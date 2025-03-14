Рейтинг@Mail.ru
Реактивные управляемые снаряды GLSDB – основные характеристики - РИА Новости Крым, 14.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250314/reaktivnye-upravlyaemye-snaryady-glsdb--osnovnye-kharakteristiki-1144919940.html
Реактивные управляемые снаряды GLSDB – основные характеристики
Реактивные управляемые снаряды GLSDB – основные характеристики - РИА Новости Крым, 14.03.2025
Реактивные управляемые снаряды GLSDB – основные характеристики
Реактивные управляемые снаряды GLSDB представляет собой бомбу малого диаметра наземного базирования (GBU-39). Изначально она была создана в модификации... РИА Новости Крым, 14.03.2025
2025-03-14T08:54
2025-03-14T08:54
снаряды glsdb
управляемый снаряд glsdb
оружие
поставки западного оружия украине
новости
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1c/1127820243_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_fa0462d7f2f055da766ea504b90466b2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. Реактивные управляемые снаряды GLSDB представляет собой бомбу малого диаметра наземного базирования (GBU-39). Изначально она была создана в модификации воздушного базирования, но впоследствии корпорация Boeing совместно со шведским автоконцерном Saab добавили к ней разгонную ступень реактивного снаряда М26 для колесных пусковых установок HIMARS и гусеничных MRLS. Таким образом появилась возможность запускать новый снаряд с земли. GLSDB может поражать цели на расстоянии до 100 км, на море – до 130 км. Если бомба запускается с отклонениями, по сложной траектории, то ее дальность снижается, но все равно остается достаточно высокой.Снаряд GLSDB весит около 130 кг и оснащен фугасной боевой частью 90 кг. Это очень мощная боевая часть проникающего действия, с отложенным взрывателем, поэтому эти боеприпасы можно применять против хорошо укрепленных целей, например, блиндажей, бункеров, ДОТов и ДЗОТов. Основные сильные стороны GLSDB, помимо мощной фугасной боевой части, – система наведения по GPS, что существенно увеличивает точность, а также низкая эффективная поверхность рассеивания – около 0,016 квадратных метра. Это значит, что зенитные ракетные комплексы ПВО обнаруживают бомбу на достаточно небольшом расстоянии от себя, соответственно, на ее поражение отпущено мало времени.GLSDB достаточно сложно применять по движущимся целям. Кроме того, по сравнению с баллистической ракетой, которая движется к цели со сверхзвуковой скоростью, GLSDB возле цели движется со скоростью значительно ниже звуковой. Поэтому зенитно-ракетные комплексы "Панцирь" и "Тор" могут перехватывать эти бомбы".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:США готовы возобновить поставки Украине дальнобойных бомб GLSDBУправляемые снаряды GLSDB: дальность полета и другие характеристикиУправляемый снаряд GLSDB: что такое "умная" бомба и чем она опасна
https://crimea.ria.ru/20230328/rossiyskie-voyska-vpervye-sbili-umnyy-upravlyaemyy-snaryad-glsdb-1127817795.html
сша
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1c/1127820243_41:0:809:576_1920x0_80_0_0_3efd2f9b413c7013724617702d3ca339.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
снаряды glsdb, управляемый снаряд glsdb, оружие, поставки западного оружия украине, новости, сша, в мире
Реактивные управляемые снаряды GLSDB – основные характеристики

Бомбы GLSDB – основные характеристики

08:54 14.03.2025
 
© saab.comУправляемый снаряд GLSDB
Управляемый снаряд GLSDB
© saab.com
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. Реактивные управляемые снаряды GLSDB представляет собой бомбу малого диаметра наземного базирования (GBU-39). Изначально она была создана в модификации воздушного базирования, но впоследствии корпорация Boeing совместно со шведским автоконцерном Saab добавили к ней разгонную ступень реактивного снаряда М26 для колесных пусковых установок HIMARS и гусеничных MRLS. Таким образом появилась возможность запускать новый снаряд с земли.
GLSDB может поражать цели на расстоянии до 100 км, на море – до 130 км. Если бомба запускается с отклонениями, по сложной траектории, то ее дальность снижается, но все равно остается достаточно высокой.
Снаряд GLSDB весит около 130 кг и оснащен фугасной боевой частью 90 кг. Это очень мощная боевая часть проникающего действия, с отложенным взрывателем, поэтому эти боеприпасы можно применять против хорошо укрепленных целей, например, блиндажей, бункеров, ДОТов и ДЗОТов.
Основные сильные стороны GLSDB, помимо мощной фугасной боевой части, – система наведения по GPS, что существенно увеличивает точность, а также низкая эффективная поверхность рассеивания – около 0,016 квадратных метра. Это значит, что зенитные ракетные комплексы ПВО обнаруживают бомбу на достаточно небольшом расстоянии от себя, соответственно, на ее поражение отпущено мало времени.
GLSDB достаточно сложно применять по движущимся целям. Кроме того, по сравнению с баллистической ракетой, которая движется к цели со сверхзвуковой скоростью, GLSDB возле цели движется со скоростью значительно ниже звуковой. Поэтому зенитно-ракетные комплексы "Панцирь" и "Тор" могут перехватывать эти бомбы".
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
США готовы возобновить поставки Украине дальнобойных бомб GLSDB
Управляемые снаряды GLSDB: дальность полета и другие характеристики
Управляемый снаряд GLSDB: что такое "умная" бомба и чем она опасна
Умный управляемый снаряд GLSDB
28 марта 2023, 15:10
Российские войска впервые сбили "умный" управляемый снаряд GLSDB
 
Снаряды GLSDBУправляемый снаряд GLSDBОружиеПоставки западного оружия УкраинеНовостиСШАВ мире
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:44Хищение на 100 млн рублей выявили в институте Рособрнадзора
09:30В Ленинском районе Крыма перекроют дороги в одном из поселков
09:13Погибшего в зоне СВО крымчанина посмертно наградили орденом Мужества
09:00В Совфеде открылась выставка в часть 100-летия "Артека"
08:54Реактивные управляемые снаряды GLSDB – основные характеристики
08:43В Крыму задержали украинского шпиона
08:38США готовы возобновить поставки Украине дальнобойных бомб GLSDB
08:24Обломки беспилотников упали на высотку в Подмосковье
08:07В Сумской области объявлена принудительная эвакуация жителей
07:45Митридатской лестнице снова требуется ремонт: что происходит
07:29Новая попытка атаки на Москву – сбиты беспилотники ВСУ
07:24Какие вопросы США обсуждают с Россией и Украиной на переговорах
07:07Провокации против России на Балтике: зачем это нужно Европе – мнение
06:39Населенный пункт на востоке Крыма заблокируют на въезд – что происходит
06:05ВСУ атаковали нефтекомплекс в Туапсе – что известно
06:02Каких кандидатов в президенты Украины поддержат США и Европа – мнение
00:01Майская погода в Крыму в пятницу - прогноз
00:00Какой сегодня праздник: 14 марта
23:26Временные ограничения введены на работу аэропорта Саратова - Росавиация
22:33Встреча Путина и Лукашенко и освобождение Суджи – главное за день
Лента новостейМолния