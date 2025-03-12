https://crimea.ria.ru/20250312/evropa-i-britaniya-khotyat-podnyat-stavki-v-ukrainskom-konflikte--lavrov-1144852843.html

Европа и Британия хотят поднять ставки в украинском конфликте – Лавров

Европа и Британия хотят поднять ставки в украинском конфликте – Лавров - РИА Новости Крым, 12.03.2025

Европа и Британия хотят поднять ставки в украинском конфликте – Лавров

Европа и Великобритания хотят продолжения украинского конфликта и готовят что-то, чтобы подтолкнуть администрацию президента США Дональда Трампа к агрессивным... РИА Новости Крым, 12.03.2025

2025-03-12T10:15

2025-03-12T10:15

2025-03-12T10:15

сергей лавров

великобритания

россия

сша

украина

политика

переговоры

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. Европа и Великобритания хотят продолжения украинского конфликта и готовят что-то, чтобы подтолкнуть администрацию президента США Дональда Трампа к агрессивным действиям против России. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью американским блогерам Эндрю Наполитано, Ларри Джонсону и Марио Науфалу.По словам министра, российская сторона "относится к этому по-философски и знает, что делает".Он добавил, что сегодня США хотят передать Великобритании главенствующую роль в снабжении Украины вооружением."Европейцы не прекращают своих усилий по накачке Украины оружием. Напротив, они наращивают их и требуют все большей поддержки, становясь более настойчивыми и, я бы даже сказал, нервными", - констатировал глава МИД РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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великобритания

россия

сша

украина

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сергей лавров, великобритания, россия, сша, украина, политика, переговоры