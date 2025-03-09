https://crimea.ria.ru/20250309/v-sevastopole-na-pozhare-pogib-chelovek-1144772760.html

В Севастополе на пожаре погиб человек

В Севастополе на пожаре погиб человек - РИА Новости Крым, 09.03.2025

В Севастополе на пожаре погиб человек

Один человек погиб и один пострадал на пожаре в Севастополе. Об этом сообщает МЧС России. РИА Новости Крым, 09.03.2025

2025-03-09T11:12

2025-03-09T11:12

2025-03-09T11:22

пожар

севастополь

крым

новости крыма

новости севастополя

происшествия

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости Крым. Один человек погиб и один пострадал на пожаре в Севастополе. Об этом сообщает МЧС России."Пожар по улице 5-я Персиковая в садоводческом товариществе "Ветеран" силы МЧС России тушили ночью с 8 на 9 марта. Пламя охватило одноэтажный частный дом и дворовые хозпостройки на площади 60 квадратных метров. К сожалению, при обследовании помещений обнаружена погибшая женщина 1955 года рождения. Мужчина 1977 года рождения пострадал, с отравлением продуктами горения он госпитализирован", - говорится в сообщении.Пожар ликвидировали в 01:21, его причины и обстоятельства устанавливаются. В тушении задействовались 30 специалистов и 12 единиц техники, в том числе от МЧС России 22 человека и 7 автомобилей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250308/pozhar-v-bakhchisarae-potushili-1144768378.html

севастополь

крым

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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