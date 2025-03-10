https://crimea.ria.ru/20250310/kapremont-spuska-v-tsentre-sevastopolya---kak-idut-raboty-1144795994.html

Капремонт спуска в центре Севастополя - как идут работы

Капремонт спуска в центре Севастополя - как идут работы - РИА Новости Крым, 10.03.2025

Капремонт спуска в центре Севастополя - как идут работы

На улице Адмирала Октябрьского в Севастополе, где началась масштабная работа по ремонту подпорных стен, строители закончили монтаж временных коммуникаций. Об... РИА Новости Крым, 10.03.2025

2025-03-10T13:10

2025-03-10T13:10

2025-03-10T13:10

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар -РИА Новости Крым. На улице Адмирала Октябрьского в Севастополе, где началась масштабная работа по ремонту подпорных стен, строители закончили монтаж временных коммуникаций. Об этом на аппаратном совещании правительства города доложил директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Станислав Таматаев.Ранее по поручению губернатора Севастополя Михаила Развожаева все измененные схемы движения общественного транспорта разместили на соответствующих остановках.Спуск в центре Севастополя по улице Адмирала Октябрьского перекрыли для машин и пешеходов в ночь на 18 февраля на время капитального ремонта подпорных стен. Технология их возведения сравнима с конструкциями на трассе "Таврида".Подпорная стена на улице Адмирала Октябрьского в обрушилась в ноябре 2023 года. В результате происшествия никто не пострадал. Власти сообщили, что расторгнут отношения с подрядной организацией, которая до этого занималась ремонтом рухнувшей стены. На второй стене по другую сторону улицы также были обнаружены деформации.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Подпорные стены в центре Севастополя укрепят с помощью 240 свайИз-за ремонта в Севастополе меняют схему движения транспортаРемонт набережной Приморского бульвара в Севастополе будет продолжен

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь