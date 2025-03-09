https://crimea.ria.ru/20250309/dagestanets-stal-absolyutnym-chempionom-ufc-1144771785.html

Дагестанец Магомед Анкалаев стал чемпионом UFC в полутяжелом весе

Дагестанец Магомед Анкалаев стал чемпионом UFC в полутяжелом весе - РИА Новости Крым, 09.03.2025

Дагестанец Магомед Анкалаев стал чемпионом UFC в полутяжелом весе

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Магомед Анкалаев из Дагестана победил бразильца Алекса Перейру и стал новым чемпионом Абсолютного бойцовского... РИА Новости Крым, 09.03.2025

2025-03-09T09:55

2025-03-09T09:55

2025-03-09T10:19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар - РИА Новости Крым. Российский боец смешанных единоборств (ММА) Магомед Анкалаев из Дагестана победил бразильца Алекса Перейру и стал новым чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелом весе, пишет РИА Новости Спорт.Противостояние стало главным событием турнира UFC 313 в Лас-Вегасе, оно закончилось победой спортсмена из Дагестана единогласным решением судей.На счету Анкалаева 20 побед при одном поражении и ничьей в профессиональной карьере (еще один бой признан несостоявшимся). У Перейры в рекорде 12 побед и три поражения, ранее он владел чемпионским титулом в среднем дивизионе.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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