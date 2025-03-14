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Демилитаризованная зона и выборы на Украине: как обеспечить защиту РФ - РИА Новости Крым, 14.03.2025
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Демилитаризованная зона и выборы на Украине: как обеспечить защиту РФ
Демилитаризованная зона и выборы на Украине: как обеспечить защиту РФ - РИА Новости Крым, 14.03.2025
Демилитаризованная зона и выборы на Украине: как обеспечить защиту РФ
Американское предложение о 30-дневном перемирии противоречит интересам России, которая должна обеспечить безопасность своих территорий, поэтому переговорный... РИА Новости Крым, 14.03.2025
2025-03-14T12:01
2025-03-14T12:01
радио "спутник в крыму"
леонид ивлев
мнения
переговоры
россия
украина
сша
нато
политика
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости Крым. Американское предложение о 30-дневном перемирии противоречит интересам России, которая должна обеспечить безопасность своих территорий, поэтому переговорный процесс будет длительным. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил депутат Госдумы РФ, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.В рамках этого процесса, по его мнению, одна из ключевых задач - создание демилитаризованной зоны. Это значит, дальнобойное оружие должно быть исключено из арсенала киевского режима, поясняет Ивлев. Второй важный момент - принадлежность исторических российских территорий никем не должна оспариваться. И третье важное условие - договоренности только с легитимными лицами, каковым глава киевского режима Зеленский не является.При этом в перспективе выборный процесс все же неизбежно должен состояться, но под обязательным международным контролем, с обязательным участием российских правозащитников и представителей ООН. Пока же, по мнению Ивлева, единственный легитимный орган на Украине - Верховная Рада, которая продлила свой срок полномочий специальным постановлением - это значит, вести переговоры можно только с Верховной Радой."И, понимая, что перемирие не означает штык в землю, программы вооружения должны реализовываться, новые виды оружия должны разрабатываться и поступать на вооружение российской армии, иначе мы окажемся в такой ситуации, когда НАТО опять вооружит ВСУ", - заключил он.Президент России Владимир Путин 13 марта заявил, что согласен с предложением США прекратить боевые действия на Украине, но это перемирие должно привести к долгосрочному миру и устранить первоначальные причины этого кризиса. По его словам, украинской стороне выгодно добиться перемирия в связи с полной изоляцией ее группировки, вторгшейся на территорию РФ.Рассуждая об идее временного перемирия, российский лидер отметил, что есть вопросы, требующие кропотливого исследования с обеих сторон. В частности, Путин поставил вопрос о том, кто будет отдавать приказы о прекращении боевых действий и контролировать действия Украины во время предлагаемого перемирия. Президент РФ также отметил, что Украина может использовать временное перемирие для принудительной мобилизации, беспрепятственных поставок оружия, а также подготовки новых формирований. При этом Путин не исключил обсуждения идеи перемирия на Украине с президентом США Дональдом Трампом.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поблагодарил Трампа за внимание к урегулированию на УкраинеПереговоры по Украине: чего ждет Россия от СШАЛукашенко позвал Путина, Трампа и Зеленского на переговоры в Белоруссию
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леонид ивлев, мнения, переговоры, россия, украина, сша, нато, политика, новости
Демилитаризованная зона и выборы на Украине: как обеспечить защиту РФ

Россия может завершить СВО только на своих условиях - депутат Госдумы

12:01 14.03.2025
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости Крым. Американское предложение о 30-дневном перемирии противоречит интересам России, которая должна обеспечить безопасность своих территорий, поэтому переговорный процесс будет длительным. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил депутат Госдумы РФ, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.
"Любая война заканчивается миром. Но интересы России - это главное. Поэтому нас ожидает длительный переговорный процесс, который может длиться и месяцы, и даже годы", - считает парламентарий.
В рамках этого процесса, по его мнению, одна из ключевых задач - создание демилитаризованной зоны. Это значит, дальнобойное оружие должно быть исключено из арсенала киевского режима, поясняет Ивлев. Второй важный момент - принадлежность исторических российских территорий никем не должна оспариваться. И третье важное условие - договоренности только с легитимными лицами, каковым глава киевского режима Зеленский не является.
"Очевидно, надо проводить выборы. Но сейчас такая ситуация, когда их проводить нельзя. Потому что режим Зеленского зачистил страну от любой оппозиции - все лидеры партий либо арестованы либо покинули страну, члены партий насильно мобилизованы, людей похищают, убивают, сжигают. Я как специалист по выборам хочу сказать, что в этой ситуации любые выборы на Украине будут сфальсифицированы", - убежден гость эфира.
При этом в перспективе выборный процесс все же неизбежно должен состояться, но под обязательным международным контролем, с обязательным участием российских правозащитников и представителей ООН. Пока же, по мнению Ивлева, единственный легитимный орган на Украине - Верховная Рада, которая продлила свой срок полномочий специальным постановлением - это значит, вести переговоры можно только с Верховной Радой.
"И, понимая, что перемирие не означает штык в землю, программы вооружения должны реализовываться, новые виды оружия должны разрабатываться и поступать на вооружение российской армии, иначе мы окажемся в такой ситуации, когда НАТО опять вооружит ВСУ", - заключил он.
Президент России Владимир Путин 13 марта заявил, что согласен с предложением США прекратить боевые действия на Украине, но это перемирие должно привести к долгосрочному миру и устранить первоначальные причины этого кризиса. По его словам, украинской стороне выгодно добиться перемирия в связи с полной изоляцией ее группировки, вторгшейся на территорию РФ.
Рассуждая об идее временного перемирия, российский лидер отметил, что есть вопросы, требующие кропотливого исследования с обеих сторон. В частности, Путин поставил вопрос о том, кто будет отдавать приказы о прекращении боевых действий и контролировать действия Украины во время предлагаемого перемирия. Президент РФ также отметил, что Украина может использовать временное перемирие для принудительной мобилизации, беспрепятственных поставок оружия, а также подготовки новых формирований. При этом Путин не исключил обсуждения идеи перемирия на Украине с президентом США Дональдом Трампом.
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