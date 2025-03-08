https://crimea.ria.ru/20250308/poteri-vsu-za-sutki-sostavili-1300-boevikov-1144753627.html
Потери ВСУ за сутки составили 1300 боевиков
Потери ВСУ за сутки составили 1300 боевиков - РИА Новости Крым, 08.03.2025
Потери ВСУ за сутки составили 1300 боевиков
В зоне специальной военной операции потери ВСУ за сутки составили 1300 боевиков и около 60 единиц техники, в том числе немецкий танк Leopard. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 08.03.2025
2025-03-08T14:06
2025-03-08T14:06
2025-03-08T14:06
министерство обороны рф
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новости сво
армия и флот
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. В зоне специальной военной операции потери ВСУ за сутки составили 1300 боевиков и около 60 единиц техники, в том числе немецкий танк Leopard. Об этом сообщает Минобороны России.На Харьковском направлении подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Гранов и Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли до 30 военнослужащих, семь автомобилей, три орудия полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.Бойцы группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Катериновка, Каменка, Кондрашовка, Лозовая Харьковской области и Ямполь Донецкой Народной Республики.Потери противника составили до 195 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, пять орудий полевой артиллерии, два склада боеприпасов и семь станций радиоэлектронной борьбы.Военнослужащие "Южной" группировки войскзаняли более выгодные рубежи и позиции и нанесли поражение формированиям ВСУ и теробороны в районах Северска, Розовки, Константиновки и Иванополья ДНР. Потери украинских войск составили до 245 военнослужащих, три автомобиля, орудие полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов.Подразделения группировки войск "Центр"улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям ВСУ и нацгвардии в районах Лысовки, Миролюбовки, Гродовки, Алексеевки, Петровского, Срибного, Успеновки и Зверево ДНР. Противник потерял свыше 595 военнослужащих, танк Leopard, три боевые бронированные машины, два пикапа и три артиллерийских орудия.Бойцы группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Богатырь, Перебудова, Новополь, Константинополь, Днепроэнергия ДНР и Гуляйполе Запорожской области. Потери украинской армии составили до 155 военнослужащих, боевая бронированная машина, три автомобиля и самоходная артиллерийская установка.Подразделения группировки войск "Днепр"нанесли поражение живой силе и технике ВСУ и теробороны в районах населенных пунктов Качкаровка, Токаревка, Садовое и Гончарное Херсонской области. Противник потерял свыше 80 военнослужащих, пять автомобилей, два орудия полевой артиллерии, станцию контрбатарейной борьбы и два комплекса радиоэлектронной борьбы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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министерство обороны рф, новости, новости сво, армия и флот, всу (вооруженные силы украины), потери всу
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. В зоне специальной военной операции потери ВСУ за сутки составили 1300 боевиков и около 60 единиц техники, в том числе немецкий танк Leopard. Об этом сообщает Минобороны России.
На Харьковском направлении подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Гранов и Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли до 30 военнослужащих, семь автомобилей, три орудия полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.
Бойцы группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Катериновка, Каменка, Кондрашовка, Лозовая Харьковской области и Ямполь Донецкой Народной Республики.
Потери противника составили до 195 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, пять орудий полевой артиллерии, два склада боеприпасов и семь станций радиоэлектронной борьбы.
Военнослужащие "Южной" группировки войскзаняли более выгодные рубежи и позиции и нанесли поражение формированиям ВСУ и теробороны в районах Северска, Розовки, Константиновки и Иванополья ДНР. Потери украинских войск составили до 245 военнослужащих, три автомобиля, орудие полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов.
Подразделения группировки войск "Центр"улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям ВСУ и нацгвардии в районах Лысовки, Миролюбовки, Гродовки, Алексеевки, Петровского, Срибного, Успеновки и Зверево ДНР. Противник потерял свыше 595 военнослужащих, танк Leopard, три боевые бронированные машины, два пикапа и три артиллерийских орудия.
Бойцы группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Богатырь, Перебудова, Новополь, Константинополь, Днепроэнергия ДНР и Гуляйполе Запорожской области. Потери украинской армии составили до 155 военнослужащих, боевая бронированная машина, три автомобиля и самоходная артиллерийская установка.
Подразделения группировки войск "Днепр"нанесли поражение живой силе и технике ВСУ и теробороны в районах населенных пунктов Качкаровка, Токаревка, Садовое и Гончарное Херсонской области. Противник потерял свыше 80 военнослужащих, пять автомобилей, два орудия полевой артиллерии, станцию контрбатарейной борьбы и два комплекса радиоэлектронной борьбы.
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