https://crimea.ria.ru/20250306/novosti-svo-kievskiy-rezhim-za-sutki-poteryal-pochti-1300-boevikov-1144703557.html

Новости СВО: киевский режим за сутки потерял почти 1300 боевиков

Новости СВО: киевский режим за сутки потерял почти 1300 боевиков - РИА Новости Крым, 06.03.2025

Новости СВО: киевский режим за сутки потерял почти 1300 боевиков

Российские военные в зоне специальной военной операции продолжают продвижение в глубину обороны противника на ряде участков фронта, занимая более выгодные... РИА Новости Крым, 06.03.2025

2025-03-06T13:33

2025-03-06T13:33

2025-03-06T13:33

новости сво

вооруженные силы россии

министерство обороны рф

новые регионы россии

харьковская область

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Российские военные в зоне специальной военной операции продолжают продвижение в глубину обороны противника на ряде участков фронта, занимая более выгодные рубежи освобождая населенные пункты. Потери ВСУ за минувшие сутки составили порядка 1270 боевиков убитыми и ранеными, сообщает Минобороны РФ.На Харьковском направлении подразделениями группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям ВСУ и теробороны в районах населенных пунктов Рассоховатое, Казачья Лопань и Волчанск Харьковской области. Противник потерял до 25 военнослужащих, боевую бронированную машину и два автомобиля.Бойцы группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям врага в районах населенных пунктов Кондрашовка, Колодезное и Березовое Харьковской области. Потери ВСУ составили свыше 200 военнослужащих, два автомобиля, пять орудий полевой артиллерии и станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.Военнослужащие "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, разгромив соединения ВСУ и нацгвардии в районах Новооленовки, Александрополя, Северска, Яблоновки, Иванополья, Плещеевки и Константиновки Донецкой Народной Республики.Потери ВСУ составили до 230 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, два орудия полевой артиллерии и два склада боеприпасов.Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Андреевка ДНР. Российские бойцы нанесли поражение формированиям ВСУ и нацгвардии в районах населенных пунктов Петровское, Новопавловка, Красноармейск, Димитров, Миролюбовка и Зверево ДНР.Противник потерял более 590 военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, два артиллерийских орудия и станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.Бойцы группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и разгромили противника в районах Шевченко, Федоровки, Отрадного, Веселого ДНР и Гуляйполя Запорожской области. ВСУ потеряли до 155 военнослужащих, три автомобиля и четыре орудия полевой артиллерии.Военнослужащие группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике ВСУ, теробороны и иностранным наемникам в районах Кривого Рога Днепропетровской области, Работино, Пятихаток, Малой Токмачки Запорожской области, Антоновки и Днепровского Херсонской области. ВСУ потеряли более 70 военнослужащих и шесть автомобилей.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250306/vzryvy-na-ukraine-kakie-obekty-popali-pod-udary-rossiyskikh-voysk-1144702836.html

новые регионы россии

харьковская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, новые регионы россии, харьковская область, всу (вооруженные силы украины), потери всу