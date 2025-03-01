https://crimea.ria.ru/20250301/vtoroy-tur-vyborov-prezidenta-abkhazii-priznan-sostoyavshimsya-1144576243.html

Второй тур выборов президента Абхазии признан состоявшимся

Второй тур выборов президента Абхазии признан состоявшимся - РИА Новости Крым, 01.03.2025

Второй тур выборов президента Абхазии признан состоявшимся

Второй тур выборов президента Абхазии состоялся, явка составила 43%, объявил председатель абхазского ЦИК Дмитрий Маршан. РИА Новости Крым, 01.03.2025

2025-03-01T15:44

2025-03-01T15:44

2025-03-01T15:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар - РИА Новости Крым. Второй тур выборов президента Абхазии состоялся, явка составила 43%, объявил председатель абхазского ЦИК Дмитрий Маршан.В Абхазии в субботу проходит второй тур президентский выборов. На высший государственный пост претендуют видный политический деятель республики Бадра Гунба, победивший в первом туре с 46,38% голосов, и оппозиционер Адгур Ардзинба, набравший по итогам первого тура 36,92%. Выборы признают состоявшимися при преодолении порога явки в 25%. В избирательных бюллетенях сохранится графа "против всех". Согласно закону, для победы одному из кандидатов нужно получить больше голосов, чем суммарно его соперник и графа "против всех", то есть более 50% голосов избирателей. Если это не удастся, то могут быть назначены новые выборы президента Абхазии.

абхазия

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

выборы, абхазия, новости, политика, в мире