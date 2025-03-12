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Наступление армии России в Курской области - потери противника растут
Наступление армии России в Курской области - потери противника растут - РИА Новости Крым, 12.03.2025
Наступление армии России в Курской области - потери противника растут
Более 260 боевиков ВСУ уничтожены за сутки в Курской области, еще двое сдались в плен военным РФ. Об этом сообщает в среду Минобороны России. РИА Новости Крым, 12.03.2025
2025-03-12T12:57
2025-03-12T12:57
2025-03-12T12:57
курская область
ситуация в курской области после нападения всу
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости Крым. Более 260 боевиков ВСУ уничтожены за сутки в Курской области, еще двое сдались в плен военным РФ. Об этом сообщает в среду Минобороны России.Кроме того, российские военные отразили контратаку противника, поразили вражеские формирования в разных районах. Ударами авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в Сумской области.Подразделения российской группировки войск "Север" освободили за сутки пять населенных пунктов в Курской области, сообщалось ранее в среду.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 66 810 военнослужащих, 392 танка, 314 боевых машин пехоты,275 бронетранспортеров, 2 191 боевую бронированную машину, 2 411 автомобилей, 545 артиллерийских орудий, 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня другие вооружения и технику.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Командовавший вторжением в Курскую область генерал ВСУ уволен12 населенных пунктов освобождены в Курской областиКогда будет освобождена Курская область
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курская область, ситуация в курской области после нападения всу, новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии
Наступление армии России в Курской области - потери противника растут
В ходе наступления армии России в Курской области уничтожены еще более 260 боевиков ВСУ
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости Крым. Более 260 боевиков ВСУ уничтожены за сутки в Курской области, еще двое сдались в плен военным РФ. Об этом сообщает в среду Минобороны России.
"За сутки потери ВСУ составили более 260 военнослужащих, уничтожены танк, три боевые машины пехоты, три бронетранспортера, десять боевых бронированных машин, 8 автомобилей, три орудия полевой артиллерии, бронированная ремонтно-эвакуационная машина, а также три пункта управления БПЛА. Два военнослужащих ВСУ сдались в плен", - сказано в сообщении российского оборонного ведомства.
Кроме того, российские военные отразили контратаку противника, поразили вражеские формирования в разных районах. Ударами авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в Сумской области.
Подразделения российской группировки войск "Север" освободили за сутки пять населенных пунктов
в Курской области, сообщалось ранее в среду.
Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 66 810 военнослужащих, 392 танка, 314 боевых машин пехоты,275 бронетранспортеров, 2 191 боевую бронированную машину, 2 411 автомобилей, 545 артиллерийских орудий, 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня другие вооружения и технику.
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