https://crimea.ria.ru/20250309/novaya-ataka-vsu-88-ukrainskikh-bespilotnikov-sbili-nad-rossiey-1144770204.html

Новая атака ВСУ: 88 украинских беспилотников сбили над Россией

Новая атака ВСУ: 88 украинских беспилотников сбили над Россией - РИА Новости Крым, 09.03.2025

Новая атака ВСУ: 88 украинских беспилотников сбили над Россией

С восьми вечера 8 марта по 7.00 9 марта дежурными средствами ПВО России были перехвачены и уничтожены 88 украинских беспилотных летательных аппаратов, сообщили... РИА Новости Крым, 09.03.2025

2025-03-09T08:55

2025-03-09T08:55

2025-03-09T09:22

министерство обороны рф

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

беспилотник (бпла, дрон)

пво

безопасность

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар — РИА Новости Крым. С восьми вечера 8 марта по 7.00 9 марта дежурными средствами ПВО России были перехвачены и уничтожены 88 украинских беспилотных летательных аппаратов, сообщили в Минобороны.Как ранее сообщали в минобороны, 8 марта, в Международный женский день, дежурные средства противовоздушной обороны вечером в субботу уничтожили 16 украинских беспилотников над Ростовской и Белгородской областями.Читайте также на РИА Новости Крым:Жилой дом загорелся в Ростовской области после атаки ВСУВ Крыму ответили на угрозу атаковать Крымский мостДвое супругов получили ранения при атаке дрона ВСУ в курском приграничье

https://crimea.ria.ru/20250308/ugrozy-krymskomu-mostu-zakharova-khlestko-otvetila-komanduyuschemu-vmsu-1144764528.html

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), пво, безопасность, новости