https://crimea.ria.ru/20250309/konditer-nazval-nechestnye-metody-sderzhivaniya-tsen-na-torty-1144711561.html

Кондитер назвал нечестные методы сдерживания цен на торты

Кондитер назвал нечестные методы сдерживания цен на торты - РИА Новости Крым, 09.03.2025

Кондитер назвал нечестные методы сдерживания цен на торты

Повышение цен на ингредиенты с большей вероятностью не скажется на конечной стоимости кусочка торта для потребителя, но отразится на качестве его состава и... РИА Новости Крым, 09.03.2025

2025-03-09T08:43

2025-03-09T08:43

2025-03-09T08:43

цены и тарифы

радио "спутник в крыму"

еда

вкусно и полезно

общество

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/15/1126033254_0:125:1620:1036_1920x0_80_0_0_4733ce668ddaf6c45a38a6f5bd6c3dfe.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар - РИА Новости Крым. Повышение цен на ингредиенты с большей вероятностью не скажется на конечной стоимости кусочка торта для потребителя, но отразится на качестве его состава и массе. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал владелец кондитерских студий в Крыму Дмитрий Гирский.Он отметил существенный рост стоимости не только шоколада, кофе и какао, но и других составляющих сладкой продукции.При этом эксперт подчеркнул, что количество кондитеров в Крыму может снизиться."Не все смогут выдержать этот переломный момент, так как цены растут и на продукты, и на аренду помещений. Есть такая вероятность, что не все выдержат эту ситуацию и могут закрыться", - предположил он.Гирский также отметил, что недобросовестные кондитеры, чтобы остаться на плаву, могут заменять хорошие продукты менее качественными.Также он назвал самые популярные у крымчан в этом сезоне кондитерские изделия."Не прошла еще волна ажиотажа на дубайский шоколад, но все же эта волна уходит. Дело близится к лету, людям хочется уже чего-то полегче, не такого жирного, хочется муссового, свежих фруктов", - заключил он.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

цены и тарифы, еда, вкусно и полезно, общество, новости