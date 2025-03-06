Рейтинг@Mail.ru
Взрывы на Украине: какие объекты попали под удары российских войск - РИА Новости Крым, 06.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250306/vzryvy-na-ukraine-kakie-obekty-popali-pod-udary-rossiyskikh-voysk-1144702836.html
Взрывы на Украине: какие объекты попали под удары российских войск
Взрывы на Украине: какие объекты попали под удары российских войск - РИА Новости Крым, 06.03.2025
Взрывы на Украине: какие объекты попали под удары российских войск
Вооруженные силы России за минувшие сутки нанесли удары по военным аэродромам, складам хранения беспилотников и электроподстанции, обеспечивавшей деятельность... РИА Новости Крым, 06.03.2025
2025-03-06T12:52
2025-03-06T12:52
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
россия
украина
всу (вооруженные силы украины)
взрыв
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/04/1144626270_0:220:1280:940_1920x0_80_0_0_f0619bbcb0b1ff339f7485be7d6cdc6e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за минувшие сутки нанесли удары по военным аэродромам, складам хранения беспилотников и электроподстанции, обеспечивавшей деятельность ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, за сутки поражены скопления живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 154 районах.Удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС РФ освободили Андреевку в ДонбассеПривольное в Донбассе перешло под контроль РоссииУдары по Украине: разбита нефтебаза и штаб "Кракена"
россия
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/04/1144626270_27:0:1280:940_1920x0_80_0_0_e01311549254b8574fe6b740407d27e4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, россия, украина, всу (вооруженные силы украины), взрыв
Взрывы на Украине: какие объекты попали под удары российских войск

На Украине поражены военные аэродромы и работавшая на нужды ВСУ электроподстанция

12:52 06.03.2025
 
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациямПожары на Украине
Пожары на Украине
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за минувшие сутки нанесли удары по военным аэродромам, складам хранения беспилотников и электроподстанции, обеспечивавшей деятельность ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, электроподстанции, обеспечивающей деятельность ВСУ, склада хранения беспилотных летательных аппаратов и пунктам их управления, складам ракетно-артиллерийского вооружения", – говорится в сообщении.
Кроме того, за сутки поражены скопления живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 154 районах.
Удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ.
Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
ВС РФ освободили Андреевку в Донбассе
Привольное в Донбассе перешло под контроль России
Удары по Украине: разбита нефтебаза и штаб "Кракена"
 
Новости СВОМинистерство обороны РФВооруженные силы РоссииРоссияУкраинаВСУ (Вооруженные силы Украины)Взрыв
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:15Лавров назвал главное последствие размещения войск ЕС на Украине
13:08Россия считает "ядерную риторику" Макрона угрозой – Лавров
12:52Взрывы на Украине: какие объекты попали под удары российских войск
12:39Макрон напрашивается на 200% пошлины для французских вин – Киселев
12:25ВСУ попытались атаковать Крым беспилотниками
12:09ВС РФ освободили Андреевку в Донбассе
12:07В Керчи эпидпорог по ОРВИ превышен на 32% – власти
11:50В Севастополе разрушается жилой дом – Бастрыкин поручил возбудить дело
11:40В Крыму открылось первое в регионе отделение кардиореабилитации
11:32В Ялте 63-летнего педофила-иностранца приговорили к 12 годам заключения
11:25Сайт "Крымэнерго" под гибридной DDoS-атакой из-за рубежа
11:11Как в Крыму будут решать проблему кадров в агропромышленном комплексе
10:51Жителю Новороссийска дали 15 лет за передачу данных о кораблях ВМФ России
10:38Крым входит в пятерку самых востребованных направлений в России
10:31Дело о мошенничестве с землями в Севастополе на 197 млн передано в суд
10:20В Севастополе национализируют имущество пособников киевского режима
10:10В НАТО через Киев пытались получить данные российских школьников – ФСБ
09:55"В России нужно жить быстро!" – ко дню рождения Михаила Жванецкого
09:44"Золотые пески России": как идет создание нового курорта в Крыму
09:31"Герои Крыма": сколько участников СВО готовы работать в органах власти
Лента новостейМолния