https://crimea.ria.ru/20250312/korabli-rf-vmeste-iranom-i-kitaem-osvobodili-zakhvachennoe-sudno-1144851866.html
Корабли РФ вместе Ираном и Китаем освободили "захваченное" судно
Корабли РФ вместе Ираном и Китаем освободили "захваченное" судно - РИА Новости Крым, 12.03.2025
Корабли РФ вместе Ираном и Китаем освободили "захваченное" судно
Боевые корабли России, Ирана и Китая в ходе военно-морского учения "Морской пояс безопасности - 2025" отработали досмотр и освобождение судна от условных... РИА Новости Крым, 12.03.2025
2025-03-12T08:43
2025-03-12T08:43
2025-03-12T08:43
министерство обороны рф
россия
иран
китай
учения
армия и флот
военно-морской флот рф
новости
безопасность
антитеррор
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/0c/1144851753_0:0:1672:942_1920x0_80_0_0_f85df1c7869e560eb452ede787d28092.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. Боевые корабли России, Ирана и Китая в ходе военно-морского учения "Морской пояс безопасности - 2025" отработали досмотр и освобождение судна от условных террористов. Об этом сообщает Минобороны РФ.По данным ведомства, российскую сторону на учении представляют корветы "Резкий", "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов", а также средний морской танкер "Печенга" Тихоокеанского флота.В течение двух суток экипажи боевых кораблей провели дневные и ночные стрельбы из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по целям, имитирующим безэкипажные катера и беспилотные летательные аппараты условного противника.После успешной отработки задач морского этапа учения корабли вернулись в иранский порт Чехбехар, где состоится подведение итогов и церемония закрытия.Международное военно-морское учение "Морской пояс безопасности – 2025" стартовало накануне в иранском порту Чехбехар на побережье Аравийского моря. Мероприятие проводится в седьмой раз. Целями заявляются обеспечение морской безопасности, противодействие пиратству и терроризму на море, а также охрана морских коммуникаций.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия
иран
китай
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/0c/1144851753_150:0:1411:946_1920x0_80_0_0_786f946f606e51bc1c8c230f65b095ba.png
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф, россия, иран, китай, учения, армия и флот, военно-морской флот рф, новости, безопасность, антитеррор
Корабли РФ вместе Ираном и Китаем освободили "захваченное" судно
Боевые корабли РФ, Ирана и Китая отработали освобождение захваченного "террористами" судна
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. Боевые корабли России, Ирана и Китая в ходе военно-морского учения "Морской пояс безопасности - 2025" отработали досмотр и освобождение судна от условных террористов. Об этом сообщает Минобороны РФ.
По данным ведомства, российскую сторону на учении представляют корветы "Резкий", "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов", а также средний морской танкер "Печенга" Тихоокеанского флота.
В течение двух суток экипажи боевых кораблей провели дневные и ночные стрельбы из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по целям, имитирующим безэкипажные катера и беспилотные летательные аппараты условного противника.
"В ходе ключевых эпизодов учения совместными силами был произведен поиск захваченного условными террористами судна, а также отработана совместная операция специальных подразделений по его освобождению", - говорится в сообщении.
После успешной отработки задач морского этапа учения корабли вернулись в иранский порт Чехбехар, где состоится подведение итогов и церемония закрытия.
Международное военно-морское учение "Морской пояс безопасности – 2025" стартовало накануне в иранском порту Чехбехар на побережье Аравийского моря. Мероприятие проводится в седьмой раз. Целями заявляются обеспечение морской безопасности, противодействие пиратству и терроризму на море, а также охрана морских коммуникаций.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.