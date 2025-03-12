https://crimea.ria.ru/20250312/v-sevastopole-postupili-zvonki-o-minirovanii-shkol-bolnits-i-tts--1144859599.html

В Севастополе поступили звонки о минировании школ, больниц и ТЦ

В Севастополе поступили звонки о минировании школ, больниц и ТЦ - РИА Новости Крым, 12.03.2025

В Севастополе поступили звонки о минировании школ, больниц и ТЦ

Звонки о минировании госучреждений, соцобъектов и торговых центров Севастополя поступили на единый номер экстренных служб. Об этом сообщил губернатор Михаил... РИА Новости Крым, 12.03.2025

2025-03-12T13:07

2025-03-12T13:07

2025-03-12T13:08

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михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости Крым. Звонки о минировании госучреждений, соцобъектов и торговых центров Севастополя поступили на единый номер экстренных служб. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Спецслужбы проводят все необходимые в таких случаях мероприятия, заверил Развожаев.Ранее сайт РИА Новости Крым сообщал, что в Севастополе эвакуируют учеников и персонал школы №22 в связи с сигналом о минировании здания. Школьные помещения проверяют кинологи с собаками.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе эвакуируют школуВ Симферополе эвакуировали кардиологию и поликлинику больницы СемашкоКрым атакуют массовыми сообщениями об угрозе госучреждениям и вузам - МВД

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2025

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крым, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, севастополь, образование в крыму и севастополе, михаил развожаев