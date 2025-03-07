Задержанный в США террорист причастен к теракту в "Крокусе"
Задержанный в США террорист инструктировал боевиков перед терактом в "Крокусе"
19:55 07.03.2025 (обновлено: 19:56 07.03.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар - РИА Новости Крым. Предполагаемый организатор взрыва в аэропорту Кабула Мохаммаде Шарифулле, задержанный американскими силовиками, признался, что инструктировал нескольких исполнителей теракта в "Крокус Сити Холле". Об этом со ссылкой на заявление минюста США пишет РИА Новости.
Изначально о его поимке объявил президент США Дональд Трамп. По его словам, мужчина виновен в гибели американских военных при выводе войск из Афганистана. Позднее пресс-секретарь Белого Дома Каролин Левитт добавила, что "задержанный признался пакистанцам в атаках на аэропорт", а также в том, что якобы причастен к другим атакам "в России и Иране".
По утверждению американского минюста, Шарифулла сознался и в причастности к теракту в "Крокус Сити Холле".
"Во время допроса ФБР Шарифулла признался, что от имени ИГИЛ-К* ( "Вилаят Хорасан"*, афганский филиал "Исламского государства"*) он делился инструкциями о том, как использовать автоматы Калашникова и другое оружие с потенциальными нападавшими. Шарифулла также признался, что узнал в двух из четырех задержанных боевиков тех, кого он ранее инструктировал", – говорится в сообщении американского минюста.
Теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл" в городе Красногорск Московской области произошел 22 марта – в день концерта группы "Пикник". Злоумышленники открыли огонь из автоматов по зрителям. Затем подожгли зрительный зал. В результате теракта с учетом людей, умерших от ран в больницах, погибли 145 человек.
25 марта Басманный суд Москвы арестовал обвиняемых в совершении теракта: Далерджона Мирзоева**, Саидакрама Рачабализоду**, Шамсидина Фаридуни** и Мухаммадсобира Файзова**. Впоследствии были задержаны еще семь фигурантов дела о теракте и внесены в список террористов.
В конце апреля арестовали 12-го фигуранта дела, который, как следствие полагает, предоставлял денежные средства для подготовки теракта, в том числе обеспечивал банду средствами связи, оплачивал их.
Директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что показания задержанных по делу о теракте в "Крокус Сити Холле" подтверждают украинский след. Он также отметил, что этот теракт свидетельствует об использовании украинскими неонацистами и их западными кураторами членов международного террористического подполья.
*Террористическая организация, запрещенная в России
**Внесены в реестр террористов и экстремистов
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