https://crimea.ria.ru/20250309/osvobozhdeny-lebedevka-v-kurskoy-oblasti-i-novenkoe-v-sumskoy-oblasti-1144773586.html
Освобождены Лебедевка в Курской области и Новенькое в Сумской области
Освобождены Лебедевка в Курской области и Новенькое в Сумской области - РИА Новости Крым, 09.03.2025
Освобождены Лебедевка в Курской области и Новенькое в Сумской области
Подразделения группировки войск "Север" освободили село Лебедевка в Курской области и хутор Новенькое в Сумской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 09.03.2025
2025-03-09T12:05
2025-03-09T12:05
2025-03-09T12:10
министерство обороны рф
курская область
сумская область
ситуация в курской области после нападения всу
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
новости
новости сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/1d/1142250953_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_72edb36b378087fe32019273358139e9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар — РИА Новости Крым. Подразделения группировки войск "Север" освободили село Лебедевка в Курской области и хутор Новенькое в Сумской области, сообщили в Минобороны РФ.Также ВСУ за сутки потеряли более 350 военных в курском приграничье, шестеро сдались в плен, добавили в МО РФ."За сутки потери ВСУ составили более 350 военнослужащих, уничтожены танк, две боевые машины пехоты, пять бронетранспортеров, 19 боевых бронированных машин, 29 автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии, миномет, станция радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция RADA производства Израиля, инженерная машина разграждения, а также 11 пунктов управления БПЛА и склад боеприпасов", - говорится в сводке военного ведомства.Кроме того, шесть военнослужащих ВСУ сдались в плен, добавили в Минобороны РФ.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
курская область
сумская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/1d/1142250953_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ddf552e297bd99c9a7a70f4401ef7d3b.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф, курская область, сумская область, ситуация в курской области после нападения всу, всу (вооруженные силы украины), потери всу , новости, новости сво
Освобождены Лебедевка в Курской области и Новенькое в Сумской области
Армия РФ освободила Лебедевку в Курской области и Новенькое в Сумской области
12:05 09.03.2025 (обновлено: 12:10 09.03.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар — РИА Новости Крым. Подразделения группировки войск "Север" освободили село Лебедевка в Курской области и хутор Новенькое в Сумской области, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий освобождены село Лебедевка в Курской области и хутор Новенькое в Сумской области", - говорится в сообщении.
Также ВСУ за сутки потеряли более 350 военных в курском приграничье, шестеро сдались в плен, добавили в МО РФ.
"За сутки потери ВСУ составили более 350 военнослужащих, уничтожены танк, две боевые машины пехоты, пять бронетранспортеров, 19 боевых бронированных машин, 29 автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии, миномет, станция радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция RADA производства Израиля, инженерная машина разграждения, а также 11 пунктов управления БПЛА и склад боеприпасов", - говорится в сводке военного ведомства.
Кроме того, шесть военнослужащих ВСУ сдались в плен, добавили в Минобороны РФ.
Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.