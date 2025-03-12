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Еще два населенных пункта освободила армия России - РИА Новости Крым, 12.03.2025
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Еще два населенных пункта освободила армия России
Еще два населенных пункта освободила армия России - РИА Новости Крым, 12.03.2025
Еще два населенных пункта освободила армия России
Российские военные освободили населенные пункты Новомарково и Днепроэнергия в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 12.03.2025
2025-03-12T13:56
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новости сво
вооруженные силы россии
министерство обороны рф
новости
донецкая народная республика (днр)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости Крым. Российские военные освободили населенные пункты Новомарково и Днепроэнергия в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Силами подразделений группировки войск "Восток" освобожден населенный пункт Днепроэнергия в Донецкой Народной Республике. Потери противника составили до 160 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, пять орудий полевой артиллерии, включая две 155-мм самоходные артиллерийские установки Caesar производства Франции и "Богдана", уточнили в ведомстве.Также российские бойцы нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Отрадное, Богатырь, Комар и Разлив.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:США возобновили обмен разведданными с УкраинойЕще пять населенных пунктов в Курской области освобождены от ВСУ В освобожденной Волновахе за три года восстановили более 300 объектов
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РИА Новости Крым
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новости сво, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, новости, донецкая народная республика (днр), потери всу
Еще два населенных пункта освободила армия России

Армия России освободила Новомарково и Днепроэнергию в ДНР

13:56 12.03.2025 (обновлено: 14:14 12.03.2025)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкОсвобожденное село Малая Локня в Суджанском районе Курской области
Освобожденное село Малая Локня в Суджанском районе Курской области - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости Крым. Российские военные освободили населенные пункты Новомарково и Днепроэнергия в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск в результате решительных действий освободили населенный пункт Новомарково Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.
Силами подразделений группировки войск "Восток" освобожден населенный пункт Днепроэнергия в Донецкой Народной Республике.
Потери противника составили до 160 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, пять орудий полевой артиллерии, включая две 155-мм самоходные артиллерийские установки Caesar производства Франции и "Богдана", уточнили в ведомстве.
Также российские бойцы нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Отрадное, Богатырь, Комар и Разлив.
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Новости СВОВооруженные силы РоссииМинистерство обороны РФНовостиДонецкая Народная Республика (ДНР)Потери ВСУ
 
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