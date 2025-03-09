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Лариса Голубкина - биография

Лариса Голубкина - биография - РИА Новости Крым, 09.03.2025

Лариса Голубкина - биография

Актриса театра и кино, народная артистка РСФСР Лариса Ивановна Голубкина родилась 9 марта 1940 года в Москве. Ее отец был военным, фронтовиком. Двоюродная... РИА Новости Крым, 09.03.2025

2025-03-09T11:30

2025-03-09T11:30

2025-03-09T11:30

лариса голубкина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар - РИА Новости Крым. Актриса театра и кино, народная артистка РСФСР Лариса Ивановна Голубкина родилась 9 марта 1940 года в Москве. Ее отец был военным, фронтовиком. Двоюродная бабушка (тетя отца) – известный скульптор Анна Голубкина (1864-1927).В 1959 году Лариса Голубкина окончила дирижерско-хоровое отделение Московского музыкального педагогического училища, в 1964 году – отделение актеров музыкальной комедии Государственного института (ныне университет) театрального искусства – ГИТИС, класс педагогов Иосифа Туманова и Марии Максаковой.С 1964 года – актриса Центрального академического театра Советской (ныне Российской) Армии. Ее первой театральной ролью стала Ева в музыкальной комедии "Солдат и Ева".Голубкина играла в спектаклях "Ринальдо идет в бой" Пьетро Гаринеи и Сандро Джованнини (Анжелика), "Раскинулось море широко" Всеволода Вишневского (Елена), "Закон вечности" Нодара Думбадзе (Мария), "Обретение" Иона Друцэ (Екатерина Маленькая), "Макбет" Уильяма Шекспира (Леди Макдуф), "Боже, храни короля" Сомерсета Моэма (Гвен), "Сердце не камень" (Аполлинария Панфиловна), "Поздняя любовь" (Шаблова), "Волки и овцы" (Мурзавецкая) Александра Островского. Она также сыграла роль Марты в "Комической фантазии" Григория Горина, три разные роли – Элейн, Бобби, Жаннет – в спектакле "Последний пылко влюбленный" Нила Саймона, роли Моники Штетлер в постановке "Физики" Фридриха Дюрренматта, российской императрицы Екатерины II в пьесе "Любовь – книга золотая" Алексея Толстого и др.В текущем репертуаре театра Лариса Голубкина задействована в спектакле "Лариса Голубкина. Заплатки" Родиона Белецкого, в котором она импровизирует и отвечает на вопросы.В Театре имени Пушкина она играла в спектакле "Девичник club" Айвона Менчелла.В кино Лариса Голубкина дебютировала в фильме Эльдара Рязанова "Гусарская баллада" (1962). Роль Шурочки Азаровой принесла ей известность и популярность у зрителей.Затем последовали роли в кинофильмах "День счастья" (1963), "Дайте жалобную книгу!" (1965), "Как вас теперь называть?" (1965). Среди других заметных киноработ актрисы – Царица в "Сказке о царе Салтане" (1966), Зоя в киноэпопее "Освобождение" (1968-1971), роли в картинах "Трое в лодке, не считая собаки" (1979) и "Простодушный" (1994).В 2000-х годах она снялась в сериале "Мамука" (2001), сериале "Идеальная пара" (2001), фильме-спектакле "Сердце не камень" (2002) и фильме "Живописная авантюра" (2007).Всего фильмография актрисы включает более 20 кинокартин и фильмов-спектаклей.Лариса Голубкина также выступала на эстраде, исполняла старинные русские народные и городские романсы в сопровождении фортепиано или оркестра.Принимала участие в телевизионном представлении "Бенефис Ларисы Голубкиной" (1975), поставленном режиссером Евгением Гинзбургом по мотивам пьесы Бернарда Шоу "Пигмалион", где исполнила роль Элизы Дулиттл. Сюжетную линию удачно дополняли музыкальные номера, современные песни, забавные пародийные эпизоды и лирические отступления.В начале 1960-х годов Лариса Голубкина совместно с Александром Ширвиндтом вела телепередачу "Музыкальный киоск" (Первая программа Центрального телевидения), в конце 2000-х годов вела передачу "Добрый вечер, Москва!" ("ТВ Центр").Была также ведущей телепрограмм "Артлото" и "Утренняя почта".Жизни и творчеству актрисы посвящены документальные фильмы "Лариса Голубкина. Я тебя никогда не забуду" (2010), "Лариса Голубкина. Прожить, понять..." (2020), "Прожить, понять…" (2025).Народная артистка РСФСР (1991).Награждена орденом Дружбы (2000), двумя орденами "Знак Почета".В 2012 году актриса получила приз "За воплощение на экране образа защитника Отечества" Международного фестиваля военно-патриотического фильма "Волоколамский рубеж".В 2013 году была удостоена премии "Звезда театрала" в номинации "Легенда сцены".Лариса Голубкина дважды была замужем. Ее вторым мужем был артист театра и кино Андрей Миронов (1941-1987). У артистки есть дочь – актриса Мария Голубкина.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

лариса голубкина, театр, кино, искусство , культура, россия, ссср, биография