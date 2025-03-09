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Дагестанец Магомед Анкалаев стал чемпионом UFC в полутяжелом весе - РИА Новости Крым, 09.03.2025
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Дагестанец Магомед Анкалаев стал чемпионом UFC в полутяжелом весе
Дагестанец Магомед Анкалаев стал чемпионом UFC в полутяжелом весе - РИА Новости Крым, 09.03.2025
Дагестанец Магомед Анкалаев стал чемпионом UFC в полутяжелом весе
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Магомед Анкалаев из Дагестана победил бразильца Алекса Перейру и стал новым чемпионом Абсолютного бойцовского... РИА Новости Крым, 09.03.2025
2025-03-09T09:55
2025-03-09T10:19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар - РИА Новости Крым. Российский боец смешанных единоборств (ММА) Магомед Анкалаев из Дагестана победил бразильца Алекса Перейру и стал новым чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелом весе, пишет РИА Новости Спорт.Противостояние стало главным событием турнира UFC 313 в Лас-Вегасе, оно закончилось победой спортсмена из Дагестана единогласным решением судей.На счету Анкалаева 20 побед при одном поражении и ничьей в профессиональной карьере (еще один бой признан несостоявшимся). У Перейры в рекорде 12 побед и три поражения, ранее он владел чемпионским титулом в среднем дивизионе.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости, спорт, в мире
Дагестанец Магомед Анкалаев стал чемпионом UFC в полутяжелом весе

Боец ММА Анкалаев победил Перейру и стал чемпионом UFC в полутяжелом весе

09:55 09.03.2025 (обновлено: 10:19 09.03.2025)
 
© © Getty Images / Mike Roach Магомед Анкалаев
Магомед Анкалаев
© © Getty Images / Mike Roach
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар - РИА Новости Крым. Российский боец смешанных единоборств (ММА) Магомед Анкалаев из Дагестана победил бразильца Алекса Перейру и стал новым чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелом весе, пишет РИА Новости Спорт.
Противостояние стало главным событием турнира UFC 313 в Лас-Вегасе, оно закончилось победой спортсмена из Дагестана единогласным решением судей.
На счету Анкалаева 20 побед при одном поражении и ничьей в профессиональной карьере (еще один бой признан несостоявшимся). У Перейры в рекорде 12 побед и три поражения, ранее он владел чемпионским титулом в среднем дивизионе.
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