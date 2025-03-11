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Рейд в Севастополе открыт

Рейд в Севастополе открыт - РИА Новости Крым, 11.03.2025

Рейд в Севастополе открыт

В Севастополе возобновили движение морского пассажирского транспорта. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 11.03.2025

2025-03-11T18:34

2025-03-11T18:34

2025-03-11T18:34

паромы и катера в севастополе

новости севастополя

севастополь

департамент транспорта севастополя

морской транспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе возобновили движение морского пассажирского транспорта. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Движение пассажирских катеров и паромов через Севастопольскую бухту было перекрыто в 17:51. На этот период для горожан организовали работу компенсационных маршрутов от площади Нахимова и площади Захарова.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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