https://crimea.ria.ru/20250314/demilitarizovannaya-zona-i-vybory-na-ukraine-kak-obespechit-zaschitu-rf-1144928138.html

Демилитаризованная зона и выборы на Украине: как обеспечить защиту РФ

Демилитаризованная зона и выборы на Украине: как обеспечить защиту РФ - РИА Новости Крым, 14.03.2025

Демилитаризованная зона и выборы на Украине: как обеспечить защиту РФ

Американское предложение о 30-дневном перемирии противоречит интересам России, которая должна обеспечить безопасность своих территорий, поэтому переговорный... РИА Новости Крым, 14.03.2025

2025-03-14T12:01

2025-03-14T12:01

2025-03-14T12:01

радио "спутник в крыму"

леонид ивлев

мнения

переговоры

россия

украина

сша

нато

политика

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/0e/1141856230_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_1471f329d4e742151f04701cf16ce484.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости Крым. Американское предложение о 30-дневном перемирии противоречит интересам России, которая должна обеспечить безопасность своих территорий, поэтому переговорный процесс будет длительным. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил депутат Госдумы РФ, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.В рамках этого процесса, по его мнению, одна из ключевых задач - создание демилитаризованной зоны. Это значит, дальнобойное оружие должно быть исключено из арсенала киевского режима, поясняет Ивлев. Второй важный момент - принадлежность исторических российских территорий никем не должна оспариваться. И третье важное условие - договоренности только с легитимными лицами, каковым глава киевского режима Зеленский не является.При этом в перспективе выборный процесс все же неизбежно должен состояться, но под обязательным международным контролем, с обязательным участием российских правозащитников и представителей ООН. Пока же, по мнению Ивлева, единственный легитимный орган на Украине - Верховная Рада, которая продлила свой срок полномочий специальным постановлением - это значит, вести переговоры можно только с Верховной Радой."И, понимая, что перемирие не означает штык в землю, программы вооружения должны реализовываться, новые виды оружия должны разрабатываться и поступать на вооружение российской армии, иначе мы окажемся в такой ситуации, когда НАТО опять вооружит ВСУ", - заключил он.Президент России Владимир Путин 13 марта заявил, что согласен с предложением США прекратить боевые действия на Украине, но это перемирие должно привести к долгосрочному миру и устранить первоначальные причины этого кризиса. По его словам, украинской стороне выгодно добиться перемирия в связи с полной изоляцией ее группировки, вторгшейся на территорию РФ.Рассуждая об идее временного перемирия, российский лидер отметил, что есть вопросы, требующие кропотливого исследования с обеих сторон. В частности, Путин поставил вопрос о том, кто будет отдавать приказы о прекращении боевых действий и контролировать действия Украины во время предлагаемого перемирия. Президент РФ также отметил, что Украина может использовать временное перемирие для принудительной мобилизации, беспрепятственных поставок оружия, а также подготовки новых формирований. При этом Путин не исключил обсуждения идеи перемирия на Украине с президентом США Дональдом Трампом.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поблагодарил Трампа за внимание к урегулированию на УкраинеПереговоры по Украине: чего ждет Россия от СШАЛукашенко позвал Путина, Трампа и Зеленского на переговоры в Белоруссию

россия

украина

сша

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

леонид ивлев, мнения, переговоры, россия, украина, сша, нато, политика, новости