Рейтинг@Mail.ru
Кондитер назвал нечестные методы сдерживания цен на торты - РИА Новости Крым, 09.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20250309/konditer-nazval-nechestnye-metody-sderzhivaniya-tsen-na-torty-1144711561.html
Кондитер назвал нечестные методы сдерживания цен на торты
Кондитер назвал нечестные методы сдерживания цен на торты - РИА Новости Крым, 09.03.2025
Кондитер назвал нечестные методы сдерживания цен на торты
Повышение цен на ингредиенты с большей вероятностью не скажется на конечной стоимости кусочка торта для потребителя, но отразится на качестве его состава и... РИА Новости Крым, 09.03.2025
2025-03-09T08:43
2025-03-09T08:43
цены и тарифы
радио "спутник в крыму"
еда
вкусно и полезно
общество
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/15/1126033254_0:125:1620:1036_1920x0_80_0_0_4733ce668ddaf6c45a38a6f5bd6c3dfe.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар - РИА Новости Крым. Повышение цен на ингредиенты с большей вероятностью не скажется на конечной стоимости кусочка торта для потребителя, но отразится на качестве его состава и массе. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал владелец кондитерских студий в Крыму Дмитрий Гирский.Он отметил существенный рост стоимости не только шоколада, кофе и какао, но и других составляющих сладкой продукции.При этом эксперт подчеркнул, что количество кондитеров в Крыму может снизиться."Не все смогут выдержать этот переломный момент, так как цены растут и на продукты, и на аренду помещений. Есть такая вероятность, что не все выдержат эту ситуацию и могут закрыться", - предположил он.Гирский также отметил, что недобросовестные кондитеры, чтобы остаться на плаву, могут заменять хорошие продукты менее качественными.Также он назвал самые популярные у крымчан в этом сезоне кондитерские изделия."Не прошла еще волна ажиотажа на дубайский шоколад, но все же эта волна уходит. Дело близится к лету, людям хочется уже чего-то полегче, не такого жирного, хочется муссового, свежих фруктов", - заключил он.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/15/1126033254_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_748161ed0b796ec33ed61e2444665421.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
цены и тарифы, еда, вкусно и полезно, общество, новости
Кондитер назвал нечестные методы сдерживания цен на торты

В Крыму рост цен на шоколад и масло уменьшат вес тортов - кондитер

08:43 09.03.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ супермаркете Симферополя
В супермаркете Симферополя - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар - РИА Новости Крым. Повышение цен на ингредиенты с большей вероятностью не скажется на конечной стоимости кусочка торта для потребителя, но отразится на качестве его состава и массе. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал владелец кондитерских студий в Крыму Дмитрий Гирский.
Он отметил существенный рост стоимости не только шоколада, кофе и какао, но и других составляющих сладкой продукции.

"Повысилась цена на молочку и молочные жиры, сливочное масло и на замороженные фрукты, которыми пользуются кондитеры, пока нет нового урожая. Они тоже подорожали в два раза. Шоколад и кофе - это основа для любой кофейни. Год назад мы закупали шоколад по цене порядка 700 рублей за килограмм. Сейчас он стоит 1500 рублей и выше", - отметил он.

При этом эксперт подчеркнул, что количество кондитеров в Крыму может снизиться.
"Не все смогут выдержать этот переломный момент, так как цены растут и на продукты, и на аренду помещений. Есть такая вероятность, что не все выдержат эту ситуацию и могут закрыться", - предположил он.
Гирский также отметил, что недобросовестные кондитеры, чтобы остаться на плаву, могут заменять хорошие продукты менее качественными.
Также он назвал самые популярные у крымчан в этом сезоне кондитерские изделия.
"Не прошла еще волна ажиотажа на дубайский шоколад, но все же эта волна уходит. Дело близится к лету, людям хочется уже чего-то полегче, не такого жирного, хочется муссового, свежих фруктов", - заключил он.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Радио "Спутник в Крыму"Цены и тарифыЕдаВкусно и полезноОбществоНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:11Что готовятся делать на улицах Симферополя с наступлением тепла
08:43Кондитер назвал нечестные методы сдерживания цен на торты
08:06Китай, Россия и Иран проведут военно-морские учения
07:41Он просто космос: видеохроника ко дню рождения Юрия Гагарина 1:12
07:13Народный колорит: для кого в Крыму играют домры и баяны
00:01Чего ждать от погоды в Крыму в воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 9 марта
22:1816 беспилотников уничтожили над Ростовской и Белгородской областями
22:07В Севастополе остановили морской транспорт
21:58Угроза Крымскому мосту и успехи в Курской области: главное за день
21:20Бездомные животные в Крыму: как предлагают решить проблему
21:05Жилой дом загорелся в Ростовской области после атаки ВСУ
20:56Умер глава Ассоциации ветеранов подразделения "Альфа" Мирошниченко
20:41В Крым доставили уникальный исторический документ семьи Романовых
20:28Сирота в Крыму годами без жилья: Бастрыкин требует разобраться в волоките
20:13Пожар в Бахчисарае потушили
20:01Обрушение трибун с людьми в передвижном цирке: возбуждено дело
19:39В Крыму мошенники орудуют от имени главы Раздольненского района
19:178 марта в цеху: девушка из Крыма в 24 года руководит производством
18:54Пожар в Бахчисарае – что известно
Лента новостейМолния