https://crimea.ria.ru/20250312/esche-dva-naselennykh-punkta-osvobodila-armiya-rossii-1144860986.html
Еще два населенных пункта освободила армия России
Еще два населенных пункта освободила армия России - РИА Новости Крым, 12.03.2025
Еще два населенных пункта освободила армия России
Российские военные освободили населенные пункты Новомарково и Днепроэнергия в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 12.03.2025
2025-03-12T13:56
2025-03-12T13:56
2025-03-12T14:14
новости сво
вооруженные силы россии
министерство обороны рф
новости
донецкая народная республика (днр)
потери всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/0c/1144861446_0:130:3012:1824_1920x0_80_0_0_740f2f0e4ef291b9200d070c15dffed9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости Крым. Российские военные освободили населенные пункты Новомарково и Днепроэнергия в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Силами подразделений группировки войск "Восток" освобожден населенный пункт Днепроэнергия в Донецкой Народной Республике. Потери противника составили до 160 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, пять орудий полевой артиллерии, включая две 155-мм самоходные артиллерийские установки Caesar производства Франции и "Богдана", уточнили в ведомстве.Также российские бойцы нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Отрадное, Богатырь, Комар и Разлив.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:США возобновили обмен разведданными с УкраинойЕще пять населенных пунктов в Курской области освобождены от ВСУ В освобожденной Волновахе за три года восстановили более 300 объектов
донецкая народная республика (днр)
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/0c/1144861446_283:0:3012:2047_1920x0_80_0_0_412486a419dde3b7163dcee43823463f.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости сво, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, новости, донецкая народная республика (днр), потери всу
Еще два населенных пункта освободила армия России
Армия России освободила Новомарково и Днепроэнергию в ДНР
13:56 12.03.2025 (обновлено: 14:14 12.03.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости Крым. Российские военные освободили населенные пункты Новомарково и Днепроэнергия в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск в результате решительных действий освободили населенный пункт Новомарково Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.
Силами подразделений группировки войск "Восток" освобожден населенный пункт Днепроэнергия в Донецкой Народной Республике.
Потери противника составили до 160 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, пять орудий полевой артиллерии, включая две 155-мм самоходные артиллерийские установки Caesar производства Франции и "Богдана", уточнили в ведомстве.
Также российские бойцы нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Отрадное, Богатырь, Комар и Разлив.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: