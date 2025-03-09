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Что готовятся делать на улицах Симферополя с наступлением тепла - РИА Новости Крым, 09.03.2025
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Что готовятся делать на улицах Симферополя с наступлением тепла
Что готовятся делать на улицах Симферополя с наступлением тепла - РИА Новости Крым, 09.03.2025
Что готовятся делать на улицах Симферополя с наступлением тепла
В Симферополе с установлением уверенной плюсовой температуры воздуха начнут ямочный ремонт дорог, а также ряд других "весенних" мероприятий. Об этом в эфире... РИА Новости Крым, 09.03.2025
2025-03-09T09:11
2025-03-09T09:11
радио "спутник в крыму"
симферополь
михаил афанасьев
благоустройство
городская среда
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости Крым. В Симферополе с установлением уверенной плюсовой температуры воздуха начнут ямочный ремонт дорог, а также ряд других "весенних" мероприятий. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал глава администрации крымской столицы Крыма Михаил Афанасьев.По словам Афанасьева, алгоритм содержания уличной дорожной сети в Симферополе хорошо отработан. "Плюсовая температура будет – и активно начнется работа по ямочному ремонту", – сказал он.Занимаются им, по словам Афанасьева, сотрудники муниципального бюджетного учреждения "Город". В дорожных работах, которых в столице ежегодно немало, коллегам помогают специалисты из ГУП "Крымавтодор". Это предприятие глава города называет стратегическим партнером, его работники обеспечивают более масштабные ремонты дорог в рамках их содержания.Также в ближайшее время, по его словам, коммунальщики появятся на площади Ленина, где опять нужно подлатать участки мощения. Такие работы ведут, когда набирается объем от 10 квадратных метров, заметил Афанасьев."На площади Ленина часть плитки переложена, поправляем и будем поправлять. Набирается объем – выходят люди и начинают делать. Перед праздниками, посвященными Крымской весне, мы то, что есть сейчас после зимы, что надо поправить, поправим", – пообещал глава администрации.С приходом устойчивой теплой погоды в Симферополе начнут активно заниматься также озеленением и благоустройством территорий. В том числе дворов многоквартирных домов, а также ремонтом подъездов к таким территориям. По словам Афанасьева, на некоторых объектам такие работы уже ведутся.Внимание уделят и поселкам, подчеркнул он. В частности, две дворовые территории будут благоустроены в поселке Комсомольское. "А если говорить об Аэрофлотском, то в этом году мы весь поселок отремонтируем", – заметил Афанасьев.Озеленять парки и скверы, по его словам, будут только теми растениями, которые успешно приживаются в наших климатических условиях."Здесь мы опираемся на мнение специалистов. Плотно взаимодействуем с Крымским федеральным университетом и Никитским ботаническим садом. Процесс этот динамичный. Мы смотрим, где возникает в этом потребность, потому что высадка зеленых насаждений "на глазок" не проходит. Мы учитываем, где проходят сети, коммуникации, где можно сажать, а где нельзя", – сказал Афанасьев.Он также пообещал привести Симферополь в праздничное настроение к 9 мая, как это делается каждый год.По словам Афанасьева, День Победы город в любом случае будет отмечать, но в каком именно формате, пока говорить преждевременно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Никитском саду пройдет "Салют Победы" из рекордного числа тюльпановВ Алупке появится Парк авангардистовПарк-памятник "Мисхорский" в Крыму благоустроят за два года
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симферополь, михаил афанасьев, благоустройство, городская среда
Что готовятся делать на улицах Симферополя с наступлением тепла

В Симферополе с установлением тепла начнут ямочный ремонт дорог и озеленение – власти

09:11 09.03.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСквер Тренёва в Симферополе
Сквер Тренёва в Симферополе - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости Крым. В Симферополе с установлением уверенной плюсовой температуры воздуха начнут ямочный ремонт дорог, а также ряд других "весенних" мероприятий. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал глава администрации крымской столицы Крыма Михаил Афанасьев.
По словам Афанасьева, алгоритм содержания уличной дорожной сети в Симферополе хорошо отработан. "Плюсовая температура будет – и активно начнется работа по ямочному ремонту", – сказал он.
Занимаются им, по словам Афанасьева, сотрудники муниципального бюджетного учреждения "Город". В дорожных работах, которых в столице ежегодно немало, коллегам помогают специалисты из ГУП "Крымавтодор". Это предприятие глава города называет стратегическим партнером, его работники обеспечивают более масштабные ремонты дорог в рамках их содержания.
"Мы заканчиваем определять улицы, которые в этом году попадают в первый этап ремонта. Служба автомобильных дорог сейчас проведет мероприятия по контрактованию, и мы сможем озвучить. В любом случае рассчитываем, что будем работать в тех же темпах, которые были в прошлом году", – сказал Афанасьев.
Также в ближайшее время, по его словам, коммунальщики появятся на площади Ленина, где опять нужно подлатать участки мощения. Такие работы ведут, когда набирается объем от 10 квадратных метров, заметил Афанасьев.
"На площади Ленина часть плитки переложена, поправляем и будем поправлять. Набирается объем – выходят люди и начинают делать. Перед праздниками, посвященными Крымской весне, мы то, что есть сейчас после зимы, что надо поправить, поправим", – пообещал глава администрации.
С приходом устойчивой теплой погоды в Симферополе начнут активно заниматься также озеленением и благоустройством территорий. В том числе дворов многоквартирных домов, а также ремонтом подъездов к таким территориям. По словам Афанасьева, на некоторых объектам такие работы уже ведутся.

"16 дворов мы планируем благоустроить. Плюс традиционно, я думаю, порядка 20 дворовых территорий, это минимум, планируем сделать в рамках ремонта дворовых проездов. Это большие задачи, к которым мы уже приступили", – сказал Афанасьев.

Внимание уделят и поселкам, подчеркнул он. В частности, две дворовые территории будут благоустроены в поселке Комсомольское. "А если говорить об Аэрофлотском, то в этом году мы весь поселок отремонтируем", – заметил Афанасьев.
Озеленять парки и скверы, по его словам, будут только теми растениями, которые успешно приживаются в наших климатических условиях.
"Здесь мы опираемся на мнение специалистов. Плотно взаимодействуем с Крымским федеральным университетом и Никитским ботаническим садом. Процесс этот динамичный. Мы смотрим, где возникает в этом потребность, потому что высадка зеленых насаждений "на глазок" не проходит. Мы учитываем, где проходят сети, коммуникации, где можно сажать, а где нельзя", – сказал Афанасьев.
Он также пообещал привести Симферополь в праздничное настроение к 9 мая, как это делается каждый год.
По словам Афанасьева, День Победы город в любом случае будет отмечать, но в каком именно формате, пока говорить преждевременно.

"Все будет зависеть от ситуации с точки зрения безопасности. И в это вопросе мы будем ориентироваться на позицию и посыл руководства республики. Ближе к проведению мероприятий будем понимать конкретику и масштабность", – подытожил глава администрации Симферополя.

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