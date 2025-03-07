https://crimea.ria.ru/20250307/aprelskoe-teplo-pogoda-v-krymu-na-vykhodnye-1144731993.html

Апрельское тепло: погода в Крыму на выходные

Апрельское тепло: погода в Крыму на выходные - РИА Новости Крым, 07.03.2025

Апрельское тепло: погода в Крыму на выходные

Подарком от природы в субботу, 8 марта, и воскресенье станет антициклональный купол, который будет оберегать Крымский полуостров и позволит установиться не... РИА Новости Крым, 07.03.2025

2025-03-07T20:41

2025-03-07T20:41

2025-03-07T19:39

радио "спутник в крыму"

евгений тишковец

погода

погода в крыму

крымская погода

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крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. Подарком от природы в субботу, 8 марта, и воскресенье станет антициклональный купол, который будет оберегать Крымский полуостров и позволит установиться не просто солнечной, а по-апрельски теплой погоде. Такой прогноз в эфире радио "Спутник в Крыму" дал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.По словам специалиста, после усиления антициклона к концу недели на полуострове будет "много солнца и никаких осадков", так что крымчане на выходных одними из первых в России в полной мере почувствуют наступление настоящей русской весны.И в субботу, и в воскресенье антициклональный купол будет оберегать полуостров от любого ненастья, так что в ночные часы воздух в Симферополе остынет не ниже + 5… +7 градусов, а в дневные можно смело рассчитывать на +14… +17 в крымской столице и от +13 до +18 градусов и по всей республике, сказал эксперт.Облаков в воскресенье может чуть прибавиться, но они будут лишь "украшать небосвод", отметил метеоролог."Климатический маятник качнулся в другую сторону и будет радовать жителей и гостей очень по-весеннему комфортной погодой. Это своеобразная компенсация за тот долгий период холода, который держался на юге нашей страны", – заключил Тишковец.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Февраль в Крыму стал самым холодным за последние 13 лет В Крыму 20-градусное тепло - абсолютный рекорд марта установлен в ЯлтеПервый пошел: в Ялте зацвели ирисы

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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