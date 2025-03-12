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Корабли РФ вместе Ираном и Китаем освободили "захваченное" судно

Корабли РФ вместе Ираном и Китаем освободили "захваченное" судно - РИА Новости Крым, 12.03.2025

Корабли РФ вместе Ираном и Китаем освободили "захваченное" судно

Боевые корабли России, Ирана и Китая в ходе военно-морского учения "Морской пояс безопасности - 2025" отработали досмотр и освобождение судна от условных... РИА Новости Крым, 12.03.2025

2025-03-12T08:43

2025-03-12T08:43

2025-03-12T08:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. Боевые корабли России, Ирана и Китая в ходе военно-морского учения "Морской пояс безопасности - 2025" отработали досмотр и освобождение судна от условных террористов. Об этом сообщает Минобороны РФ.По данным ведомства, российскую сторону на учении представляют корветы "Резкий", "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов", а также средний морской танкер "Печенга" Тихоокеанского флота.В течение двух суток экипажи боевых кораблей провели дневные и ночные стрельбы из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по целям, имитирующим безэкипажные катера и беспилотные летательные аппараты условного противника.После успешной отработки задач морского этапа учения корабли вернулись в иранский порт Чехбехар, где состоится подведение итогов и церемония закрытия.Международное военно-морское учение "Морской пояс безопасности – 2025" стартовало накануне в иранском порту Чехбехар на побережье Аравийского моря. Мероприятие проводится в седьмой раз. Целями заявляются обеспечение морской безопасности, противодействие пиратству и терроризму на море, а также охрана морских коммуникаций.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, россия, иран, китай, учения, армия и флот, военно-морской флот рф, новости, безопасность, антитеррор