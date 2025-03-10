https://crimea.ria.ru/20250310/v-bolnitsu-s-istoscheniem-dostavili-zhiteley-osvobozhdennykh-kurskikh-sel-1144794115.html

В больницу с истощением доставили жителей освобожденных курских сел

В больницу с истощением доставили жителей освобожденных курских сел - РИА Новости Крым, 10.03.2025

В больницу с истощением доставили жителей освобожденных курских сел

Еще трое мирных жителей из освобожденных сел в Курской области доставлены в больницу с истощением, обострившимися хроническими заболеваниями и обморожением. Об... РИА Новости Крым, 10.03.2025

2025-03-10T12:12

2025-03-10T12:12

2025-03-10T12:12

курская область

александр хинштейн

новости

всу (вооруженные силы украины)

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Еще трое мирных жителей из освобожденных сел в Курской области доставлены в больницу с истощением, обострившимися хроническими заболеваниями и обморожением. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.Сельчане не ранены, однако из-за того, что они долго находились на территориях, куда вторгся враг, нуждаются в помощи врачей, уточнил онВрио губернатора пообещал, что в течение суток обязательно навестит пациентов в больнице, чтобы поддержать и удостовериться, что людям оказывается вся необходимая помощь.Накануне российские военные в ходе наступления в Курской области освободили еще три населенных пункта: Малую Локню, Черкасское Поречное и Косицу. Днем ранее бойцы группировки "Север" также освободили населенные пункты Викторовка, Николаевка и Старая Сорочина, сообщили в Минобороны РФ.Общие потери ВСУ в Курской области на сегодняшний день, по данным минобороны РФ, на сегодняшний день превышают 65 тысяч человек.3 марта с Украины в Россию вернули 33 мирных жителя, вывезенных ВСУ из Курской области.В конце осени прошлого года в результате переговорного процесса в Россию из Украины вернулись 46 жителей Курской области, которых ранее насильно вывезли боевики ВСУ после нападения на регион. Среди возвращенных в Россию граждан – 12 детей, в том числе один новорожденный, один – до трех лет, а также инвалид-колясочник.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: бойцы 810-й бригады ежедневно идут вперед в Курской областиОсвобождены Лебедевка в Курской области и Новенькое в Сумской области

курская область

россия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курская область, александр хинштейн, новости, всу (вооруженные силы украины), россия