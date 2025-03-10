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В Севастополе сократилось число закрытых из-за ОРВИ школ - РИА Новости Крым, 10.03.2025
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В Севастополе сократилось число закрытых из-за ОРВИ школ
В Севастополе сократилось число закрытых из-за ОРВИ школ - РИА Новости Крым, 10.03.2025
В Севастополе сократилось число закрытых из-за ОРВИ школ
В Севастополе за неделю снизился показатель заболеваемости острыми респираторными заболеваниями среди школьников, число закрытых школ сократилось до девяти. Об... РИА Новости Крым, 10.03.2025
2025-03-10T12:23
2025-03-10T12:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе за неделю снизился показатель заболеваемости острыми респираторными заболеваниями среди школьников, число закрытых школ сократилось до девяти. Об этом на аппаратном совещании правительства города доложил директор департамента образования и науки Максим Кривонос.Из девяти закрытых школ к концу недели восемь планируют вернуть к очному обучению. Еще одна школа выйдет со следующего понедельника.Ранее сообщали, что в Крыму продолжается рост ОРВИ, в связи с чем на полуострове закрыто около полусотни учреждений образования.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ОРВИ атакует крымчан: в Керчи эпидпорог превышен на 32%Эпидпорог по ОРВИ в Бахчисарайском районе Крыма превышен на 40%Рост ОРВИ в России: более 1300 школ закрыты на карантин
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крым, новости крыма, севастополь, орви, грипп, михаил развожаев, карантин
В Севастополе сократилось число закрытых из-за ОРВИ школ

В Севастополе число закрытых из-за ОРВИ школ сократилось до девяти - Развожаев

12:23 10.03.2025
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСезонный рост заболеваемости гриппом и ОРВИ в России
Сезонный рост заболеваемости гриппом и ОРВИ в России - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© РИА Новости . Максим Богодвид
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе за неделю снизился показатель заболеваемости острыми респираторными заболеваниями среди школьников, число закрытых школ сократилось до девяти. Об этом на аппаратном совещании правительства города доложил директор департамента образования и науки Максим Кривонос.
"За прошлую неделю ситуация по заболеваемости в школах стабилизировалась и значительно улучшается. По сравнению с прошлым понедельником у нас более, чем в два раза уменьшилось количество закрытых школ. Наблюдаем тенденцию на снижение заболеваемости у школьников", – сообщил Кривонос.
Из девяти закрытых школ к концу недели восемь планируют вернуть к очному обучению. Еще одна школа выйдет со следующего понедельника.
Ранее сообщали, что в Крыму продолжается рост ОРВИ, в связи с чем на полуострове закрыто около полусотни учреждений образования.
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