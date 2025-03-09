https://crimea.ria.ru/20250309/novaya-ataka-vsu-88-ukrainskikh-bespilotnikov-sbili-nad-rossiey-1144770204.html
Новая атака ВСУ: 88 украинских беспилотников сбили над Россией
Новая атака ВСУ: 88 украинских беспилотников сбили над Россией - РИА Новости Крым, 09.03.2025
Новая атака ВСУ: 88 украинских беспилотников сбили над Россией
С восьми вечера 8 марта по 7.00 9 марта дежурными средствами ПВО России были перехвачены и уничтожены 88 украинских беспилотных летательных аппаратов, сообщили... РИА Новости Крым, 09.03.2025
2025-03-09T08:55
2025-03-09T08:55
2025-03-09T09:22
министерство обороны рф
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар — РИА Новости Крым. С восьми вечера 8 марта по 7.00 9 марта дежурными средствами ПВО России были перехвачены и уничтожены 88 украинских беспилотных летательных аппаратов, сообщили в Минобороны.Как ранее сообщали в минобороны, 8 марта, в Международный женский день, дежурные средства противовоздушной обороны вечером в субботу уничтожили 16 украинских беспилотников над Ростовской и Белгородской областями.Читайте также на РИА Новости Крым:Жилой дом загорелся в Ростовской области после атаки ВСУВ Крыму ответили на угрозу атаковать Крымский мостДвое супругов получили ранения при атаке дрона ВСУ в курском приграничье
https://crimea.ria.ru/20250308/ugrozy-krymskomu-mostu-zakharova-khlestko-otvetila-komanduyuschemu-vmsu-1144764528.html
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министерство обороны рф, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), пво, безопасность, новости
Новая атака ВСУ: 88 украинских беспилотников сбили над Россией
За ночь ПВО уничтожила 88 украинских беспилотников над восемью областями России
08:55 09.03.2025 (обновлено: 09:22 09.03.2025)