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Апрельское тепло: погода в Крыму на выходные - РИА Новости Крым, 07.03.2025
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Апрельское тепло: погода в Крыму на выходные
Апрельское тепло: погода в Крыму на выходные - РИА Новости Крым, 07.03.2025
Апрельское тепло: погода в Крыму на выходные
Подарком от природы в субботу, 8 марта, и воскресенье станет антициклональный купол, который будет оберегать Крымский полуостров и позволит установиться не... РИА Новости Крым, 07.03.2025
2025-03-07T20:41
2025-03-07T19:39
радио "спутник в крыму"
евгений тишковец
погода
погода в крыму
крымская погода
центр погоды "фобос"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. Подарком от природы в субботу, 8 марта, и воскресенье станет антициклональный купол, который будет оберегать Крымский полуостров и позволит установиться не просто солнечной, а по-апрельски теплой погоде. Такой прогноз в эфире радио "Спутник в Крыму" дал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.По словам специалиста, после усиления антициклона к концу недели на полуострове будет "много солнца и никаких осадков", так что крымчане на выходных одними из первых в России в полной мере почувствуют наступление настоящей русской весны.И в субботу, и в воскресенье антициклональный купол будет оберегать полуостров от любого ненастья, так что в ночные часы воздух в Симферополе остынет не ниже + 5… +7 градусов, а в дневные можно смело рассчитывать на +14… +17 в крымской столице и от +13 до +18 градусов и по всей республике, сказал эксперт.Облаков в воскресенье может чуть прибавиться, но они будут лишь "украшать небосвод", отметил метеоролог."Климатический маятник качнулся в другую сторону и будет радовать жителей и гостей очень по-весеннему комфортной погодой. Это своеобразная компенсация за тот долгий период холода, который держался на юге нашей страны", – заключил Тишковец.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Февраль в Крыму стал самым холодным за последние 13 лет В Крыму 20-градусное тепло - абсолютный рекорд марта установлен в ЯлтеПервый пошел: в Ялте зацвели ирисы
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РИА Новости Крым
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евгений тишковец, погода, погода в крыму, крымская погода, центр погоды "фобос", крым, новости крыма
Апрельское тепло: погода в Крыму на выходные

Погода в Крыму на выходных будет солнечной и по-апрельски теплой – ФОБОС

20:41 07.03.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСевастополь
Севастополь - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. Подарком от природы в субботу, 8 марта, и воскресенье станет антициклональный купол, который будет оберегать Крымский полуостров и позволит установиться не просто солнечной, а по-апрельски теплой погоде. Такой прогноз в эфире радио "Спутник в Крыму" дал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
По словам специалиста, после усиления антициклона к концу недели на полуострове будет "много солнца и никаких осадков", так что крымчане на выходных одними из первых в России в полной мере почувствуют наступление настоящей русской весны.
"Причем это будет апрельское тепло с температурным фоном, существенно превышающим климатическую норму", – заметил Тишковец.
И в субботу, и в воскресенье антициклональный купол будет оберегать полуостров от любого ненастья, так что в ночные часы воздух в Симферополе остынет не ниже + 5… +7 градусов, а в дневные можно смело рассчитывать на +14… +17 в крымской столице и от +13 до +18 градусов и по всей республике, сказал эксперт.
Облаков в воскресенье может чуть прибавиться, но они будут лишь "украшать небосвод", отметил метеоролог.
"Климатический маятник качнулся в другую сторону и будет радовать жителей и гостей очень по-весеннему комфортной погодой. Это своеобразная компенсация за тот долгий период холода, который держался на юге нашей страны", – заключил Тишковец.
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