https://crimea.ria.ru/20250312/esche-dva-naselennykh-punkta-osvobodila-armiya-rossii-1144860986.html

Еще два населенных пункта освободила армия России

Еще два населенных пункта освободила армия России - РИА Новости Крым, 12.03.2025

Еще два населенных пункта освободила армия России

Российские военные освободили населенные пункты Новомарково и Днепроэнергия в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 12.03.2025

2025-03-12T13:56

2025-03-12T13:56

2025-03-12T14:14

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости Крым. Российские военные освободили населенные пункты Новомарково и Днепроэнергия в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Силами подразделений группировки войск "Восток" освобожден населенный пункт Днепроэнергия в Донецкой Народной Республике. Потери противника составили до 160 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, пять орудий полевой артиллерии, включая две 155-мм самоходные артиллерийские установки Caesar производства Франции и "Богдана", уточнили в ведомстве.Также российские бойцы нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Отрадное, Богатырь, Комар и Разлив.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:США возобновили обмен разведданными с УкраинойЕще пять населенных пунктов в Курской области освобождены от ВСУ В освобожденной Волновахе за три года восстановили более 300 объектов

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, новости, донецкая народная республика (днр), потери всу