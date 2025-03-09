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Смертельное ДТП в Крыму: машина вылетела с дороги - РИА Новости Крым, 09.03.2025
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Смертельное ДТП в Крыму: машина вылетела с дороги
Смертельное ДТП в Крыму: машина вылетела с дороги - РИА Новости Крым, 09.03.2025
Смертельное ДТП в Крыму: машина вылетела с дороги
В Нижнегорском районе Крыма в ДТП перевернулась легковая машина, погиб пассажир. Об этом сообщает ГАИ Крыма. РИА Новости Крым, 09.03.2025
2025-03-09T10:12
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ситуация на дорогах крыма
дтп
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нижнегорский район
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар — РИА Новости Крым. В Нижнегорском районе Крыма в ДТП перевернулась легковая машина, погиб пассажир. Об этом сообщает ГАИ Крыма."По предварительным данным, в 06:53 на 3 км + 100 м автодороги "Желябовка - Ломоносово" водитель 1982 года рождения управляя автомобилем "Шкода Октавиа" двигаясь со стороны с. Ломоносово в сторону с. Желябовка не выбрал безопасную скорость движения, не учел дорожную обстановку, в результате чего допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием", - говорится в сообщении. В результате ДТП пассажир 1970 года рождения смертельно травмирован, водитель получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства произошедшего выясняются.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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дтп, дтп в крыму и севастополе, крым, новости крыма, нижнегорский район, происшествия, гаи, мвд по республике крым
Смертельное ДТП в Крыму: машина вылетела с дороги

В ДТП в Нижнегорском районе Крыма погиб пассажир легковушки

10:12 09.03.2025 (обновлено: 10:13 09.03.2025)
 
© ГАИ КрымаДТП в Крыму
ДТП в Крыму
© ГАИ Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар — РИА Новости Крым. В Нижнегорском районе Крыма в ДТП перевернулась легковая машина, погиб пассажир. Об этом сообщает ГАИ Крыма.
"По предварительным данным, в 06:53 на 3 км + 100 м автодороги "Желябовка - Ломоносово" водитель 1982 года рождения управляя автомобилем "Шкода Октавиа" двигаясь со стороны с. Ломоносово в сторону с. Желябовка не выбрал безопасную скорость движения, не учел дорожную обстановку, в результате чего допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием", - говорится в сообщении.
В результате ДТП пассажир 1970 года рождения смертельно травмирован, водитель получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение.
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства произошедшего выясняются.
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