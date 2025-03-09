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В Феодосии "скорая" провалилась в фонтан
В Феодосии "скорая" провалилась в фонтан - РИА Новости Крым, 09.03.2025
В Феодосии "скорая" провалилась в фонтан
Автомобиль скорой помощи в Феодосии в районе сквера 60-летия октября заехал на новый светомузыкальный фонтан и провалил его. Об этом сообщают городские власти. РИА Новости Крым, 09.03.2025
2025-03-09T09:31
2025-03-09T09:31
2025-03-09T09:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар — РИА Новости Крым. Автомобиль скорой помощи в Феодосии в районе сквера 60-летия октября заехал на новый светомузыкальный фонтан и провалил его. Об этом сообщают городские власти. По его словам, обошлось без пострадавших, сейчас все службы работают на месте происшествия. "Фонтан придется восстанавливать", - подчеркнул глава администрации. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что работы по обустройству светомузыкального фонтана ведутся по проекту "Феодосийский уезд". Комплексное обустройство велось по субсидии размером в 143,5 млн рублей. Работы, в частности, велись на территории сквера 60 лет Октября по проспекту Айвазовского, где реконструировали светомузыкальный фонтан, устроили интерактивную зону отдыха, ротонды, безбарьерную среду для маломобильных граждан.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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происшествия, феодосия, крым, новости крыма, дтп, дтп в крыму и севастополе, игорь ткаченко
В Феодосии "скорая" провалилась в фонтан
В Феодосии машина "скорой" провалилась в светомузыкальный фонтан и застряла в провале
09:31 09.03.2025 (обновлено: 09:39 09.03.2025)