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Капремонт спуска в центре Севастополя - как идут работы - РИА Новости Крым, 10.03.2025
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Капремонт спуска в центре Севастополя - как идут работы
Капремонт спуска в центре Севастополя - как идут работы - РИА Новости Крым, 10.03.2025
Капремонт спуска в центре Севастополя - как идут работы
На улице Адмирала Октябрьского в Севастополе, где началась масштабная работа по ремонту подпорных стен, строители закончили монтаж временных коммуникаций. Об... РИА Новости Крым, 10.03.2025
2025-03-10T13:10
2025-03-10T13:10
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар -РИА Новости Крым. На улице Адмирала Октябрьского в Севастополе, где началась масштабная работа по ремонту подпорных стен, строители закончили монтаж временных коммуникаций. Об этом на аппаратном совещании правительства города доложил директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Станислав Таматаев.Ранее по поручению губернатора Севастополя Михаила Развожаева все измененные схемы движения общественного транспорта разместили на соответствующих остановках.Спуск в центре Севастополя по улице Адмирала Октябрьского перекрыли для машин и пешеходов в ночь на 18 февраля на время капитального ремонта подпорных стен. Технология их возведения сравнима с конструкциями на трассе "Таврида".Подпорная стена на улице Адмирала Октябрьского в обрушилась в ноябре 2023 года. В результате происшествия никто не пострадал. Власти сообщили, что расторгнут отношения с подрядной организацией, которая до этого занималась ремонтом рухнувшей стены. На второй стене по другую сторону улицы также были обнаружены деформации.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Подпорные стены в центре Севастополя укрепят с помощью 240 свайИз-за ремонта в Севастополе меняют схему движения транспортаРемонт набережной Приморского бульвара в Севастополе будет продолжен
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РИА Новости Крым
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севастополь
Капремонт спуска в центре Севастополя - как идут работы

В Севастополе на улице Адмирала Октябрьского закончили монтаж временных коммуникаций

13:10 10.03.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСевастополь
Севастополь - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар -РИА Новости Крым. На улице Адмирала Октябрьского в Севастополе, где началась масштабная работа по ремонту подпорных стен, строители закончили монтаж временных коммуникаций. Об этом на аппаратном совещании правительства города доложил директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Станислав Таматаев.
"На прошлой неделе были полностью завершены работы по организации временных коммуникаций, за исключением линий связи, которые были подключены в течение выходных. Параллельно с этим были проведены и завершены геологические изыскания. Мониторинг работы общественного транспорта не выявил существенных нарушений", – сообщил Таматаев.
Ранее по поручению губернатора Севастополя Михаила Развожаева все измененные схемы движения общественного транспорта разместили на соответствующих остановках.
Спуск в центре Севастополя по улице Адмирала Октябрьского перекрыли для машин и пешеходов в ночь на 18 февраля на время капитального ремонта подпорных стен. Технология их возведения сравнима с конструкциями на трассе "Таврида".
Подпорная стена на улице Адмирала Октябрьского в обрушилась в ноябре 2023 года. В результате происшествия никто не пострадал. Власти сообщили, что расторгнут отношения с подрядной организацией, которая до этого занималась ремонтом рухнувшей стены. На второй стене по другую сторону улицы также были обнаружены деформации.
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