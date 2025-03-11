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Рейд в Севастополе открыт
Рейд в Севастополе открыт - РИА Новости Крым, 11.03.2025
Рейд в Севастополе открыт
В Севастополе возобновили движение морского пассажирского транспорта. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 11.03.2025
2025-03-11T18:34
2025-03-11T18:34
2025-03-11T18:34
паромы и катера в севастополе
новости севастополя
севастополь
департамент транспорта севастополя
морской транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе возобновили движение морского пассажирского транспорта. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Движение пассажирских катеров и паромов через Севастопольскую бухту было перекрыто в 17:51. На этот период для горожан организовали работу компенсационных маршрутов от площади Нахимова и площади Захарова.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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Рейд в Севастополе открыт
В Севастополе морской транспорт возобновил работу