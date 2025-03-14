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Отдал жизнь за Родину: крымчанин погиб в зоне СВО

Отдал жизнь за Родину: крымчанин погиб в зоне СВО - РИА Новости Крым, 14.03.2025

Отдал жизнь за Родину: крымчанин погиб в зоне СВО

Погибшего в зоне СВО жителя Черноморского района Крыма Владимира Христенко наградят орденом Мужества посмертно. Об этом сообщил глава райадминистрации Александр РИА Новости Крым, 14.03.2025

2025-03-14T11:08

2025-03-14T11:08

2025-03-14T11:49

черноморский район

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар -РИА Новости Крым. Погибшего в зоне СВО жителя Черноморского района Крыма Владимира Христенко наградят орденом Мужества посмертно. Об этом сообщил глава райадминистрации Александр Дудинов.По его словам, Владимир Христенко погиб 31 октября 2024 года, однако о его смерти стало известно только сегодня.Героя представили к высокой государственной награде — ордену Мужества (посмертно). Глава администрации выразил соболезнования родным погибшего.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

черноморский район, герои сво, утраты, награды, крым, новости крыма