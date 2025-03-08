Рейтинг@Mail.ru
В Кремле ответили Макрону на упреки в адрес России - РИА Новости Крым, 08.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250308/v-kremle-otvetili-makronu-na-upreki-v-adres-rossii-1144761982.html
В Кремле ответили Макрону на упреки в адрес России
В Кремле ответили Макрону на упреки в адрес России - РИА Новости Крым, 08.03.2025
В Кремле ответили Макрону на упреки в адрес России
Французские власти лгали с момента государственного переворота на Украине, и после этого они не выполнили множество договоренностей, в том числе по Минским... РИА Новости Крым, 08.03.2025
2025-03-08T16:37
2025-03-08T16:37
кремль
дмитрий песков
россия
франция
эммануэль макрон
минские соглашения
политика
внешняя политика
украина
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/1a/1140642706_0:0:3141:1767_1920x0_80_0_0_f0435854530d2ed3c5c2f21c836b0d79.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. Французские власти лгали с момента государственного переворота на Украине, и после этого они не выполнили множество договоренностей, в том числе по Минским соглашениям. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков Так он прокомментировал обвинение президента страны Эммануэля Макрона в адрес России в нарушении договоренностей.В 2014 году Франция постаивала подпись под документом, который гарантировал законному на тот момент президенту Украины Виктору Януковичу его политическое будущее, напомнил представитель Кремля.После начала спецоперации бывший президент Франции Франсуа Олланд, экс-канцлер Германии Ангела Меркель и бывший британский премьер Борис Джонсон заявляли, что Париж, Берлин и Лондон никогда не воспринимали Минские соглашения всерьез, не собирались требовать от Киева выполнения договоренностей и лишь использовали их для того, чтобы затянуть время и дать Украине возможность для наращивания сил и подготовки к войне с Россией.Второе Минское соглашение ("Минск-2") – документ, имевший целью урегулирование вооруженного конфликта на востоке Украины. Был согласован 11-12 февраля 2015 года на саммите в Минске руководителями Германии, Франции, Украины и России в формате "нормандской четверки" и подписан Трехсторонней контактной группой по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины.Российская сторона неоднократно подчеркивала, что Минские соглашения – единственный путь урегулирования конфликта. Москва постоянно призывала Украину к их выполнению, а Францию и Германию – к оказанию влияния на Киев с целью выполнения пунктов документа. Однако киевский режим уклонялся от их выполнения, регулярно обстреливая территорию ДНР и ЛНР.Одной из основных целей российской специальной военной операцией (СВО), начатой 24 февраля этого года, является защита жителей Донбасса от агрессии Киева, который не пожелал разрешить конфликт мирным путем.С началом СВО Минские соглашения фактически перестали существовать, следовательно, "нормандский формат", который был создан с целью их реализации, стал неактуален.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Остановки конфликта на Украине по линии соприкосновения не будет – ЛавровГлавные проигравшие в переговорах по Украине уже известны – американистКрым мог бы остаться украинским – Лавров
https://crimea.ria.ru/20250306/zayavleniya-makrona-o-rossiyskoy-ugroze-chego-dobivaetsya-prezident-frantsii-1144706587.html
россия
франция
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/1a/1140642706_410:0:3141:2048_1920x0_80_0_0_26ccbdb7d510ac77651bd3346ff64c7d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кремль, дмитрий песков, россия, франция, эммануэль макрон, минские соглашения, политика, внешняя политика, украина, новости
В Кремле ответили Макрону на упреки в адрес России

Песков напомнил о лжи Франции в ответ на упреки Макрона о нарушении РФ договоренностей

16:37 08.03.2025
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдания Кремля в Москве
Здания Кремля в Москве - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. Французские власти лгали с момента государственного переворота на Украине, и после этого они не выполнили множество договоренностей, в том числе по Минским соглашениям. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
Так он прокомментировал обвинение президента страны Эммануэля Макрона в адрес России в нарушении договоренностей.
"Лжи было много со стороны Франции. Ведь мы помним заявление (экс-президента Франции Франсуа — ред.) Олланда, когда он говорил о том, что, собственно, к Минским договоренностям никто серьезно и не относился", — отметил Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.
В 2014 году Франция постаивала подпись под документом, который гарантировал законному на тот момент президенту Украины Виктору Януковичу его политическое будущее, напомнил представитель Кремля.
"После этого случился переворот. То есть Франция, как и другие страны, не выполнила свои гарантии. Разве это была не ложь? Это была ложь, самая настоящая. И об этом господин Макрон ничего не упомянул", — добавил он.
После начала спецоперации бывший президент Франции Франсуа Олланд, экс-канцлер Германии Ангела Меркель и бывший британский премьер Борис Джонсон заявляли, что Париж, Берлин и Лондон никогда не воспринимали Минские соглашения всерьез, не собирались требовать от Киева выполнения договоренностей и лишь использовали их для того, чтобы затянуть время и дать Украине возможность для наращивания сил и подготовки к войне с Россией.
Второе Минское соглашение ("Минск-2") – документ, имевший целью урегулирование вооруженного конфликта на востоке Украины. Был согласован 11-12 февраля 2015 года на саммите в Минске руководителями Германии, Франции, Украины и России в формате "нормандской четверки" и подписан Трехсторонней контактной группой по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины.
Российская сторона неоднократно подчеркивала, что Минские соглашения – единственный путь урегулирования конфликта. Москва постоянно призывала Украину к их выполнению, а Францию и Германию – к оказанию влияния на Киев с целью выполнения пунктов документа. Однако киевский режим уклонялся от их выполнения, регулярно обстреливая территорию ДНР и ЛНР.
Одной из основных целей российской специальной военной операцией (СВО), начатой 24 февраля этого года, является защита жителей Донбасса от агрессии Киева, который не пожелал разрешить конфликт мирным путем.
С началом СВО Минские соглашения фактически перестали существовать, следовательно, "нормандский формат", который был создан с целью их реализации, стал неактуален.
Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Остановки конфликта на Украине по линии соприкосновения не будет – Лавров
Главные проигравшие в переговорах по Украине уже известны – американист
Крым мог бы остаться украинским – Лавров
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
6 марта, 14:25Эксклюзивы РИА Новости Крым
Заявления Макрона о российской угрозе: чего добивается президент Франции
 
КремльДмитрий ПесковРоссияФранцияЭммануэль МакронМинские соглашенияПолитикаВнешняя политикаУкраинаНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:14Развожаев 8 Марта вручил медали двум участницам обороны Севастополя
16:5812-летняя девочка провалилась под лед и утонула в Подмосковье
16:37В Кремле ответили Макрону на упреки в адрес России
16:19Ялта на сутки останется без газа: адреса
15:59В Сирии закрыли дороги в Латакию и Тартус из-за боевых столкновений
15:40В парке Симферополя детский паровозик соскользнул с рельсов
15:16Вкусные букеты подарили "девочкам" в зоопарке Бахчисарая
14:55Аферисты рассылают фейковые сообщения от имени главы МЧС Крыма
14:45Российские военные нанесли очередные удары по аэродромам ВСУ
14:29Транспортный коллапс на трассе Симферополь-Алушта - в сторону ЮБК пробка
14:06Потери ВСУ за сутки составили 1300 боевиков
13:44Евгения Петросяна экстренно госпитализировали – СМИ
13:03Самый крепкий тыл: в Крыму поздравили матерей и жен бойцов СВО
12:48Стало известно о состоянии сбитого в Симферополе малыша
12:32Рейд в Севастополе снова открыт
12:18Российские войска освободили три населенных пункта в Курской области
12:09"Котел" для ВСУ в Курской области: когда замкнут кольцо окружения
11:32В Севастополе закрыли рейд
11:05Двое супругов получили ранения при атаке дрона ВСУ в курском приграничье
10:56В Крыму несовершеннолетний водитель пострадал в лобовом ДТП
Лента новостейМолния