https://crimea.ria.ru/20250308/v-kremle-otvetili-makronu-na-upreki-v-adres-rossii-1144761982.html
В Кремле ответили Макрону на упреки в адрес России
В Кремле ответили Макрону на упреки в адрес России - РИА Новости Крым, 08.03.2025
В Кремле ответили Макрону на упреки в адрес России
Французские власти лгали с момента государственного переворота на Украине, и после этого они не выполнили множество договоренностей, в том числе по Минским... РИА Новости Крым, 08.03.2025
2025-03-08T16:37
2025-03-08T16:37
2025-03-08T16:37
кремль
дмитрий песков
россия
франция
эммануэль макрон
минские соглашения
политика
внешняя политика
украина
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. Французские власти лгали с момента государственного переворота на Украине, и после этого они не выполнили множество договоренностей, в том числе по Минским соглашениям. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков Так он прокомментировал обвинение президента страны Эммануэля Макрона в адрес России в нарушении договоренностей.В 2014 году Франция постаивала подпись под документом, который гарантировал законному на тот момент президенту Украины Виктору Януковичу его политическое будущее, напомнил представитель Кремля.После начала спецоперации бывший президент Франции Франсуа Олланд, экс-канцлер Германии Ангела Меркель и бывший британский премьер Борис Джонсон заявляли, что Париж, Берлин и Лондон никогда не воспринимали Минские соглашения всерьез, не собирались требовать от Киева выполнения договоренностей и лишь использовали их для того, чтобы затянуть время и дать Украине возможность для наращивания сил и подготовки к войне с Россией.Второе Минское соглашение ("Минск-2") – документ, имевший целью урегулирование вооруженного конфликта на востоке Украины. Был согласован 11-12 февраля 2015 года на саммите в Минске руководителями Германии, Франции, Украины и России в формате "нормандской четверки" и подписан Трехсторонней контактной группой по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины.Российская сторона неоднократно подчеркивала, что Минские соглашения – единственный путь урегулирования конфликта. Москва постоянно призывала Украину к их выполнению, а Францию и Германию – к оказанию влияния на Киев с целью выполнения пунктов документа. Однако киевский режим уклонялся от их выполнения, регулярно обстреливая территорию ДНР и ЛНР.Одной из основных целей российской специальной военной операцией (СВО), начатой 24 февраля этого года, является защита жителей Донбасса от агрессии Киева, который не пожелал разрешить конфликт мирным путем.С началом СВО Минские соглашения фактически перестали существовать, следовательно, "нормандский формат", который был создан с целью их реализации, стал неактуален.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Остановки конфликта на Украине по линии соприкосновения не будет – ЛавровГлавные проигравшие в переговорах по Украине уже известны – американистКрым мог бы остаться украинским – Лавров
https://crimea.ria.ru/20250306/zayavleniya-makrona-o-rossiyskoy-ugroze-chego-dobivaetsya-prezident-frantsii-1144706587.html
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кремль, дмитрий песков, россия, франция, эммануэль макрон, минские соглашения, политика, внешняя политика, украина, новости
В Кремле ответили Макрону на упреки в адрес России
Песков напомнил о лжи Франции в ответ на упреки Макрона о нарушении РФ договоренностей
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. Французские власти лгали с момента государственного переворота на Украине, и после этого они не выполнили множество договоренностей, в том числе по Минским соглашениям. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
Так он прокомментировал обвинение президента страны Эммануэля Макрона в адрес России в нарушении договоренностей.
"Лжи было много со стороны Франции. Ведь мы помним заявление (экс-президента Франции Франсуа — ред.) Олланда, когда он говорил о том, что, собственно, к Минским договоренностям никто серьезно и не относился", — отметил Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.
В 2014 году Франция постаивала подпись под документом, который гарантировал законному на тот момент президенту Украины Виктору Януковичу его политическое будущее, напомнил представитель Кремля.
"После этого случился переворот. То есть Франция, как и другие страны, не выполнила свои гарантии. Разве это была не ложь? Это была ложь, самая настоящая. И об этом господин Макрон ничего не упомянул", — добавил он.
После начала спецоперации бывший президент Франции Франсуа Олланд, экс-канцлер Германии Ангела Меркель и бывший британский премьер Борис Джонсон заявляли, что Париж, Берлин и Лондон никогда не воспринимали Минские соглашения всерьез, не собирались требовать от Киева выполнения договоренностей и лишь использовали их для того, чтобы затянуть время и дать Украине возможность для наращивания сил и подготовки к войне с Россией.
Второе Минское соглашение ("Минск-2") – документ, имевший целью урегулирование вооруженного конфликта на востоке Украины. Был согласован 11-12 февраля 2015 года на саммите в Минске руководителями Германии, Франции, Украины и России в формате "нормандской четверки" и подписан Трехсторонней контактной группой по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины.
Российская сторона неоднократно подчеркивала, что Минские соглашения – единственный путь урегулирования конфликта. Москва постоянно призывала Украину к их выполнению, а Францию и Германию – к оказанию влияния на Киев с целью выполнения пунктов документа. Однако киевский режим уклонялся от их выполнения, регулярно обстреливая территорию ДНР и ЛНР.
Одной из основных целей российской специальной военной операцией (СВО), начатой 24 февраля этого года, является защита жителей Донбасса от агрессии Киева, который не пожелал разрешить конфликт мирным путем.
С началом СВО Минские соглашения фактически перестали существовать, следовательно, "нормандский формат", который был создан с целью их реализации, стал неактуален.
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