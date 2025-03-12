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Корабли РФ вместе Ираном и Китаем освободили "захваченное" судно - РИА Новости Крым, 12.03.2025
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Корабли РФ вместе Ираном и Китаем освободили "захваченное" судно
Корабли РФ вместе Ираном и Китаем освободили "захваченное" судно - РИА Новости Крым, 12.03.2025
Корабли РФ вместе Ираном и Китаем освободили "захваченное" судно
Боевые корабли России, Ирана и Китая в ходе военно-морского учения "Морской пояс безопасности - 2025" отработали досмотр и освобождение судна от условных... РИА Новости Крым, 12.03.2025
2025-03-12T08:43
2025-03-12T08:43
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. Боевые корабли России, Ирана и Китая в ходе военно-морского учения "Морской пояс безопасности - 2025" отработали досмотр и освобождение судна от условных террористов. Об этом сообщает Минобороны РФ.По данным ведомства, российскую сторону на учении представляют корветы "Резкий", "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов", а также средний морской танкер "Печенга" Тихоокеанского флота.В течение двух суток экипажи боевых кораблей провели дневные и ночные стрельбы из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по целям, имитирующим безэкипажные катера и беспилотные летательные аппараты условного противника.После успешной отработки задач морского этапа учения корабли вернулись в иранский порт Чехбехар, где состоится подведение итогов и церемония закрытия.Международное военно-морское учение "Морской пояс безопасности – 2025" стартовало накануне в иранском порту Чехбехар на побережье Аравийского моря. Мероприятие проводится в седьмой раз. Целями заявляются обеспечение морской безопасности, противодействие пиратству и терроризму на море, а также охрана морских коммуникаций.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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96
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353
60
министерство обороны рф, россия, иран, китай, учения, армия и флот, военно-морской флот рф, новости, безопасность, антитеррор
Корабли РФ вместе Ираном и Китаем освободили "захваченное" судно

Боевые корабли РФ, Ирана и Китая отработали освобождение захваченного "террористами" судна

08:43 12.03.2025
 
© Министерство обороны РФКорабли РФ вместе Ираном и Китаем освободили "захваченное" судно
Корабли РФ вместе Ираном и Китаем освободили захваченное судно
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. Боевые корабли России, Ирана и Китая в ходе военно-морского учения "Морской пояс безопасности - 2025" отработали досмотр и освобождение судна от условных террористов. Об этом сообщает Минобороны РФ.
По данным ведомства, российскую сторону на учении представляют корветы "Резкий", "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов", а также средний морской танкер "Печенга" Тихоокеанского флота.
В течение двух суток экипажи боевых кораблей провели дневные и ночные стрельбы из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по целям, имитирующим безэкипажные катера и беспилотные летательные аппараты условного противника.
"В ходе ключевых эпизодов учения совместными силами был произведен поиск захваченного условными террористами судна, а также отработана совместная операция специальных подразделений по его освобождению", - говорится в сообщении.
После успешной отработки задач морского этапа учения корабли вернулись в иранский порт Чехбехар, где состоится подведение итогов и церемония закрытия.
Международное военно-морское учение "Морской пояс безопасности – 2025" стартовало накануне в иранском порту Чехбехар на побережье Аравийского моря. Мероприятие проводится в седьмой раз. Целями заявляются обеспечение морской безопасности, противодействие пиратству и терроризму на море, а также охрана морских коммуникаций.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
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