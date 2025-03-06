https://crimea.ria.ru/20250306/novosti-svo-kievskiy-rezhim-za-sutki-poteryal-pochti-1300-boevikov-1144703557.html
Новости СВО: киевский режим за сутки потерял почти 1300 боевиков
Новости СВО: киевский режим за сутки потерял почти 1300 боевиков - РИА Новости Крым, 06.03.2025
Новости СВО: киевский режим за сутки потерял почти 1300 боевиков
Российские военные в зоне специальной военной операции продолжают продвижение в глубину обороны противника на ряде участков фронта, занимая более выгодные... РИА Новости Крым, 06.03.2025
2025-03-06T13:33
2025-03-06T13:33
2025-03-06T13:33
новости сво
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министерство обороны рф
новые регионы россии
харьковская область
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потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Российские военные в зоне специальной военной операции продолжают продвижение в глубину обороны противника на ряде участков фронта, занимая более выгодные рубежи освобождая населенные пункты. Потери ВСУ за минувшие сутки составили порядка 1270 боевиков убитыми и ранеными, сообщает Минобороны РФ.На Харьковском направлении подразделениями группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям ВСУ и теробороны в районах населенных пунктов Рассоховатое, Казачья Лопань и Волчанск Харьковской области. Противник потерял до 25 военнослужащих, боевую бронированную машину и два автомобиля.Бойцы группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям врага в районах населенных пунктов Кондрашовка, Колодезное и Березовое Харьковской области. Потери ВСУ составили свыше 200 военнослужащих, два автомобиля, пять орудий полевой артиллерии и станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.Военнослужащие "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, разгромив соединения ВСУ и нацгвардии в районах Новооленовки, Александрополя, Северска, Яблоновки, Иванополья, Плещеевки и Константиновки Донецкой Народной Республики.Потери ВСУ составили до 230 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, два орудия полевой артиллерии и два склада боеприпасов.Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Андреевка ДНР. Российские бойцы нанесли поражение формированиям ВСУ и нацгвардии в районах населенных пунктов Петровское, Новопавловка, Красноармейск, Димитров, Миролюбовка и Зверево ДНР.Противник потерял более 590 военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, два артиллерийских орудия и станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.Бойцы группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и разгромили противника в районах Шевченко, Федоровки, Отрадного, Веселого ДНР и Гуляйполя Запорожской области. ВСУ потеряли до 155 военнослужащих, три автомобиля и четыре орудия полевой артиллерии.Военнослужащие группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике ВСУ, теробороны и иностранным наемникам в районах Кривого Рога Днепропетровской области, Работино, Пятихаток, Малой Токмачки Запорожской области, Антоновки и Днепровского Херсонской области. ВСУ потеряли более 70 военнослужащих и шесть автомобилей.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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новости сво, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, новые регионы россии, харьковская область, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Новости СВО: киевский режим за сутки потерял почти 1300 боевиков
Потери ВСУ за сутки в зоне спецоперации составили почти 1300 военных – Минобороны
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Российские военные в зоне специальной военной операции продолжают продвижение в глубину обороны противника на ряде участков фронта, занимая более выгодные рубежи освобождая населенные пункты. Потери ВСУ за минувшие сутки составили порядка 1270 боевиков убитыми и ранеными, сообщает Минобороны РФ.
На Харьковском направлении подразделениями группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям ВСУ и теробороны в районах населенных пунктов Рассоховатое, Казачья Лопань и Волчанск Харьковской области. Противник потерял до 25 военнослужащих, боевую бронированную машину и два автомобиля.
Бойцы группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям врага в районах населенных пунктов Кондрашовка, Колодезное и Березовое Харьковской области. Потери ВСУ составили свыше 200 военнослужащих, два автомобиля, пять орудий полевой артиллерии и станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.
Военнослужащие "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, разгромив соединения ВСУ и нацгвардии в районах Новооленовки, Александрополя, Северска, Яблоновки, Иванополья, Плещеевки и Константиновки Донецкой Народной Республики.
Потери ВСУ составили до 230 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, два орудия полевой артиллерии и два склада боеприпасов.
Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Андреевка ДНР. Российские бойцы нанесли поражение формированиям ВСУ и нацгвардии в районах населенных пунктов Петровское, Новопавловка, Красноармейск, Димитров, Миролюбовка и Зверево ДНР.
Противник потерял более 590 военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, два артиллерийских орудия и станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.
Бойцы группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и разгромили противника в районах Шевченко, Федоровки, Отрадного, Веселого ДНР и Гуляйполя Запорожской области. ВСУ потеряли до 155 военнослужащих, три автомобиля и четыре орудия полевой артиллерии.
Военнослужащие группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике ВСУ, теробороны и иностранным наемникам в районах Кривого Рога Днепропетровской области, Работино, Пятихаток, Малой Токмачки Запорожской области, Антоновки и Днепровского Херсонской области. ВСУ потеряли более 70 военнослужащих и шесть автомобилей.
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