Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе на пожаре погиб человек - РИА Новости Крым, 09.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250309/v-sevastopole-na-pozhare-pogib-chelovek-1144772760.html
В Севастополе на пожаре погиб человек
В Севастополе на пожаре погиб человек - РИА Новости Крым, 09.03.2025
В Севастополе на пожаре погиб человек
Один человек погиб и один пострадал на пожаре в Севастополе. Об этом сообщает МЧС России. РИА Новости Крым, 09.03.2025
2025-03-09T11:12
2025-03-09T11:22
пожар
севастополь
крым
новости крыма
новости севастополя
происшествия
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/09/1144772648_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_b886cdf0713137e6f8002e395788baff.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости Крым. Один человек погиб и один пострадал на пожаре в Севастополе. Об этом сообщает МЧС России."Пожар по улице 5-я Персиковая в садоводческом товариществе "Ветеран" силы МЧС России тушили ночью с 8 на 9 марта. Пламя охватило одноэтажный частный дом и дворовые хозпостройки на площади 60 квадратных метров. К сожалению, при обследовании помещений обнаружена погибшая женщина 1955 года рождения. Мужчина 1977 года рождения пострадал, с отравлением продуктами горения он госпитализирован", - говорится в сообщении.Пожар ликвидировали в 01:21, его причины и обстоятельства устанавливаются. В тушении задействовались 30 специалистов и 12 единиц техники, в том числе от МЧС России 22 человека и 7 автомобилей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250308/pozhar-v-bakhchisarae-potushili-1144768378.html
севастополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/09/1144772648_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_b25285534e9ebdbc863d5ceeabdaa720.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
пожар, севастополь, крым, новости крыма, новости севастополя, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
В Севастополе на пожаре погиб человек

В Севастополе на пожаре один человек погиб и один пострадал

11:12 09.03.2025 (обновлено: 11:22 09.03.2025)
 
© МЧС РФПожар в Севастополе
Пожар в Севастополе
© МЧС РФ
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости Крым. Один человек погиб и один пострадал на пожаре в Севастополе. Об этом сообщает МЧС России.
"Пожар по улице 5-я Персиковая в садоводческом товариществе "Ветеран" силы МЧС России тушили ночью с 8 на 9 марта. Пламя охватило одноэтажный частный дом и дворовые хозпостройки на площади 60 квадратных метров. К сожалению, при обследовании помещений обнаружена погибшая женщина 1955 года рождения. Мужчина 1977 года рождения пострадал, с отравлением продуктами горения он госпитализирован", - говорится в сообщении.
Пожар ликвидировали в 01:21, его причины и обстоятельства устанавливаются. В тушении задействовались 30 специалистов и 12 единиц техники, в том числе от МЧС России 22 человека и 7 автомобилей.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
МЧС - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
Вчера, 20:13
Пожар в Бахчисарае потушили
 
ПожарСевастопольКрымНовости КрымаНовости СевастополяПроисшествияМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:45Париж выделит Киеву оружие на 195 миллионов евро за счет активов РФ
12:32ВСУ в Курской области за сутки потеряли 350 боевиков
12:05Освобождены Лебедевка в Курской области и Новенькое в Сумской области
11:5685 лет отмечает "кавалерист-девица" Лариса Голубкина
11:30Лариса Голубкина - биография
11:12В Севастополе на пожаре погиб человек
11:07Пострадавший от собак в Сочи мальчик идет на поправку
10:28Илон Маск рассказал о судьбе ВСУ после отключения Starlink
10:12Смертельное ДТП в Крыму: машина вылетела с дороги
09:55Дагестанец Магомед Анкалаев стал чемпионом UFC в полутяжелом весе
09:31В Феодосии "скорая" провалилась в фонтан
09:11Что готовятся делать на улицах Симферополя с наступлением тепла
08:55Новая атака ВСУ: 88 украинских беспилотников сбили над Россией
08:43Кондитер назвал нечестные методы сдерживания цен на торты
08:06Китай, Россия и Иран проведут военно-морские учения
07:41Он просто космос: видеохроника ко дню рождения Юрия Гагарина 1:12
07:13Народный колорит: для кого в Крыму играют домры и баяны
00:01Чего ждать от погоды в Крыму в воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 9 марта
22:1816 беспилотников уничтожили над Ростовской и Белгородской областями
Лента новостейМолния