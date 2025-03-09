Рейтинг@Mail.ru
Илон Маск рассказал о судьбе ВСУ после отключения Starlink - РИА Новости Крым, 09.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250309/ilon-mask-rasskazal-o-sudbe-vsu-posle-otklyucheniya-starlink-1144772032.html
Илон Маск рассказал о судьбе ВСУ после отключения Starlink
Илон Маск рассказал о судьбе ВСУ после отключения Starlink - РИА Новости Крым, 09.03.2025
Илон Маск рассказал о судьбе ВСУ после отключения Starlink
Американский предприниматель Илон Маск заявил, что система спутникового интернета Starlink - основа украинской армии и, если он решит отключить ее, линия фронта РИА Новости Крым, 09.03.2025
2025-03-09T10:28
2025-03-09T10:28
илон маск
всу (вооруженные силы украины)
starlink
космос
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/09/1144771916_0:59:807:513_1920x0_80_0_0_e1b3352c11f18caa4ed2fd5156895c78.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар - РИА Новости Крым. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что система спутникового интернета Starlink - основа украинской армии и, если он решит отключить ее, линия фронта ВСУ рухнет. Об этом он написал в своей сети Х.Ранее западные СМИ сообщали, что американские переговорщики в ходе обсуждений сделки о предоставлении США доступа к украинским минеральным ресурсам якобы подняли вопрос прекращения доступа к системе спутникового интернета Starlink. Однако позднее владелец Starlink, глава департамента государственной эффективности США (DOGE) Маск опроверг эту информацию.22 февраля он написал, что не собирается отключать систему для украинских военных.Ранее депутат Госдумы от Крыма и член комитета по безопасности Михаил Шеремет призвал главу департамента эффективности государственного управления (DOGE) США и американского предпринимателя Илона Маска отключить ВСУ от глобальной системы спутниковой связи. Политолог-американист Малек Дудаков выразил мнение, что Вашингтон в ближайшее время будет разрывать связи с Киевом в военной и разведывательной сфере, в том числе спутниковой. Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп обвинил Зеленского в попытке развязать Третью мировую войну "Рука Маска": эксперт о партнерстве США и РФ по редкоземельным металламМаск объяснил отказ включить Starlink над Крымом для ВСУ
космос
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/09/1144771916_23:0:784:571_1920x0_80_0_0_92aca26bd5b1cefcd37d5addc9816917.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
илон маск, всу (вооруженные силы украины), starlink, космос, украина, в мире
Илон Маск рассказал о судьбе ВСУ после отключения Starlink

Илон Маск заявил о полной зависимости ВСУ от его спутников

10:28 09.03.2025
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар - РИА Новости Крым. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что система спутникового интернета Starlink - основа украинской армии и, если он решит отключить ее, линия фронта ВСУ рухнет. Об этом он написал в своей сети Х.

"Моя система Starlink — это костяк украинской армии. Вся их линия фронта рухнет, если я ее отключу", - написал он.

Ранее западные СМИ сообщали, что американские переговорщики в ходе обсуждений сделки о предоставлении США доступа к украинским минеральным ресурсам якобы подняли вопрос прекращения доступа к системе спутникового интернета Starlink. Однако позднее владелец Starlink, глава департамента государственной эффективности США (DOGE) Маск опроверг эту информацию.
22 февраля он написал, что не собирается отключать систему для украинских военных.
Ранее депутат Госдумы от Крыма и член комитета по безопасности Михаил Шеремет призвал главу департамента эффективности государственного управления (DOGE) США и американского предпринимателя Илона Маска отключить ВСУ от глобальной системы спутниковой связи.
Политолог-американист Малек Дудаков выразил мнение, что Вашингтон в ближайшее время будет разрывать связи с Киевом в военной и разведывательной сфере, в том числе спутниковой.
Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Трамп обвинил Зеленского в попытке развязать Третью мировую войну
"Рука Маска": эксперт о партнерстве США и РФ по редкоземельным металлам
Маск объяснил отказ включить Starlink над Крымом для ВСУ
 
Илон МаскВСУ (Вооруженные силы Украины)StarlinkкосмосУкраинаВ мире
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:28Илон Маск рассказал о судьбе ВСУ после отключения Starlink
10:12Смертельное ДТП в Крыму: машина вылетела с дороги
09:55Дагестанец Магомед Анкалаев стал чемпионом UFC в полутяжелом весе
09:31В Феодосии "скорая" провалилась в фонтан
09:11Что готовятся делать на улицах Симферополя с наступлением тепла
08:55Новая атака ВСУ: 88 украинских беспилотников сбили над Россией
08:43Кондитер назвал нечестные методы сдерживания цен на торты
08:06Китай, Россия и Иран проведут военно-морские учения
07:41Он просто космос: видеохроника ко дню рождения Юрия Гагарина 1:12
07:13Народный колорит: для кого в Крыму играют домры и баяны
00:01Чего ждать от погоды в Крыму в воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 9 марта
22:1816 беспилотников уничтожили над Ростовской и Белгородской областями
22:07В Севастополе остановили морской транспорт
21:58Угроза Крымскому мосту и успехи в Курской области: главное за день
21:20Бездомные животные в Крыму: как предлагают решить проблему
21:05Жилой дом загорелся в Ростовской области после атаки ВСУ
20:56Умер глава Ассоциации ветеранов подразделения "Альфа" Мирошниченко
20:41В Крым доставили уникальный исторический документ семьи Романовых
20:28Сирота в Крыму годами без жилья: Бастрыкин требует разобраться в волоките
Лента новостейМолния