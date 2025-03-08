https://crimea.ria.ru/20250308/v-sirii-zakryli-dorogi-v-latakiyu-i-tartus-iz-za-boevykh-stolknoveniy-1144761540.html
В Сирии закрыли дороги в Латакию и Тартус из-за боевых столкновений
В Сирии закрыли дороги в Латакию и Тартус из-за боевых столкновений - РИА Новости Крым, 08.03.2025
В Сирии закрыли дороги в Латакию и Тартус из-за боевых столкновений
Министерство обороны Сирии объявило о закрытии дорог в провинции Латакия и Тартус, где вспыхнули боестолкновения между силовиками новой сирийской власти и их... РИА Новости Крым, 08.03.2025
2025-03-08T15:59
2025-03-08T15:59
2025-03-08T15:59
сирия
обострение ситуации в сирии
в мире
новости
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/08/1144761425_0:23:1024:599_1920x0_80_0_0_60d5a1f702f4f5738aff59fb4e01d104.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. Министерство обороны Сирии объявило о закрытии дорог в провинции Латакия и Тартус, где вспыхнули боестолкновения между силовиками новой сирийской власти и их вооруженными противниками. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на государственное агентство SANA.Минобороны Сирии также создало комиссию для "выявления нарушений и привлечения к военному суду тех, кто нарушил приказы командования" во время операции в прибрежной части страны.6 марта в городе Джебла, в нескольких районах города Латакия и в горной местности провинций Латакия и Тартус вспыхнули ожесточенные боестолкновения между сирийскими силами безопасности и вооруженными формированиями сопротивления, выступающими против новой власти в Дамаске. В ночь на пятницу в провинции Тартус и Латакия прибыли дополнительные подразделения армии и МВД. Армия применила боевые вертолеты. Сообщается о большом числе убитых и раненых с обеих сторон. В ряде крупных городов страны, включая административные центры упомянутых губернаторств, введен комендантский час.МИД России выступил с заявлением по поводу обострения ситуации в Сирии. Дипведомство призывало сирийских лидеров, которые способны оказать влияние на дальнейшее развитие ситуации в стране, сделать все возможное для скорейшего прекращения кровопролития. В министерстве подчеркнули, что Россия продолжает придерживаться "принципиальной позиции в поддержку суверенитета, единства и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики".В конце ноября 2024 года вооруженные формирования сирийской оппозиции начали масштабное наступление на позиции сирийской армии и 8 декабря вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода, который, по его словам, может занять до пяти лет.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия наладила диалог с новыми властями Сирии – МИДСирия готова сохранить российские базы на своей территории - условиеВ Сирии провозгласили временного президента
сирия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/08/1144761425_0:0:912:683_1920x0_80_0_0_b24554ef11f33b941f2a664b96331e04.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сирия, обострение ситуации в сирии, в мире, новости, безопасность
В Сирии закрыли дороги в Латакию и Тартус из-за боевых столкновений
Минобороны Сирии закрыло дороги в охваченные боестолкновениями Латакию и Тартус
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. Министерство обороны Сирии объявило о закрытии дорог в провинции Латакия и Тартус, где вспыхнули боестолкновения между силовиками новой сирийской власти и их вооруженными противниками. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на государственное агентство SANA.
"После восстановления контроля над большинством районов, в которых сторонники прежнего режима устроили коррупцию и преступность, министерство обороны Сирии в координации с управлением общей безопасности объявляют о закрытии дорог, ведущих в прибрежную часть (Латакию и Тартус – ред.) для выявления и пресечения нарушений и постепенного восстановления стабильности в регионе", – говорится в сообщении.
Минобороны Сирии также создало комиссию для "выявления нарушений и привлечения к военному суду тех, кто нарушил приказы командования" во время операции в прибрежной части страны.
6 марта в городе Джебла, в нескольких районах города Латакия и в горной местности провинций Латакия и Тартус вспыхнули ожесточенные боестолкновения между сирийскими силами безопасности и вооруженными формированиями сопротивления, выступающими против новой власти в Дамаске. В ночь на пятницу в провинции Тартус и Латакия прибыли дополнительные подразделения армии и МВД. Армия применила боевые вертолеты. Сообщается о большом числе убитых и раненых с обеих сторон. В ряде крупных городов страны, включая административные центры упомянутых губернаторств, введен комендантский час.
МИД России выступил с заявлением по поводу обострения ситуации в Сирии. Дипведомство призывало сирийских лидеров, которые способны оказать влияние на дальнейшее развитие ситуации в стране, сделать все возможное для скорейшего прекращения кровопролития. В министерстве подчеркнули, что Россия продолжает придерживаться "принципиальной позиции в поддержку суверенитета, единства и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики".
В конце ноября 2024 года вооруженные формирования сирийской оппозиции начали масштабное наступление на позиции сирийской армии и 8 декабря вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода, который, по его словам, может занять до пяти лет.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: