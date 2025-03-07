Апрельское тепло: погода в Крыму на выходные
Погода в Крыму на выходных будет солнечной и по-апрельски теплой – ФОБОС
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСевастополь
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. Подарком от природы в субботу, 8 марта, и воскресенье станет антициклональный купол, который будет оберегать Крымский полуостров и позволит установиться не просто солнечной, а по-апрельски теплой погоде. Такой прогноз в эфире радио "Спутник в Крыму" дал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
По словам специалиста, после усиления антициклона к концу недели на полуострове будет "много солнца и никаких осадков", так что крымчане на выходных одними из первых в России в полной мере почувствуют наступление настоящей русской весны.
"Причем это будет апрельское тепло с температурным фоном, существенно превышающим климатическую норму", – заметил Тишковец.
И в субботу, и в воскресенье антициклональный купол будет оберегать полуостров от любого ненастья, так что в ночные часы воздух в Симферополе остынет не ниже + 5… +7 градусов, а в дневные можно смело рассчитывать на +14… +17 в крымской столице и от +13 до +18 градусов и по всей республике, сказал эксперт.
Облаков в воскресенье может чуть прибавиться, но они будут лишь "украшать небосвод", отметил метеоролог.
"Климатический маятник качнулся в другую сторону и будет радовать жителей и гостей очень по-весеннему комфортной погодой. Это своеобразная компенсация за тот долгий период холода, который держался на юге нашей страны", – заключил Тишковец.
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