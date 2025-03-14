Погибшего в зоне СВО крымчанина посмертно наградили орденом Мужества
Погибший в зоне СВО крымчанин Павел Мажуга посмертно награжден орденом Мужества
© Официальный канал главы администрации города КерчиСвеча
© Официальный канал главы администрации города Керчи
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. Житель Черноморского района Крыма Павел Мажуга, погибший при выполнении задач специальной военной операции, посмертно награжден орденом Мужества. Об этом сообщил глава администрации района Александр Дудинов.
"Стало известно о смерти рядового Мажуги Павла Викторовича, 1997 года рождения, погибшего в январе 2025 года при выполнении боевой задачи в ходе специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины в составе подразделений Вооруженных сил РФ", - написал Дудинов в своем Telegram-канале.
Исполняя свой воинский долг, боец показал пример мужества, бесстрашия и храбрости, проявил себя как настоящий защитник Отечества, до конца оставаясь верным воинской присяге, отметил глава администрации района.
"Родина высоко оценила подвиг Героя, представив его к высокой государственной награде — ордену Мужества (посмертно)", - добавил Дудинов и выразил соболезнования родным и близким героя.
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