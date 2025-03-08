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В Сирии закрыли дороги в Латакию и Тартус из-за боевых столкновений

В Сирии закрыли дороги в Латакию и Тартус из-за боевых столкновений - РИА Новости Крым, 08.03.2025

В Сирии закрыли дороги в Латакию и Тартус из-за боевых столкновений

Министерство обороны Сирии объявило о закрытии дорог в провинции Латакия и Тартус, где вспыхнули боестолкновения между силовиками новой сирийской власти и их... РИА Новости Крым, 08.03.2025

2025-03-08T15:59

2025-03-08T15:59

2025-03-08T15:59

сирия

обострение ситуации в сирии

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новости

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. Министерство обороны Сирии объявило о закрытии дорог в провинции Латакия и Тартус, где вспыхнули боестолкновения между силовиками новой сирийской власти и их вооруженными противниками. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на государственное агентство SANA.Минобороны Сирии также создало комиссию для "выявления нарушений и привлечения к военному суду тех, кто нарушил приказы командования" во время операции в прибрежной части страны.6 марта в городе Джебла, в нескольких районах города Латакия и в горной местности провинций Латакия и Тартус вспыхнули ожесточенные боестолкновения между сирийскими силами безопасности и вооруженными формированиями сопротивления, выступающими против новой власти в Дамаске. В ночь на пятницу в провинции Тартус и Латакия прибыли дополнительные подразделения армии и МВД. Армия применила боевые вертолеты. Сообщается о большом числе убитых и раненых с обеих сторон. В ряде крупных городов страны, включая административные центры упомянутых губернаторств, введен комендантский час.МИД России выступил с заявлением по поводу обострения ситуации в Сирии. Дипведомство призывало сирийских лидеров, которые способны оказать влияние на дальнейшее развитие ситуации в стране, сделать все возможное для скорейшего прекращения кровопролития. В министерстве подчеркнули, что Россия продолжает придерживаться "принципиальной позиции в поддержку суверенитета, единства и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики".В конце ноября 2024 года вооруженные формирования сирийской оппозиции начали масштабное наступление на позиции сирийской армии и 8 декабря вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода, который, по его словам, может занять до пяти лет.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия наладила диалог с новыми властями Сирии – МИДСирия готова сохранить российские базы на своей территории - условиеВ Сирии провозгласили временного президента

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сирия, обострение ситуации в сирии, в мире, новости, безопасность