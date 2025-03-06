https://crimea.ria.ru/20250306/vzryvy-na-ukraine-kakie-obekty-popali-pod-udary-rossiyskikh-voysk-1144702836.html

Взрывы на Украине: какие объекты попали под удары российских войск

Взрывы на Украине: какие объекты попали под удары российских войск - РИА Новости Крым, 06.03.2025

Взрывы на Украине: какие объекты попали под удары российских войск

Вооруженные силы России за минувшие сутки нанесли удары по военным аэродромам, складам хранения беспилотников и электроподстанции, обеспечивавшей деятельность... РИА Новости Крым, 06.03.2025

2025-03-06T12:52

2025-03-06T12:52

2025-03-06T12:52

новости сво

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взрыв

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за минувшие сутки нанесли удары по военным аэродромам, складам хранения беспилотников и электроподстанции, обеспечивавшей деятельность ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, за сутки поражены скопления живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 154 районах.Удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС РФ освободили Андреевку в ДонбассеПривольное в Донбассе перешло под контроль РоссииУдары по Украине: разбита нефтебаза и штаб "Кракена"

россия

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, россия, украина, всу (вооруженные силы украины), взрыв