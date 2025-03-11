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В России оценили способность Франции раскрыть "ядерный зонтик" над ЕС

В России оценили способность Франции раскрыть "ядерный зонтик" над ЕС - РИА Новости Крым, 11.03.2025

В России оценили способность Франции раскрыть "ядерный зонтик" над ЕС

Заявления президента Франции Эммануэля Макрона о способности Парижа раскрыть "ядерный зонтик" над Европой являются в большей степени пиаром. Такое мнение... РИА Новости Крым, 11.03.2025

2025-03-11T16:54

2025-03-11T16:54

2025-03-11T16:54

владимир чижов

совет федерации

франция

эммануэль макрон

ядерное оружие

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россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. Заявления президента Франции Эммануэля Макрона о способности Парижа раскрыть "ядерный зонтик" над Европой являются в большей степени пиаром. Такое мнение высказал первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, чрезвычайный и полномочный посол Владимир Чижов."Цель этого (заявления Макрона – ред.) – это, я считаю, в основном пиар со стороны французского президента, который хочет показать, что и без американцев (Европа может самостоятельно обеспечить свою безопасность – ред.)", - сказал сенатор на пресс-конференции на площадке медиагруппы "Россия сегодня".Чижов отметил, что французский ядерный потенциал хоть и немного больше, чем у Великобритании, однако, в отличие от британского, является самостоятельным и не инкорпорирован в общую систему НАТО.Президент Франции Эммануэль Макрон 5 марта сделал ряд резких и дерзких заявлений по поводу украинского конфликта и "российской угрозы" для Европы. В частности, он заявил, что решил инициировать "стратегические дебаты об использовании имеющегося у Парижа ядерного оружия для "защиты" Франции и всех ее европейских союзников". Также он выступил против перемирия на Украине и заявил, что мир "не может быть построен любой ценой и под российским диктатом, и не может быть капитуляцией Украины".Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Шабаш в Европе: почему бюрократия ЕС рискнула бросить вызов ТрампуВ Кремле сделали заявление по ядерным арсеналам ЕвропыБлизнец Зеленского: в Крыму оценили курс Макрона

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир чижов, совет федерации, франция, эммануэль макрон, ядерное оружие, европа, в мире, россия, новости