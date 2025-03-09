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Освобождены Лебедевка в Курской области и Новенькое в Сумской области

Освобождены Лебедевка в Курской области и Новенькое в Сумской области - РИА Новости Крым, 09.03.2025

Освобождены Лебедевка в Курской области и Новенькое в Сумской области

Подразделения группировки войск "Север" освободили село Лебедевка в Курской области и хутор Новенькое в Сумской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 09.03.2025

2025-03-09T12:05

2025-03-09T12:05

2025-03-09T12:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар — РИА Новости Крым. Подразделения группировки войск "Север" освободили село Лебедевка в Курской области и хутор Новенькое в Сумской области, сообщили в Минобороны РФ.Также ВСУ за сутки потеряли более 350 военных в курском приграничье, шестеро сдались в плен, добавили в МО РФ."За сутки потери ВСУ составили более 350 военнослужащих, уничтожены танк, две боевые машины пехоты, пять бронетранспортеров, 19 боевых бронированных машин, 29 автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии, миномет, станция радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция RADA производства Израиля, инженерная машина разграждения, а также 11 пунктов управления БПЛА и склад боеприпасов", - говорится в сводке военного ведомства.Кроме того, шесть военнослужащих ВСУ сдались в плен, добавили в Минобороны РФ.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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