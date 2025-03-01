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Второй тур выборов президента Абхазии признан состоявшимся
Второй тур выборов президента Абхазии признан состоявшимся - РИА Новости Крым, 01.03.2025
Второй тур выборов президента Абхазии признан состоявшимся
Второй тур выборов президента Абхазии состоялся, явка составила 43%, объявил председатель абхазского ЦИК Дмитрий Маршан. РИА Новости Крым, 01.03.2025
2025-03-01T15:44
2025-03-01T15:44
2025-03-01T15:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар - РИА Новости Крым. Второй тур выборов президента Абхазии состоялся, явка составила 43%, объявил председатель абхазского ЦИК Дмитрий Маршан.В Абхазии в субботу проходит второй тур президентский выборов. На высший государственный пост претендуют видный политический деятель республики Бадра Гунба, победивший в первом туре с 46,38% голосов, и оппозиционер Адгур Ардзинба, набравший по итогам первого тура 36,92%. Выборы признают состоявшимися при преодолении порога явки в 25%. В избирательных бюллетенях сохранится графа "против всех". Согласно закону, для победы одному из кандидатов нужно получить больше голосов, чем суммарно его соперник и графа "против всех", то есть более 50% голосов избирателей. Если это не удастся, то могут быть назначены новые выборы президента Абхазии.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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выборы, абхазия, новости, политика, в мире
Второй тур выборов президента Абхазии признан состоявшимся
Второй тур выборов президента Абхазии признан состоявшимся, явка составила 43% - ЦИК
15:44 01.03.2025 (обновлено: 15:45 01.03.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар - РИА Новости Крым. Второй тур выборов президента Абхазии состоялся, явка составила 43%, объявил председатель абхазского ЦИК Дмитрий Маршан.
"Сегодня к 3 часам дня выборы можно считать состоявшимися по Республике Абхазия, так как проголосовало в 15.00 43%, что составило 62 852 человека", - сказал Маршан на брифинге.
В Абхазии в субботу проходит второй тур президентский выборов. На высший государственный пост претендуют видный политический деятель республики Бадра Гунба, победивший в первом туре с 46,38% голосов, и оппозиционер Адгур Ардзинба, набравший по итогам первого тура 36,92%.
Выборы признают состоявшимися при преодолении порога явки в 25%. В избирательных бюллетенях сохранится графа "против всех". Согласно закону, для победы одному из кандидатов нужно получить больше голосов, чем суммарно его соперник и графа "против всех", то есть более 50% голосов избирателей. Если это не удастся, то могут быть назначены новые выборы президента Абхазии.