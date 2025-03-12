В Севастополе поступили звонки о минировании школ, больниц и ТЦ
Развожаев: массовые звонки о минировании поступили в госучреждения и ТЦ Севастополя
13:07 12.03.2025 (обновлено: 13:08 12.03.2025)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЦентр оперативного управления ведомственной охраны Росгвардии
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости Крым. Звонки о минировании госучреждений, соцобъектов и торговых центров Севастополя поступили на единый номер экстренных служб. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"Сегодня на телефон 112 поступили массовые звонки о минировании объектов образования, здравоохранения, культуры и других учреждений Севастополя, в том числе, торговых центров. Такие же звонки поступили в ряд официальных учреждений города на телефоны доверия", - рассказал он.
Спецслужбы проводят все необходимые в таких случаях мероприятия, заверил Развожаев.
"Очевидно, что за валом таких фейковых сообщений, скорее всего, стоят спецслужбы Украины. Цель понятна: создать панику и осложнить работу государственных учреждений, добавить работы нашим силовым структурам. Напоминаю, что за подобное "телефонное минирование" можно получить до 5 лет лишения свободы", - заключил он.
Ранее сайт РИА Новости Крым сообщал, что в Севастополе эвакуируют учеников и персонал школы №22 в связи с сигналом о минировании здания. Школьные помещения проверяют кинологи с собаками.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: