снаряды glsdb

управляемый снаряд glsdb

оружие

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. Реактивные управляемые снаряды GLSDB представляет собой бомбу малого диаметра наземного базирования (GBU-39). Изначально она была создана в модификации воздушного базирования, но впоследствии корпорация Boeing совместно со шведским автоконцерном Saab добавили к ней разгонную ступень реактивного снаряда М26 для колесных пусковых установок HIMARS и гусеничных MRLS. Таким образом появилась возможность запускать новый снаряд с земли. GLSDB может поражать цели на расстоянии до 100 км, на море – до 130 км. Если бомба запускается с отклонениями, по сложной траектории, то ее дальность снижается, но все равно остается достаточно высокой.Снаряд GLSDB весит около 130 кг и оснащен фугасной боевой частью 90 кг. Это очень мощная боевая часть проникающего действия, с отложенным взрывателем, поэтому эти боеприпасы можно применять против хорошо укрепленных целей, например, блиндажей, бункеров, ДОТов и ДЗОТов. Основные сильные стороны GLSDB, помимо мощной фугасной боевой части, – система наведения по GPS, что существенно увеличивает точность, а также низкая эффективная поверхность рассеивания – около 0,016 квадратных метра. Это значит, что зенитные ракетные комплексы ПВО обнаруживают бомбу на достаточно небольшом расстоянии от себя, соответственно, на ее поражение отпущено мало времени.GLSDB достаточно сложно применять по движущимся целям. Кроме того, по сравнению с баллистической ракетой, которая движется к цели со сверхзвуковой скоростью, GLSDB возле цели движется со скоростью значительно ниже звуковой. Поэтому зенитно-ракетные комплексы "Панцирь" и "Тор" могут перехватывать эти бомбы".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:США готовы возобновить поставки Украине дальнобойных бомб GLSDBУправляемые снаряды GLSDB: дальность полета и другие характеристикиУправляемый снаряд GLSDB: что такое "умная" бомба и чем она опасна

https://crimea.ria.ru/20230328/rossiyskie-voyska-vpervye-sbili-umnyy-upravlyaemyy-snaryad-glsdb-1127817795.html

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

снаряды glsdb, управляемый снаряд glsdb, оружие, поставки западного оружия украине, новости, сша, в мире