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Погибшего в зоне СВО крымчанина посмертно наградили орденом Мужества - РИА Новости Крым, 14.03.2025
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Погибшего в зоне СВО крымчанина посмертно наградили орденом Мужества
Погибшего в зоне СВО крымчанина посмертно наградили орденом Мужества - РИА Новости Крым, 14.03.2025
Погибшего в зоне СВО крымчанина посмертно наградили орденом Мужества
Житель Черноморского района Крыма Павел Мажуга, погибший при выполнении задач специальной военной операции, посмертно награжден орденом Мужества. Об этом... РИА Новости Крым, 14.03.2025
2025-03-14T09:13
2025-03-14T09:13
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. Житель Черноморского района Крыма Павел Мажуга, погибший при выполнении задач специальной военной операции, посмертно награжден орденом Мужества. Об этом сообщил глава администрации района Александр Дудинов.Исполняя свой воинский долг, боец показал пример мужества, бесстрашия и храбрости, проявил себя как настоящий защитник Отечества, до конца оставаясь верным воинской присяге, отметил глава администрации района.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, новости крыма, черноморский район, александр дудинов, утраты
Погибшего в зоне СВО крымчанина посмертно наградили орденом Мужества

Погибший в зоне СВО крымчанин Павел Мажуга посмертно награжден орденом Мужества

09:13 14.03.2025
 
© Официальный канал главы администрации города КерчиСвеча
Свеча
© Официальный канал главы администрации города Керчи
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. Житель Черноморского района Крыма Павел Мажуга, погибший при выполнении задач специальной военной операции, посмертно награжден орденом Мужества. Об этом сообщил глава администрации района Александр Дудинов.
"Стало известно о смерти рядового Мажуги Павла Викторовича, 1997 года рождения, погибшего в январе 2025 года при выполнении боевой задачи в ходе специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины в составе подразделений Вооруженных сил РФ", - написал Дудинов в своем Telegram-канале.
Исполняя свой воинский долг, боец показал пример мужества, бесстрашия и храбрости, проявил себя как настоящий защитник Отечества, до конца оставаясь верным воинской присяге, отметил глава администрации района.
"Родина высоко оценила подвиг Героя, представив его к высокой государственной награде — ордену Мужества (посмертно)", - добавил Дудинов и выразил соболезнования родным и близким героя.
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КрымНовости КрымаЧерноморский районАлександр ДудиновУтраты
 
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