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Рейд в Севастополе перекрыт

Рейд в Севастополе перекрыт - РИА Новости Крым, 11.03.2025

Рейд в Севастополе перекрыт

В Севастополе перекрыт рейд. Об этом сообщает городской департамент транспорта. РИА Новости Крым, 11.03.2025

2025-03-11T17:57

2025-03-11T17:57

2025-03-11T17:57

паромы и катера в севастополе

морской транспорт

новости севастополя

департамент транспорта севастополя

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе перекрыт рейд. Об этом сообщает городской департамент транспорта.Причины приостановки работы не сообщаются. В связи с перекрытием рейда на площадях Нахимова и Захарова будет организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте.Крымский мост также закрыт для движения автотранспорта. Находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности. Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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