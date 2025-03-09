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В Феодосии "скорая" провалилась в фонтан

В Феодосии "скорая" провалилась в фонтан - РИА Новости Крым, 09.03.2025

В Феодосии "скорая" провалилась в фонтан

Автомобиль скорой помощи в Феодосии в районе сквера 60-летия октября заехал на новый светомузыкальный фонтан и провалил его. Об этом сообщают городские власти. РИА Новости Крым, 09.03.2025

2025-03-09T09:31

2025-03-09T09:31

2025-03-09T09:39

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игорь ткаченко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар — РИА Новости Крым. Автомобиль скорой помощи в Феодосии в районе сквера 60-летия октября заехал на новый светомузыкальный фонтан и провалил его. Об этом сообщают городские власти. По его словам, обошлось без пострадавших, сейчас все службы работают на месте происшествия. "Фонтан придется восстанавливать", - подчеркнул глава администрации. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что работы по обустройству светомузыкального фонтана ведутся по проекту "Феодосийский уезд". Комплексное обустройство велось по субсидии размером в 143,5 млн рублей. Работы, в частности, велись на территории сквера 60 лет Октября по проспекту Айвазовского, где реконструировали светомузыкальный фонтан, устроили интерактивную зону отдыха, ротонды, безбарьерную среду для маломобильных граждан.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250306/zhutkoe-dtp-so-skoroy-v-kerchi--patsientka-pogibla-i-troe-postradali-1144712904.html

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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