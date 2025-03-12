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10 лет в Крыму: подразделение "Россия сегодня" принимает поздравления - РИА Новости Крым, 12.03.2025
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10 лет в Крыму: подразделение "Россия сегодня" принимает поздравления
10 лет в Крыму: подразделение "Россия сегодня" принимает поздравления - РИА Новости Крым, 12.03.2025
10 лет в Крыму: подразделение "Россия сегодня" принимает поздравления
Крымское подразделение международной медиагруппы "Россия сегодня" принимает поздравления с 10-летием. Журналистов сайта РИА Новости Крым, радио "Спутник в... РИА Новости Крым, 12.03.2025
2025-03-12T13:59
2025-03-12T14:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости Крым. Крымское подразделение международной медиагруппы "Россия сегодня" принимает поздравления с 10-летием. Журналистов сайта РИА Новости Крым, радио "Спутник в Крыму" и мультимедийного пресс-центра с юбилеем поздравил гендиректор медиагруппы Дмитрий Киселев, первые лица республики, а также наши друзья и единомышленники.Объективность, оперативность и творчествоОн поблагодарил руководство Крыма за неизменную поддержку и выразил глубокую признательность каждому, кто причастен к написанию "современной летописи Крыма".Свои поздравления коллективу направил и постоянный представитель Республики Крым при Президенте Российской Федерации - заместитель председателя Совета министров Республики Крым Георгий Мурадов.Глава Крыма Сергей Аксенов отметил существенный вклад подразделения в формирование информационной повестки республики.К его словам присоединился глава крымского парламента Владимир Константинов.Качественная работа в зоне СВОМинистр внутренней политики, информации и связи Крыма Альберт Куршутов в свою очередь отметил профессионализм журналистов подразделения, которые оперативно и достоверно освещают важные события, в том числе в зоне СВО, рассказывают о жизни исторических и приграничных регионов, оказывают гуманитарную поддержку российским бойцам."Это праздник не только коллектива крымского подразделения медиагруппы, но и всех его зрителей, слушателей и читателей, а также коллег по цеху. От всей души желаю новых ярких журналистских работ, творческих побед, процветания", - сказано в поздравлении министра."Благодарю Вас за участие в совместных проектах. Ваша работа по информированию населения о деятельности МЧС, возникающих чрезвычайных ситуациях и мерах предосторожности играет большую роль в обеспечении безопасности граждан и повышении их осведомленности", - поздравил коллектив министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Алексей Еременко."Коллеги всегда подготавливают информационные материалы качественно и с ответственностью в каждой теме. За данный период совместно были подготовлены десятки материалов, проведены радиоэфиры, а также организованы пресс-конференции. Благодарим за освещение деятельности министерства и объективность", - сказано в поздравлении Минимущества Крыма.Продуктивное сотрудничество"Все эти годы вы были с нами и помогали нам возвращать уникальный статус Международного детского центра "Артек" как главного мотиватора детей России к развитию. И у нас получается это только с вами", – написал в день юбилея директор "Артека" Константина Федоренко. Он пожелал сотрудникам здоровья и благополучия и выразил надежду на продолжение совместной работы."Благодарим корреспондентов, редакторов и обозревателей РИА Новости Крым, сотрудников одноименного пресс-центра и радио "Спутник в Крыму" за высокий профессионализм, талант и верность профессии! Спасибо вам за поддержку проектов и инфоповодов музея-заповедника, за непринужденную атмосферу в эфире и легкость в деловом общении", - поздравили нас сотрудники музея-заповедника "Херсонес Таврический". Отдельную благодарность и привет от пушистых хранителей Херсонеса они передали редактору котоновостей агентства Мостику.Поздравил крымский коллектив медиагруппы и генеральный подрядчик строительства крупнейших автодорог Крыма компания "ВАД". Также подразделение международной медиагруппы "Россия сегодня" принимает многочисленные поздравления с 10-летием от коллег по цеху.2 марта 2015 года в Симферополе открылось региональное подразделение, включающее сайт РИА Новости Крым, радио "Спутник в Крыму" и мультимедийный пресс-центр.За 10 лет на страницах сайта опубликовано более 165 тысяч материалов. Ежемесячная аудитория составляет более 3 млн человек – это сравнимо с населением Крыма. Нас читают не только в России, но и в Белоруссии, Германии, Казахстане, США и других странах.Журналисты РИА Новости Крым оперативно реагируют на информационные тренды и запросы общества, совершенствуют свою работу, ведут социальные сети и верифицированный Telegram-канал РИА Новости Крым. Аудитория наших подписчиков в соцсетях превышает 100 тысяч.Радиостанция "Спутник в Крыму" занимает первое место в Медиалогии по цитируемости в Крыму и Севастополе среди радиостанций разговорного жанра. Ее слушают по всему полуострову, а в интернете – и далеко за его пределами. Общее количество эфиров за 10 лет – свыше 45 тысяч. А это – более 22,5 тысяч часов вещания.Мультимедийный пресс-центр РИА Новости Крым– это ключевая площадка для пресс-мероприятий в республике. За 10 лет их здесь прошло около 1800, в том числе видеомостов и пресс-конференций.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Больше, чем новости: подразделению "Россия сегодня" в Крыму 10 летЖурналисты РИА Новости Крым получили премии "Журналист года"Соцсети и фотограф РИА Новости Крым победили в конкурсе "Журналист года"
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крым, риа новости крым, новости крыма, миа "россия сегодня", сергей аксенов, дмитрий киселев, владимир константинов, альберт куршутов, алексей еременко, минимущества крыма, херсонес, мдц "артек"
10 лет в Крыму: подразделение "Россия сегодня" принимает поздравления

Крымское подразделение "Россия сегодня" принимает поздравления с 10-летием

13:59 12.03.2025 (обновлено: 14:31 12.03.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКорпоративные флаги международной медиагруппы "Россия сегодня" в Крыму
Корпоративные флаги международной медиагруппы Россия сегодня в Крыму - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости Крым. Крымское подразделение международной медиагруппы "Россия сегодня" принимает поздравления с 10-летием. Журналистов сайта РИА Новости Крым, радио "Спутник в Крыму" и мультимедийного пресс-центра с юбилеем поздравил гендиректор медиагруппы Дмитрий Киселев, первые лица республики, а также наши друзья и единомышленники.

Объективность, оперативность и творчество

"Вот уже десять лет, как мы работаем в Крыму. Медиагруппа "Россия сегодня" стала первым государственным СМИ нашей страны, которая открыла на полуострове после воссоединения масштабное представительство: радиостанцию, пресс-центр, информационный сайт и работу в социальных сетях", - напомнил в своем поздравлении Дмитрий Киселев.
Он поблагодарил руководство Крыма за неизменную поддержку и выразил глубокую признательность каждому, кто причастен к написанию "современной летописи Крыма".
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкГенеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев
Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев
Свои поздравления коллективу направил и постоянный представитель Республики Крым при Президенте Российской Федерации - заместитель председателя Совета министров Республики Крым Георгий Мурадов.
"История РИА Новости Крым неразрывно связана с историей современного российского Крыма, с новейшей историей нашей страны. На протяжении всех этих лет агентство успешно осуществляет непростую миссию по оперативному донесению объективной информации о Крыме до миллионов россиян и жителей зарубежных стран. Высокий профессионализм, оперативность, ответственность, ориентация на инновационное развитие и современные мультимедийные технологии стали отличительными чертами работы коллектива", - подчеркнул Мурадов.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЗаместитель председателя Совета министров РК, постоянный представитель РК при президенте РФ Георгий Мурадов
Заместитель председателя Совета министров РК, постоянный представитель РК при президенте РФ Георгий Мурадов - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Заместитель председателя Совета министров РК, постоянный представитель РК при президенте РФ Георгий Мурадов
Глава Крыма Сергей Аксенов отметил существенный вклад подразделения в формирование информационной повестки республики.
"Материалы журналистов медиагруппы отличают высокий профессионализм, объективность, оперативность, творческий и ответственный подход к освещению событий. В этом секрет вашего успеха. Благодарю вас за труд, за патриотизм и любовь к Крыму, желаю здоровья, благополучия, новых успехов и всего самого доброго", - сказано в поздравлении Аксенова.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСергей Аксёнов в пресс-центре РИА Новости Крым
Сергей Аксёнов в пресс-центре РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Сергей Аксёнов в пресс-центре РИА Новости Крым
К его словам присоединился глава крымского парламента Владимир Константинов.

"Такой юбилей — важная дата, серьезный этап становления медиагруппы. К счастью, он был позитивным, полным преобразований и открытий, а все трудности, которые возникали на нашем общем крымском пути, мы преодолевали вместе", - написал он в своем Telegram-канале.

© РИА Новости КрымПредседатель Госсовета РК Владимир Константинов
Председатель Госсовета РК Владимир Константинов - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости Крым
Председатель Госсовета РК Владимир Константинов

Качественная работа в зоне СВО

Министр внутренней политики, информации и связи Крыма Альберт Куршутов в свою очередь отметил профессионализм журналистов подразделения, которые оперативно и достоверно освещают важные события, в том числе в зоне СВО, рассказывают о жизни исторических и приграничных регионов, оказывают гуманитарную поддержку российским бойцам.
"Это праздник не только коллектива крымского подразделения медиагруппы, но и всех его зрителей, слушателей и читателей, а также коллег по цеху. От всей души желаю новых ярких журналистских работ, творческих побед, процветания", - сказано в поздравлении министра.
© РИА Новости КрымМинистр внутренней политики, информации и связи Республики Крым Альберт Куршутов
Министр внутренней политики, информации и связи Республики Крым Альберт Куршутов - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости Крым
Министр внутренней политики, информации и связи Республики Крым Альберт Куршутов
"Благодарю Вас за участие в совместных проектах. Ваша работа по информированию населения о деятельности МЧС, возникающих чрезвычайных ситуациях и мерах предосторожности играет большую роль в обеспечении безопасности граждан и повышении их осведомленности", - поздравил коллектив министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Алексей Еременко.
"Коллеги всегда подготавливают информационные материалы качественно и с ответственностью в каждой теме. За данный период совместно были подготовлены десятки материалов, проведены радиоэфиры, а также организованы пресс-конференции. Благодарим за освещение деятельности министерства и объективность", - сказано в поздравлении Минимущества Крыма.

Продуктивное сотрудничество

"Все эти годы вы были с нами и помогали нам возвращать уникальный статус Международного детского центра "Артек" как главного мотиватора детей России к развитию. И у нас получается это только с вами", – написал в день юбилея директор "Артека" Константина Федоренко. Он пожелал сотрудникам здоровья и благополучия и выразил надежду на продолжение совместной работы.
© Правительство РоссииКонстантин Федоренко
Константин Федоренко
© Правительство России
Константин Федоренко
"Благодарим корреспондентов, редакторов и обозревателей РИА Новости Крым, сотрудников одноименного пресс-центра и радио "Спутник в Крыму" за высокий профессионализм, талант и верность профессии! Спасибо вам за поддержку проектов и инфоповодов музея-заповедника, за непринужденную атмосферу в эфире и легкость в деловом общении", - поздравили нас сотрудники музея-заповедника "Херсонес Таврический". Отдельную благодарность и привет от пушистых хранителей Херсонеса они передали редактору котоновостей агентства Мостику.
© РИА Новости Крым . Dmitrij MakeevКот Мостик в Херсонесе
Кот Мостик в Херсонесе - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости Крым . Dmitrij Makeev
Кот Мостик в Херсонесе
Поздравил крымский коллектив медиагруппы и генеральный подрядчик строительства крупнейших автодорог Крыма компания "ВАД".
"Коллеги, примите поздравления с 10-летним юбилеем! Желаем всему коллективу крымского подразделения медиагруппы "Россия сегодня" процветания, новых успешных проектов, широкой аудитории, журналистской удачи!", - отметили в компании.
Также подразделение международной медиагруппы "Россия сегодня" принимает многочисленные поздравления с 10-летием от коллег по цеху.
2 марта 2015 года в Симферополе открылось региональное подразделение, включающее сайт РИА Новости Крым, радио "Спутник в Крыму" и мультимедийный пресс-центр.
За 10 лет на страницах сайта опубликовано более 165 тысяч материалов. Ежемесячная аудитория составляет более 3 млн человек – это сравнимо с населением Крыма. Нас читают не только в России, но и в Белоруссии, Германии, Казахстане, США и других странах.
Журналисты РИА Новости Крым оперативно реагируют на информационные тренды и запросы общества, совершенствуют свою работу, ведут социальные сети и верифицированный Telegram-канал РИА Новости Крым. Аудитория наших подписчиков в соцсетях превышает 100 тысяч.
Радиостанция "Спутник в Крыму" занимает первое место в Медиалогии по цитируемости в Крыму и Севастополе среди радиостанций разговорного жанра. Ее слушают по всему полуострову, а в интернете – и далеко за его пределами. Общее количество эфиров за 10 лет – свыше 45 тысяч. А это – более 22,5 тысяч часов вещания.
Мультимедийный пресс-центр РИА Новости Крым– это ключевая площадка для пресс-мероприятий в республике. За 10 лет их здесь прошло около 1800, в том числе видеомостов и пресс-конференций.
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