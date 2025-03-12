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Проект "Чистая классика – молодым талантам" стартует в Донбассе и Крыму - РИА Новости Крым, 12.03.2025
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Проект "Чистая классика – молодым талантам" стартует в Донбассе и Крыму
Проект "Чистая классика – молодым талантам" стартует в Донбассе и Крыму - РИА Новости Крым, 12.03.2025
Проект "Чистая классика – молодым талантам" стартует в Донбассе и Крыму
Музыкально-просветительский проект "Чистая классика – молодым талантам новых регионов" стартует в Республике Крым, ДНР и ЛНР, сообщает банк ПСБ , оказавший... РИА Новости Крым, 12.03.2025
2025-03-12T13:00
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крым
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события в донбассе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости Крым. Музыкально-просветительский проект "Чистая классика – молодым талантам новых регионов" стартует в Республике Крым, ДНР и ЛНР, сообщает банк ПСБ , оказавший поддержку проекту.Проект направлен на возвращение системы музыкального образования исторических регионов к российской академической традиции, повышение интереса местных жителей к классической музыке. Он также предоставит молодым музыкантам и педагогам из Донбасса и Крыма новые возможности для совершенствования творческих навыков и получения опыта концертной деятельности.В рамках проекта пройдут концерты российской и мировой классической музыки и мастер-классы ведущих музыкантов, заслуженных артистов России в школах искусств городов Донбасса и Республики Крым - Мариуполя, Шахтерска, Тореза, Снежного, Луганска, Краснодона, Алчевска, Брянки, Симферополя, Феодосии, Судака и Евпатории. Программы мастер-классов охватят все специальности учебной программы: духовые и струнные инструменты, фортепиано и академический вокал. По итогам участия в мастер-классах лучшие молодые исполнители вместе с наставниками выступят в специальном гала-концерте.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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промсвязьбанк (псб), общество, музыка, крым, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), события в донбассе

Проект "Чистая классика – молодым талантам" стартует в Донбассе и Крыму

13:00 12.03.2025
 
© РИА Новости . Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСкрипка. Архивное фото
Скрипка. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости . Алексей Даничев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости Крым. Музыкально-просветительский проект "Чистая классика – молодым талантам новых регионов" стартует в Республике Крым, ДНР и ЛНР, сообщает банк ПСБ , оказавший поддержку проекту.
Проект направлен на возвращение системы музыкального образования исторических регионов к российской академической традиции, повышение интереса местных жителей к классической музыке. Он также предоставит молодым музыкантам и педагогам из Донбасса и Крыма новые возможности для совершенствования творческих навыков и получения опыта концертной деятельности.
В рамках проекта пройдут концерты российской и мировой классической музыки и мастер-классы ведущих музыкантов, заслуженных артистов России в школах искусств городов Донбасса и Республики Крым - Мариуполя, Шахтерска, Тореза, Снежного, Луганска, Краснодона, Алчевска, Брянки, Симферополя, Феодосии, Судака и Евпатории. Программы мастер-классов охватят все специальности учебной программы: духовые и струнные инструменты, фортепиано и академический вокал. По итогам участия в мастер-классах лучшие молодые исполнители вместе с наставниками выступят в специальном гала-концерте.

"Для ПСБ работа в исторических регионах выходит за рамки обеспечения финансовой инфраструктурой и технологиями. Мы содействуем развитию культуры, спорта, образования – того, что наполняет смыслом человеческую жизнь. В Крыму и новых регионах музыкальный проект объединяет множество талантливых детей и взрослых любителей классической музыки, возрождая через искусство и творчество чувство сопричастности огромному культурно-историческому наследию", – приводятся в сообщении слова старшего вице-президента – директора по внешним связям ПСБ Веры Подгузовой.

 
Промсвязьбанк (ПСБ)ОбществоМузыкаКрымДонецкая Народная Республика (ДНР)Луганская Народная Республика (ЛНР)События в Донбассе
 
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