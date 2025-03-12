https://crimea.ria.ru/20250312/do-leta-v-kerchi-polnostyu-zamenyat-magistralnyy-vodovod-1144868678.html

До лета в Керчи полностью заменят магистральный водовод

До лета в Керчи полностью заменят магистральный водовод - РИА Новости Крым, 12.03.2025

До лета в Керчи полностью заменят магистральный водовод

В Керчи заканчивают модернизацию магистрального водовода, выполнено больше 90% всех работ, передает корреспондент РИА Новости Крым. РИА Новости Крым, 12.03.2025

2025-03-12T14:48

2025-03-12T14:48

2025-03-12T14:48

керчь

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КЕРЧЬ, 12 мар - РИА Новости Крым. В Керчи заканчивают модернизацию магистрального водовода, выполнено больше 90% всех работ, передает корреспондент РИА Новости Крым.Питающую магистраль заменили от ввода в город по всем основным районам Керчи. Всего уложили около 18 километров линии из современных прочных материалов.Закончить все строительно-монтажные работы планируют в мае. После – специалисты займутся восстановлением и благоустройством территорий, в районе которых протягивали обновленную магистраль.Параллельно в Керчи реконструируют и разводящие сети – линии, от которых запитываются абоненты. Всего по городу заменят больше 11 километров таких линий. Первая тысяча метров уже уложена, рассказал журналистам главный инженер подрядной организации Иван Пелипенко.Закончить реконструкцию разводящих сетей планируют до июля 2026 года.Сейчас городские сети в неудовлетворительном состоянии. Они практически полностью изношены. Благодаря такой модернизации керчане забудут о проблемах с водоснабжением минимум на ближайшие полвека, обещают специалисты.Работы по модернизации магистральных и разводящих сетей в Керчи проводят по федеральной целевой программе. Сумма контрактов - около 1 миллиарда рублей каждый.Ранее председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк заявил, что в Крыму на модернизацию системы водоснабжения в этом году потратят более 800 млн рублей. В ближайшей перспективе запанированы реконструкция канализационной насосной станции №2 в Алуште, капремонт двух наиболее изношенных участков Евпаторийского водовода, а также капремонт 9,5 км водовода "Евпатория-Новоозерное-Мирный".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько потерь воды в Крыму удалось устранить ремонтом сетейК землям участников спецоперации в Крыму начнут тянуть водоводВ России модернизируют коммунальную инфраструктуру на 4,5 трлн

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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