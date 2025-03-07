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Трамп сделал громкое заявление о России и Украине
Трамп сделал громкое заявление о России и Украине - РИА Новости Крым, 07.03.2025
Трамп сделал громкое заявление о России и Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтону сложнее взаимодействовать с Украиной, чем с Россией, у которой на руках "все карты". РИА Новости Крым, 07.03.2025
2025-03-07T20:43
2025-03-07T20:43
2025-03-07T20:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтону сложнее взаимодействовать с Украиной, чем с Россией, у которой на руках "все карты".В ходе общения с журналистами в Белом доме в пятницу, американский лидер заявил, что верит в намерение президента России Владимира Путина достичь украинского урегулирования.Он выразил мнение, что урегулирования хотят и Москва, и Киев. При этом американский президент отметил, что если украинские власти не хотят урегулирования, США прекратят помощь Киеву.Трамп также добавил, что США не намерены рассматривать возможность предоставления каких-либо гарантий безопасности Украине до прекращения конфликта."Самая сложная часть - это как раз решение самого конфликта. Гарантии безопасности можно определить потом", - заявил он.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия "разносит" ВСУ на поле боя – ТрампШабаш в Европе: почему бюрократия ЕС рискнула бросить вызов ТрампуТрамп поставил Зеленскому условия для сделки по ресурсам – СМИ
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дональд трамп, россия, украина, сша, владимир путин (политик), новости сво, переговоры, политика, внешняя политика, новости, в мире
Трамп сделал громкое заявление о России и Украине
Трамп верит в намерение Путина добиться мира на Украине
20:43 07.03.2025 (обновлено: 20:45 07.03.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтону сложнее взаимодействовать с Украиной, чем с Россией, у которой на руках "все карты".
В ходе общения с журналистами в Белом доме в пятницу, американский лидер заявил, что верит в намерение президента России Владимира Путина достичь украинского урегулирования.
"Дела с Россией идут очень хорошо, но прямо сейчас они адски бомбят Украину. Я, если честно, нахожу более сложным иметь дело с Украиной, хотя у них нет карт. Я нахожу, что в контексте достижения окончательного соглашения иметь дело с Россией легче. Что удивляет, потому что у них на руках все карты", - цитирует Трампа РИА Новости.
Он выразил мнение, что урегулирования хотят и Москва, и Киев. При этом американский президент отметил, что если украинские власти не хотят урегулирования, США прекратят помощь Киеву.
Трамп также добавил, что США не намерены рассматривать возможность предоставления каких-либо гарантий безопасности Украине до прекращения конфликта.
"Самая сложная часть - это как раз решение самого конфликта. Гарантии безопасности можно определить потом", - заявил он.
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