https://crimea.ria.ru/20250309/ilon-mask-rasskazal-o-sudbe-vsu-posle-otklyucheniya-starlink-1144772032.html

Илон Маск рассказал о судьбе ВСУ после отключения Starlink

Илон Маск рассказал о судьбе ВСУ после отключения Starlink - РИА Новости Крым, 09.03.2025

Илон Маск рассказал о судьбе ВСУ после отключения Starlink

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что система спутникового интернета Starlink - основа украинской армии и, если он решит отключить ее, линия фронта РИА Новости Крым, 09.03.2025

2025-03-09T10:28

2025-03-09T10:28

2025-03-09T10:28

илон маск

всу (вооруженные силы украины)

starlink

космос

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар - РИА Новости Крым. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что система спутникового интернета Starlink - основа украинской армии и, если он решит отключить ее, линия фронта ВСУ рухнет. Об этом он написал в своей сети Х.Ранее западные СМИ сообщали, что американские переговорщики в ходе обсуждений сделки о предоставлении США доступа к украинским минеральным ресурсам якобы подняли вопрос прекращения доступа к системе спутникового интернета Starlink. Однако позднее владелец Starlink, глава департамента государственной эффективности США (DOGE) Маск опроверг эту информацию.22 февраля он написал, что не собирается отключать систему для украинских военных.Ранее депутат Госдумы от Крыма и член комитета по безопасности Михаил Шеремет призвал главу департамента эффективности государственного управления (DOGE) США и американского предпринимателя Илона Маска отключить ВСУ от глобальной системы спутниковой связи. Политолог-американист Малек Дудаков выразил мнение, что Вашингтон в ближайшее время будет разрывать связи с Киевом в военной и разведывательной сфере, в том числе спутниковой. Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп обвинил Зеленского в попытке развязать Третью мировую войну "Рука Маска": эксперт о партнерстве США и РФ по редкоземельным металламМаск объяснил отказ включить Starlink над Крымом для ВСУ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

илон маск, всу (вооруженные силы украины), starlink, космос, украина, в мире