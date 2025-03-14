https://crimea.ria.ru/20250314/pogibshego-v-zone-svo-krymchanina-posmertno-nagradili-ordenom-muzhestva-1144920304.html

Погибшего в зоне СВО крымчанина посмертно наградили орденом Мужества

Погибшего в зоне СВО крымчанина посмертно наградили орденом Мужества - РИА Новости Крым, 14.03.2025

Погибшего в зоне СВО крымчанина посмертно наградили орденом Мужества

Житель Черноморского района Крыма Павел Мажуга, погибший при выполнении задач специальной военной операции, посмертно награжден орденом Мужества. Об этом... РИА Новости Крым, 14.03.2025

2025-03-14T09:13

2025-03-14T09:13

2025-03-14T09:13

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новости крыма

черноморский район

александр дудинов

утраты

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. Житель Черноморского района Крыма Павел Мажуга, погибший при выполнении задач специальной военной операции, посмертно награжден орденом Мужества. Об этом сообщил глава администрации района Александр Дудинов.Исполняя свой воинский долг, боец показал пример мужества, бесстрашия и храбрости, проявил себя как настоящий защитник Отечества, до конца оставаясь верным воинской присяге, отметил глава администрации района.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, черноморский район, александр дудинов, утраты