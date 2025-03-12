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До лета в Керчи полностью заменят магистральный водовод - РИА Новости Крым, 12.03.2025
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До лета в Керчи полностью заменят магистральный водовод
До лета в Керчи полностью заменят магистральный водовод - РИА Новости Крым, 12.03.2025
До лета в Керчи полностью заменят магистральный водовод
В Керчи заканчивают модернизацию магистрального водовода, выполнено больше 90% всех работ, передает корреспондент РИА Новости Крым. РИА Новости Крым, 12.03.2025
2025-03-12T14:48
2025-03-12T14:48
керчь
водовод
жкх крыма и севастополя
вода в крыму
крым
новости крыма
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КЕРЧЬ, 12 мар - РИА Новости Крым. В Керчи заканчивают модернизацию магистрального водовода, выполнено больше 90% всех работ, передает корреспондент РИА Новости Крым.Питающую магистраль заменили от ввода в город по всем основным районам Керчи. Всего уложили около 18 километров линии из современных прочных материалов.Закончить все строительно-монтажные работы планируют в мае. После – специалисты займутся восстановлением и благоустройством территорий, в районе которых протягивали обновленную магистраль.Параллельно в Керчи реконструируют и разводящие сети – линии, от которых запитываются абоненты. Всего по городу заменят больше 11 километров таких линий. Первая тысяча метров уже уложена, рассказал журналистам главный инженер подрядной организации Иван Пелипенко.Закончить реконструкцию разводящих сетей планируют до июля 2026 года.Сейчас городские сети в неудовлетворительном состоянии. Они практически полностью изношены. Благодаря такой модернизации керчане забудут о проблемах с водоснабжением минимум на ближайшие полвека, обещают специалисты.Работы по модернизации магистральных и разводящих сетей в Керчи проводят по федеральной целевой программе. Сумма контрактов - около 1 миллиарда рублей каждый.Ранее председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк заявил, что в Крыму на модернизацию системы водоснабжения в этом году потратят более 800 млн рублей. В ближайшей перспективе запанированы реконструкция канализационной насосной станции №2 в Алуште, капремонт двух наиболее изношенных участков Евпаторийского водовода, а также капремонт 9,5 км водовода "Евпатория-Новоозерное-Мирный".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько потерь воды в Крыму удалось устранить ремонтом сетейК землям участников спецоперации в Крыму начнут тянуть водоводВ России модернизируют коммунальную инфраструктуру на 4,5 трлн
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РИА Новости Крым
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керчь, водовод, жкх крыма и севастополя, вода в крыму, крым, новости крыма
До лета в Керчи полностью заменят магистральный водовод

В Керчи заканчивают реконструкцию основного магистрального водовода

14:48 12.03.2025
 
© РИА Новости КрымРеконструкция магистрального водовода в Керчи
Реконструкция магистрального водовода в Керчи - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости Крым
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КЕРЧЬ, 12 мар - РИА Новости Крым. В Керчи заканчивают модернизацию магистрального водовода, выполнено больше 90% всех работ, передает корреспондент РИА Новости Крым.
Питающую магистраль заменили от ввода в город по всем основным районам Керчи. Всего уложили около 18 километров линии из современных прочных материалов.
Закончить все строительно-монтажные работы планируют в мае. После – специалисты займутся восстановлением и благоустройством территорий, в районе которых протягивали обновленную магистраль.
© РИА Новости КрымРеконструкция магистрального водовода в Керчи
Реконструкция магистрального водовода в Керчи - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости Крым
Параллельно в Керчи реконструируют и разводящие сети – линии, от которых запитываются абоненты. Всего по городу заменят больше 11 километров таких линий. Первая тысяча метров уже уложена, рассказал журналистам главный инженер подрядной организации Иван Пелипенко.

"Более километра мы уже сделали. Сейчас занимаемся микротоннелированием. Делаем спецпроколы под дорогами - там, где их будет пересекать линия, чтобы не разрушать проезжие части и не ограничивать городской трафик", – уточнил Пелипенко.

Закончить реконструкцию разводящих сетей планируют до июля 2026 года.
© РИА Новости КрымРеконструкция магистрального водовода в Керчи
Реконструкция магистрального водовода в Керчи
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Реконструкция магистрального водовода в Керчи
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымРеконструкция магистрального водовода в Керчи
Реконструкция магистрального водовода в Керчи
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Реконструкция магистрального водовода в Керчи
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымРеконструкция магистрального водовода в Керчи
Реконструкция магистрального водовода в Керчи
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Реконструкция магистрального водовода в Керчи
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымРеконструкция магистрального водовода в Керчи
Реконструкция магистрального водовода в Керчи
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Реконструкция магистрального водовода в Керчи
© РИА Новости Крым
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Реконструкция магистрального водовода в Керчи
© РИА Новости Крым
3 из 4
Реконструкция магистрального водовода в Керчи
© РИА Новости Крым
4 из 4
Реконструкция магистрального водовода в Керчи
© РИА Новости Крым
Сейчас городские сети в неудовлетворительном состоянии. Они практически полностью изношены. Благодаря такой модернизации керчане забудут о проблемах с водоснабжением минимум на ближайшие полвека, обещают специалисты.
Работы по модернизации магистральных и разводящих сетей в Керчи проводят по федеральной целевой программе. Сумма контрактов - около 1 миллиарда рублей каждый.
Ранее председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк заявил, что в Крыму на модернизацию системы водоснабжения в этом году потратят более 800 млн рублей. В ближайшей перспективе запанированы реконструкция канализационной насосной станции №2 в Алуште, капремонт двух наиболее изношенных участков Евпаторийского водовода, а также капремонт 9,5 км водовода "Евпатория-Новоозерное-Мирный".
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