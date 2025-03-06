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Взрывы на Украине: какие объекты попали под удары российских войск
Взрывы на Украине: какие объекты попали под удары российских войск - РИА Новости Крым, 06.03.2025
Взрывы на Украине: какие объекты попали под удары российских войск
Вооруженные силы России за минувшие сутки нанесли удары по военным аэродромам, складам хранения беспилотников и электроподстанции, обеспечивавшей деятельность... РИА Новости Крым, 06.03.2025
2025-03-06T12:52
2025-03-06T12:52
2025-03-06T12:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за минувшие сутки нанесли удары по военным аэродромам, складам хранения беспилотников и электроподстанции, обеспечивавшей деятельность ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, за сутки поражены скопления живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 154 районах.Удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС РФ освободили Андреевку в ДонбассеПривольное в Донбассе перешло под контроль РоссииУдары по Украине: разбита нефтебаза и штаб "Кракена"
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, россия, украина, всу (вооруженные силы украины), взрыв
Взрывы на Украине: какие объекты попали под удары российских войск
На Украине поражены военные аэродромы и работавшая на нужды ВСУ электроподстанция