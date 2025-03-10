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В больницу с истощением доставили жителей освобожденных курских сел - РИА Новости Крым, 10.03.2025
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В больницу с истощением доставили жителей освобожденных курских сел
В больницу с истощением доставили жителей освобожденных курских сел - РИА Новости Крым, 10.03.2025
В больницу с истощением доставили жителей освобожденных курских сел
Еще трое мирных жителей из освобожденных сел в Курской области доставлены в больницу с истощением, обострившимися хроническими заболеваниями и обморожением. Об... РИА Новости Крым, 10.03.2025
2025-03-10T12:12
2025-03-10T12:12
курская область
александр хинштейн
новости
всу (вооруженные силы украины)
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Еще трое мирных жителей из освобожденных сел в Курской области доставлены в больницу с истощением, обострившимися хроническими заболеваниями и обморожением. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.Сельчане не ранены, однако из-за того, что они долго находились на территориях, куда вторгся враг, нуждаются в помощи врачей, уточнил онВрио губернатора пообещал, что в течение суток обязательно навестит пациентов в больнице, чтобы поддержать и удостовериться, что людям оказывается вся необходимая помощь.Накануне российские военные в ходе наступления в Курской области освободили еще три населенных пункта: Малую Локню, Черкасское Поречное и Косицу. Днем ранее бойцы группировки "Север" также освободили населенные пункты Викторовка, Николаевка и Старая Сорочина, сообщили в Минобороны РФ.Общие потери ВСУ в Курской области на сегодняшний день, по данным минобороны РФ, на сегодняшний день превышают 65 тысяч человек.3 марта с Украины в Россию вернули 33 мирных жителя, вывезенных ВСУ из Курской области.В конце осени прошлого года в результате переговорного процесса в Россию из Украины вернулись 46 жителей Курской области, которых ранее насильно вывезли боевики ВСУ после нападения на регион. Среди возвращенных в Россию граждан – 12 детей, в том числе один новорожденный, один – до трех лет, а также инвалид-колясочник.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: бойцы 810-й бригады ежедневно идут вперед в Курской областиОсвобождены Лебедевка в Курской области и Новенькое в Сумской области
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РИА Новости Крым
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96
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курская область, александр хинштейн, новости, всу (вооруженные силы украины), россия
В больницу с истощением доставили жителей освобожденных курских сел

Трое мирных жителей из освобожденных от ВСУ сел в Курской области доставлены в больницу

12:12 10.03.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Еще трое мирных жителей из освобожденных сел в Курской области доставлены в больницу с истощением, обострившимися хроническими заболеваниями и обморожением. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
Сельчане не ранены, однако из-за того, что они долго находились на территориях, куда вторгся враг, нуждаются в помощи врачей, уточнил он
"В течение ночи из освобожденных населенных пунктов в Курскую областную клиническую больницу доставлены трое мирных жителей. У двух мужчин не тяжелое состояние: истощение и хронические заболевания. Еще один мужчина истощен, есть последствия после отморожения и повреждения стоп", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале, выразив уверенность, что медики сделают все возможное, для скорейшего восстановления пациентов.
Врио губернатора пообещал, что в течение суток обязательно навестит пациентов в больнице, чтобы поддержать и удостовериться, что людям оказывается вся необходимая помощь.
Накануне российские военные в ходе наступления в Курской области освободили еще три населенных пункта: Малую Локню, Черкасское Поречное и Косицу. Днем ранее бойцы группировки "Север" также освободили населенные пункты Викторовка, Николаевка и Старая Сорочина, сообщили в Минобороны РФ.
Общие потери ВСУ в Курской области на сегодняшний день, по данным минобороны РФ, на сегодняшний день превышают 65 тысяч человек.
3 марта с Украины в Россию вернули 33 мирных жителя, вывезенных ВСУ из Курской области.
В конце осени прошлого года в результате переговорного процесса в Россию из Украины вернулись 46 жителей Курской области, которых ранее насильно вывезли боевики ВСУ после нападения на регион. Среди возвращенных в Россию граждан – 12 детей, в том числе один новорожденный, один – до трех лет, а также инвалид-колясочник.
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Курская областьАлександр ХинштейнНовостиВСУ (Вооруженные силы Украины)Россия
 
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