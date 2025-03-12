https://crimea.ria.ru/20250312/proekt-chistaya-klassika--molodym-talantam-startuet-v-donbasse-i-krymu-1144858220.html

Проект "Чистая классика – молодым талантам" стартует в Донбассе и Крыму

Проект "Чистая классика – молодым талантам" стартует в Донбассе и Крыму - РИА Новости Крым, 12.03.2025

Проект "Чистая классика – молодым талантам" стартует в Донбассе и Крыму

Музыкально-просветительский проект "Чистая классика – молодым талантам новых регионов" стартует в Республике Крым, ДНР и ЛНР, сообщает банк ПСБ , оказавший... РИА Новости Крым, 12.03.2025

2025-03-12T13:00

2025-03-12T13:00

2025-03-12T13:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости Крым. Музыкально-просветительский проект "Чистая классика – молодым талантам новых регионов" стартует в Республике Крым, ДНР и ЛНР, сообщает банк ПСБ , оказавший поддержку проекту.Проект направлен на возвращение системы музыкального образования исторических регионов к российской академической традиции, повышение интереса местных жителей к классической музыке. Он также предоставит молодым музыкантам и педагогам из Донбасса и Крыма новые возможности для совершенствования творческих навыков и получения опыта концертной деятельности.В рамках проекта пройдут концерты российской и мировой классической музыки и мастер-классы ведущих музыкантов, заслуженных артистов России в школах искусств городов Донбасса и Республики Крым - Мариуполя, Шахтерска, Тореза, Снежного, Луганска, Краснодона, Алчевска, Брянки, Симферополя, Феодосии, Судака и Евпатории. Программы мастер-классов охватят все специальности учебной программы: духовые и струнные инструменты, фортепиано и академический вокал. По итогам участия в мастер-классах лучшие молодые исполнители вместе с наставниками выступят в специальном гала-концерте.

крым

донецкая народная республика (днр)

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

промсвязьбанк (псб), общество, музыка, крым, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), события в донбассе