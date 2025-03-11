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Рейд в Севастополе перекрыт - РИА Новости Крым, 11.03.2025
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Рейд в Севастополе перекрыт
Рейд в Севастополе перекрыт - РИА Новости Крым, 11.03.2025
Рейд в Севастополе перекрыт
В Севастополе перекрыт рейд. Об этом сообщает городской департамент транспорта. РИА Новости Крым, 11.03.2025
2025-03-11T17:57
2025-03-11T17:57
паромы и катера в севастополе
морской транспорт
новости севастополя
департамент транспорта севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе перекрыт рейд. Об этом сообщает городской департамент транспорта.Причины приостановки работы не сообщаются. В связи с перекрытием рейда на площадях Нахимова и Захарова будет организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте.Крымский мост также закрыт для движения автотранспорта. Находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности. Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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паромы и катера в севастополе, морской транспорт, новости севастополя, департамент транспорта севастополя, севастополь
Рейд в Севастополе перекрыт

В Севастополе закрыли рейд

17:57 11.03.2025
 
© РИА Новости КрымПаромы и катера в Севастополе
Паромы и катера в Севастополе - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе перекрыт рейд. Об этом сообщает городской департамент транспорта.
"Уважаемые пассажиры! Морской пассажирский транспорт приостановил движение", – сказано в сообщении.
Причины приостановки работы не сообщаются. В связи с перекрытием рейда на площадях Нахимова и Захарова будет организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте.
Крымский мост также закрыт для движения автотранспорта. Находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности. Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
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Паромы и катера в СевастополеМорской транспортНовости СевастополяДепартамент транспорта СевастополяСевастополь
 
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