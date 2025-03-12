https://crimea.ria.ru/20250312/10-let-v-krymu-podrazdelenie-rossiya-segodnya-prinimaet-pozdravleniya-1144861041.html

10 лет в Крыму: подразделение "Россия сегодня" принимает поздравления

10 лет в Крыму: подразделение "Россия сегодня" принимает поздравления - РИА Новости Крым, 12.03.2025

10 лет в Крыму: подразделение "Россия сегодня" принимает поздравления

Крымское подразделение международной медиагруппы "Россия сегодня" принимает поздравления с 10-летием. Журналистов сайта РИА Новости Крым, радио "Спутник в... РИА Новости Крым, 12.03.2025

2025-03-12T13:59

2025-03-12T13:59

2025-03-12T14:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости Крым. Крымское подразделение международной медиагруппы "Россия сегодня" принимает поздравления с 10-летием. Журналистов сайта РИА Новости Крым, радио "Спутник в Крыму" и мультимедийного пресс-центра с юбилеем поздравил гендиректор медиагруппы Дмитрий Киселев, первые лица республики, а также наши друзья и единомышленники.Объективность, оперативность и творчествоОн поблагодарил руководство Крыма за неизменную поддержку и выразил глубокую признательность каждому, кто причастен к написанию "современной летописи Крыма".Свои поздравления коллективу направил и постоянный представитель Республики Крым при Президенте Российской Федерации - заместитель председателя Совета министров Республики Крым Георгий Мурадов.Глава Крыма Сергей Аксенов отметил существенный вклад подразделения в формирование информационной повестки республики.К его словам присоединился глава крымского парламента Владимир Константинов.Качественная работа в зоне СВОМинистр внутренней политики, информации и связи Крыма Альберт Куршутов в свою очередь отметил профессионализм журналистов подразделения, которые оперативно и достоверно освещают важные события, в том числе в зоне СВО, рассказывают о жизни исторических и приграничных регионов, оказывают гуманитарную поддержку российским бойцам."Это праздник не только коллектива крымского подразделения медиагруппы, но и всех его зрителей, слушателей и читателей, а также коллег по цеху. От всей души желаю новых ярких журналистских работ, творческих побед, процветания", - сказано в поздравлении министра."Благодарю Вас за участие в совместных проектах. Ваша работа по информированию населения о деятельности МЧС, возникающих чрезвычайных ситуациях и мерах предосторожности играет большую роль в обеспечении безопасности граждан и повышении их осведомленности", - поздравил коллектив министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Алексей Еременко."Коллеги всегда подготавливают информационные материалы качественно и с ответственностью в каждой теме. За данный период совместно были подготовлены десятки материалов, проведены радиоэфиры, а также организованы пресс-конференции. Благодарим за освещение деятельности министерства и объективность", - сказано в поздравлении Минимущества Крыма.Продуктивное сотрудничество"Все эти годы вы были с нами и помогали нам возвращать уникальный статус Международного детского центра "Артек" как главного мотиватора детей России к развитию. И у нас получается это только с вами", – написал в день юбилея директор "Артека" Константина Федоренко. Он пожелал сотрудникам здоровья и благополучия и выразил надежду на продолжение совместной работы."Благодарим корреспондентов, редакторов и обозревателей РИА Новости Крым, сотрудников одноименного пресс-центра и радио "Спутник в Крыму" за высокий профессионализм, талант и верность профессии! Спасибо вам за поддержку проектов и инфоповодов музея-заповедника, за непринужденную атмосферу в эфире и легкость в деловом общении", - поздравили нас сотрудники музея-заповедника "Херсонес Таврический". Отдельную благодарность и привет от пушистых хранителей Херсонеса они передали редактору котоновостей агентства Мостику.Поздравил крымский коллектив медиагруппы и генеральный подрядчик строительства крупнейших автодорог Крыма компания "ВАД". Также подразделение международной медиагруппы "Россия сегодня" принимает многочисленные поздравления с 10-летием от коллег по цеху.2 марта 2015 года в Симферополе открылось региональное подразделение, включающее сайт РИА Новости Крым, радио "Спутник в Крыму" и мультимедийный пресс-центр.За 10 лет на страницах сайта опубликовано более 165 тысяч материалов. Ежемесячная аудитория составляет более 3 млн человек – это сравнимо с населением Крыма. Нас читают не только в России, но и в Белоруссии, Германии, Казахстане, США и других странах.Журналисты РИА Новости Крым оперативно реагируют на информационные тренды и запросы общества, совершенствуют свою работу, ведут социальные сети и верифицированный Telegram-канал РИА Новости Крым. Аудитория наших подписчиков в соцсетях превышает 100 тысяч.Радиостанция "Спутник в Крыму" занимает первое место в Медиалогии по цитируемости в Крыму и Севастополе среди радиостанций разговорного жанра. Ее слушают по всему полуострову, а в интернете – и далеко за его пределами. Общее количество эфиров за 10 лет – свыше 45 тысяч. А это – более 22,5 тысяч часов вещания.Мультимедийный пресс-центр РИА Новости Крым– это ключевая площадка для пресс-мероприятий в республике. За 10 лет их здесь прошло около 1800, в том числе видеомостов и пресс-конференций.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Больше, чем новости: подразделению "Россия сегодня" в Крыму 10 летЖурналисты РИА Новости Крым получили премии "Журналист года"Соцсети и фотограф РИА Новости Крым победили в конкурсе "Журналист года"

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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