https://crimea.ria.ru/20250307/zaderzhannyy-v-ssha-terrorist-prichasten-k-teraktu-v-krokuse-1144744975.html

Задержанный в США террорист причастен к теракту в "Крокусе"

Задержанный в США террорист причастен к теракту в "Крокусе" - РИА Новости Крым, 07.03.2025

Задержанный в США террорист причастен к теракту в "Крокусе"

Предполагаемый организатор взрыва в аэропорту Кабула Мохаммаде Шарифулле, задержанный американскими силовиками, признался, что инструктировал нескольких... РИА Новости Крым, 07.03.2025

2025-03-07T19:55

2025-03-07T19:55

2025-03-07T19:56

сша

"крокус сити холл"

теракт

происшествия

в мире

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар - РИА Новости Крым. Предполагаемый организатор взрыва в аэропорту Кабула Мохаммаде Шарифулле, задержанный американскими силовиками, признался, что инструктировал нескольких исполнителей теракта в "Крокус Сити Холле". Об этом со ссылкой на заявление минюста США пишет РИА Новости.Изначально о его поимке объявил президент США Дональд Трамп. По его словам, мужчина виновен в гибели американских военных при выводе войск из Афганистана. Позднее пресс-секретарь Белого Дома Каролин Левитт добавила, что "задержанный признался пакистанцам в атаках на аэропорт", а также в том, что якобы причастен к другим атакам "в России и Иране". По утверждению американского минюста, Шарифулла сознался и в причастности к теракту в "Крокус Сити Холле".Теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл" в городе Красногорск Московской области произошел 22 марта – в день концерта группы "Пикник". Злоумышленники открыли огонь из автоматов по зрителям. Затем подожгли зрительный зал. В результате теракта с учетом людей, умерших от ран в больницах, погибли 145 человек. 25 марта Басманный суд Москвы арестовал обвиняемых в совершении теракта: Далерджона Мирзоева**, Саидакрама Рачабализоду**, Шамсидина Фаридуни** и Мухаммадсобира Файзова**. Впоследствии были задержаны еще семь фигурантов дела о теракте и внесены в список террористов.В конце апреля арестовали 12-го фигуранта дела, который, как следствие полагает, предоставлял денежные средства для подготовки теракта, в том числе обеспечивал банду средствами связи, оплачивал их.Директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что показания задержанных по делу о теракте в "Крокус Сити Холле" подтверждают украинский след. Он также отметил, что этот теракт свидетельствует об использовании украинскими неонацистами и их западными кураторами членов международного террористического подполья.*Террористическая организация, запрещенная в России**Внесены в реестр террористов и экстремистовСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Причастным к теракту в "Крокусе" членам ИГ* грозит 15 лет тюрьмы в ТурцииСК нашел в телефонах соучастников теракта в "Крокусе" важные данныеВоенная разведка Украины однозначно причастна к теракту в "Крокусе" – ФСБ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, "крокус сити холл", теракт, происшествия, в мире, новости