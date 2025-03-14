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Отдал жизнь за Родину: крымчанин погиб в зоне СВО - РИА Новости Крым, 14.03.2025
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Отдал жизнь за Родину: крымчанин погиб в зоне СВО
Отдал жизнь за Родину: крымчанин погиб в зоне СВО - РИА Новости Крым, 14.03.2025
Отдал жизнь за Родину: крымчанин погиб в зоне СВО
Погибшего в зоне СВО жителя Черноморского района Крыма Владимира Христенко наградят орденом Мужества посмертно. Об этом сообщил глава райадминистрации Александр РИА Новости Крым, 14.03.2025
2025-03-14T11:08
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар -РИА Новости Крым. Погибшего в зоне СВО жителя Черноморского района Крыма Владимира Христенко наградят орденом Мужества посмертно. Об этом сообщил глава райадминистрации Александр Дудинов.По его словам, Владимир Христенко погиб 31 октября 2024 года, однако о его смерти стало известно только сегодня.Героя представили к высокой государственной награде — ордену Мужества (посмертно). Глава администрации выразил соболезнования родным погибшего.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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черноморский район, герои сво, утраты, награды, крым, новости крыма
Отдал жизнь за Родину: крымчанин погиб в зоне СВО

Погибшего в зоне СВО жителя Крыма наградят орденом Мужества посмертно

11:08 14.03.2025 (обновлено: 11:49 14.03.2025)
 
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© Официальный канал главы администрации города Керчи
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар -РИА Новости Крым. Погибшего в зоне СВО жителя Черноморского района Крыма Владимира Христенко наградят орденом Мужества посмертно. Об этом сообщил глава райадминистрации Александр Дудинов.
По его словам, Владимир Христенко погиб 31 октября 2024 года, однако о его смерти стало известно только сегодня.
"Рядовой Христенко Владимир Алексеевич, 1974 года рождения, погиб в октябре 2024 года при выполнении боевой задачи в ходе специальной военной операции. Он отдал свою жизнь за Родину, отстаивая безопасность нашего многонационального народа, его право на жизнь и самоопределение", - написал Дудинов в своем Telegram-канале.
Героя представили к высокой государственной награде — ордену Мужества (посмертно).
Глава администрации выразил соболезнования родным погибшего.
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Черноморский районГерои СВОУтратыНаградыКрымНовости Крыма
 
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