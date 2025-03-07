https://crimea.ria.ru/20250307/tramp-sdelal-gromkoe-zayavlenie-o-rossii-i-ukraine-1144746329.html

Трамп сделал громкое заявление о России и Украине

Трамп сделал громкое заявление о России и Украине - РИА Новости Крым, 07.03.2025

Трамп сделал громкое заявление о России и Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтону сложнее взаимодействовать с Украиной, чем с Россией, у которой на руках "все карты". РИА Новости Крым, 07.03.2025

2025-03-07T20:43

2025-03-07T20:43

2025-03-07T20:45

дональд трамп

россия

украина

сша

владимир путин (политик)

новости сво

переговоры

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внешняя политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтону сложнее взаимодействовать с Украиной, чем с Россией, у которой на руках "все карты".В ходе общения с журналистами в Белом доме в пятницу, американский лидер заявил, что верит в намерение президента России Владимира Путина достичь украинского урегулирования.Он выразил мнение, что урегулирования хотят и Москва, и Киев. При этом американский президент отметил, что если украинские власти не хотят урегулирования, США прекратят помощь Киеву.Трамп также добавил, что США не намерены рассматривать возможность предоставления каких-либо гарантий безопасности Украине до прекращения конфликта."Самая сложная часть - это как раз решение самого конфликта. Гарантии безопасности можно определить потом", - заявил он.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия "разносит" ВСУ на поле боя – ТрампШабаш в Европе: почему бюрократия ЕС рискнула бросить вызов ТрампуТрамп поставил Зеленскому условия для сделки по ресурсам – СМИ

россия

украина

сша

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, россия, украина, сша, владимир путин (политик), новости сво, переговоры, политика, внешняя политика, новости, в мире