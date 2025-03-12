https://crimea.ria.ru/20250312/kolossalnye-poteri-kieva---situatsiya-na-vsekh-frontakh-svo-1144867325.html

Колоссальные потери Киева - ситуация на всех фронтах СВО

Колоссальные потери Киева - ситуация на всех фронтах СВО - РИА Новости Крым, 12.03.2025

Колоссальные потери Киева - ситуация на всех фронтах СВО

Потери ВСУ за сутки составили более 1160 человек, следует из сводки Минобороны России в среду. РИА Новости Крым, 12.03.2025

2025-03-12T14:32

2025-03-12T14:32

2025-03-12T15:40

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости Крым. Потери ВСУ за сутки составили более 1160 человек, следует из сводки Минобороны России в среду.В зоне работы подразделения группировки войск "Север" ВСУ потеряли 35 боевиков, два артиллерийских орудия и склад боеприпасов.Подразделения группировки "Запад" улучшили тактическое положение, уничтожили до 230 вражеских солдат, три автомобиля, два орудия полевой артиллерии, американскую станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и три склада боеприпасов."Южная" группировка войск ликвидировала свыше 250 военных украинской армии, американский бронетранспортер М113, пять пикапов, орудие полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.Военнослужащие "Центра" продолжили продвижение в глубину обороны противника. ВСУ потеряли 445 боевиков, американский бронетранспортер М113 и французский VAB, американский бронеавтомобиль HMMWV и боевую бронированную машину "Казак", четыре автомобиля и семь артиллерийских орудий.Подразделения группировки "Восток" уничтожили до 160 солдат Киева, две боевые бронированные машины, три автомобиля, пять орудий полевой артиллерии.Бойцы группы "Днепр" ликвидировали до 40 военнослужащих ВСУ, бронетранспортер М113 производства США, шесть автомобилей, станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и склад боеприпасов.Кроме того, российские военные поразили объекты вражеской аэродромной инфраструктуры, транспортное судно с боеприпасами, цеха изготовления и места хранения беспилотников, скопления живой силы и техники ВСУ и иностранных наемников в 152 районах.Средства ПВО сбили три управляемые авиационные бомбы JDAM, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS, 91 беспилотник самолетного типа.Всего с начала спецоперации уничтожены 657 самолетов, 283 вертолета, 46 361 беспилотный летательный аппарат, 600 зенитных ракетных комплексов, 22 127 танков и других боевых бронированных машин,1 526 боевых машин реактивных систем залпового огня, 22 508 орудий полевой артиллерии и минометов, 32 717 единиц специальной военной автомобильной техники.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Наступление армии России в Курской области - потери противника растутЕще два населенных пункта освободила армия РоссииВСУ за сутки потеряли более 1200 боевиков и шесть танков в зоне СВО

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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