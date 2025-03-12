https://crimea.ria.ru/20250312/nastuplenie-armii-rossii-v-kurskoy-oblasti---poteri-protivnika-rastut-1144858885.html

Наступление армии России в Курской области - потери противника растут

Наступление армии России в Курской области - потери противника растут - РИА Новости Крым, 12.03.2025

Наступление армии России в Курской области - потери противника растут

Более 260 боевиков ВСУ уничтожены за сутки в Курской области, еще двое сдались в плен военным РФ. Об этом сообщает в среду Минобороны России. РИА Новости Крым, 12.03.2025

2025-03-12T12:57

2025-03-12T12:57

2025-03-12T12:57

курская область

ситуация в курской области после нападения всу

новости сво

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости Крым. Более 260 боевиков ВСУ уничтожены за сутки в Курской области, еще двое сдались в плен военным РФ. Об этом сообщает в среду Минобороны России.Кроме того, российские военные отразили контратаку противника, поразили вражеские формирования в разных районах. Ударами авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в Сумской области.Подразделения российской группировки войск "Север" освободили за сутки пять населенных пунктов в Курской области, сообщалось ранее в среду.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 66 810 военнослужащих, 392 танка, 314 боевых машин пехоты,275 бронетранспортеров, 2 191 боевую бронированную машину, 2 411 автомобилей, 545 артиллерийских орудий, 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня другие вооружения и технику.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Командовавший вторжением в Курскую область генерал ВСУ уволен12 населенных пунктов освобождены в Курской областиКогда будет освобождена Курская область

курская область

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курская область, ситуация в курской области после нападения всу, новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии