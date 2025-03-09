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Кондитер назвал нечестные методы сдерживания цен на торты
Кондитер назвал нечестные методы сдерживания цен на торты - РИА Новости Крым, 09.03.2025
Кондитер назвал нечестные методы сдерживания цен на торты
Повышение цен на ингредиенты с большей вероятностью не скажется на конечной стоимости кусочка торта для потребителя, но отразится на качестве его состава и... РИА Новости Крым, 09.03.2025
2025-03-09T08:43
2025-03-09T08:43
2025-03-09T08:43
цены и тарифы
радио "спутник в крыму"
еда
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар - РИА Новости Крым. Повышение цен на ингредиенты с большей вероятностью не скажется на конечной стоимости кусочка торта для потребителя, но отразится на качестве его состава и массе. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал владелец кондитерских студий в Крыму Дмитрий Гирский.Он отметил существенный рост стоимости не только шоколада, кофе и какао, но и других составляющих сладкой продукции.При этом эксперт подчеркнул, что количество кондитеров в Крыму может снизиться."Не все смогут выдержать этот переломный момент, так как цены растут и на продукты, и на аренду помещений. Есть такая вероятность, что не все выдержат эту ситуацию и могут закрыться", - предположил он.Гирский также отметил, что недобросовестные кондитеры, чтобы остаться на плаву, могут заменять хорошие продукты менее качественными.Также он назвал самые популярные у крымчан в этом сезоне кондитерские изделия."Не прошла еще волна ажиотажа на дубайский шоколад, но все же эта волна уходит. Дело близится к лету, людям хочется уже чего-то полегче, не такого жирного, хочется муссового, свежих фруктов", - заключил он.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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цены и тарифы, еда, вкусно и полезно, общество, новости
Кондитер назвал нечестные методы сдерживания цен на торты
В Крыму рост цен на шоколад и масло уменьшат вес тортов - кондитер
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар - РИА Новости Крым.
Повышение цен на ингредиенты с большей вероятностью не скажется на конечной стоимости кусочка торта для потребителя, но отразится на качестве его состава и массе. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал владелец кондитерских студий в Крыму Дмитрий Гирский.
Он отметил существенный рост стоимости не только шоколада, кофе и какао, но и других составляющих сладкой продукции.
"Повысилась цена на молочку и молочные жиры, сливочное масло и на замороженные фрукты, которыми пользуются кондитеры, пока нет нового урожая. Они тоже подорожали в два раза. Шоколад и кофе - это основа для любой кофейни. Год назад мы закупали шоколад по цене порядка 700 рублей за килограмм. Сейчас он стоит 1500 рублей и выше", - отметил он.
При этом эксперт подчеркнул, что количество кондитеров в Крыму может снизиться.
"Не все смогут выдержать этот переломный момент, так как цены растут и на продукты, и на аренду помещений. Есть такая вероятность, что не все выдержат эту ситуацию и могут закрыться", - предположил он.
Гирский также отметил, что недобросовестные кондитеры, чтобы остаться на плаву, могут заменять хорошие продукты менее качественными.
Также он назвал самые популярные у крымчан в этом сезоне кондитерские изделия.
"Не прошла еще волна ажиотажа на дубайский шоколад, но все же эта волна уходит. Дело близится к лету, людям хочется уже чего-то полегче, не такого жирного, хочется муссового, свежих фруктов", - заключил он.
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