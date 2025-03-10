https://crimea.ria.ru/20250310/v-sevastopole-sokratilos-chislo-zakrytykh-iz-za-orvi-shkol-1144794346.html

В Севастополе сократилось число закрытых из-за ОРВИ школ

В Севастополе сократилось число закрытых из-за ОРВИ школ - РИА Новости Крым, 10.03.2025

В Севастополе сократилось число закрытых из-за ОРВИ школ

В Севастополе за неделю снизился показатель заболеваемости острыми респираторными заболеваниями среди школьников, число закрытых школ сократилось до девяти. Об... РИА Новости Крым, 10.03.2025

2025-03-10T12:23

2025-03-10T12:23

2025-03-10T12:23

крым

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орви

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михаил развожаев

карантин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе за неделю снизился показатель заболеваемости острыми респираторными заболеваниями среди школьников, число закрытых школ сократилось до девяти. Об этом на аппаратном совещании правительства города доложил директор департамента образования и науки Максим Кривонос.Из девяти закрытых школ к концу недели восемь планируют вернуть к очному обучению. Еще одна школа выйдет со следующего понедельника.Ранее сообщали, что в Крыму продолжается рост ОРВИ, в связи с чем на полуострове закрыто около полусотни учреждений образования.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ОРВИ атакует крымчан: в Керчи эпидпорог превышен на 32%Эпидпорог по ОРВИ в Бахчисарайском районе Крыма превышен на 40%Рост ОРВИ в России: более 1300 школ закрыты на карантин

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, севастополь, орви, грипп, михаил развожаев, карантин