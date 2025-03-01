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ВСУ лишились более 1000 боевиков за сутки в боях спецоперации - РИА Новости Крым, 01.03.2025
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ВСУ лишились более 1000 боевиков за сутки в боях спецоперации
ВСУ лишились более 1000 боевиков за сутки в боях спецоперации - РИА Новости Крым, 01.03.2025
ВСУ лишились более 1000 боевиков за сутки в боях спецоперации
Вооруженные силы России за сутки улучшили положение по переднему краю и заняли более выгодные рубежи и позиции на нескольких направлениях, продавив оборону... РИА Новости Крым, 01.03.2025
2025-03-01T13:19
2025-03-01T13:19
новости сво
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
министерство обороны рф
группировка войск "днепр"
группировка войск "север"
группировка войск "восток"
группировка войск "запад"
группировка войск "центр"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за сутки улучшили положение по переднему краю и заняли более выгодные рубежи и позиции на нескольких направлениях, продавив оборону противника и сократив численность ВСУ на более чем тысячу боевиков. Об этом сообщает Минобороны РФ.Согласно данным ведомства, самые большие потери у ВСУ не территории Донецкой Народной Республики, где российские войска в течение минувших суток освободили еще два населенных пункта и улучшили положение по переднему краю.Так, подразделения группировки войск "Центр" нанесли поражение живой силе и технике пехотной, егерской бригад, бригады беспилотных систем ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Зверево, Димитров, Московское, Красноармейск и Удачное. Противник потерял здесь до 345 военнослужащих.Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, поразив формирования трех механизированных и аэромобильной бригад, а также бригады авиационных комплексов ВСУ и бригады спецназначения. Бои шли в районах населенных пунктов Константиновка, Белокузьминовка, Дружковка, Платоновка, Клебан-Бык и Яблоновка ДНР. В результате украинские войска потеряли здесь 170 военнослужащих.В ходе активного наступления подразделения войск "Восток" нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ, двум бригадам теробороны и бригаде нацгвардии в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Поддубное и Искра в ДНР. А также в районе Январского в Днепропетровской области. Потери ВСУ в этих районах составили до 160 военнослужащих.Кроме того, подразделения "Запада" улучшили тактическое положение и нанесли поражение двум механизированным бригадам ВСУ в Новом ДНР, а также в районах населенных пунктов Петропавловка, Купянск-Узловой в Харьковской области, сократив ряды ВСУ на 190 боевиков.Помимо этого, на Харьковском направлении подразделения "Севера" разбили формирования двух бригад теробороны под Литвиново, Карасевкой и Волчанском в Харьковской области, где ВСУ потеряли еще до 55 военнослужащих.Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады, двух бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Новопокровка, Каменское Запорожской области, Токаревка, Антоновка и Приднепровское Херсонской области. ВСУ потеряли до 95 военнослужащих, добавили в ведомстве.Уточнятся также, что оперативно-тактической авиацией и ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ за сутки в 136 районах нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий ВПК Украины, инфраструктуре военных аэродромов, складам хранения вражеских ударных БПЛА и скоплениям живой силы и техники ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине прогремела серия мощных взрывовЕвропа хочет затянуть конфликт на Украине еще на год – РубиоТрамп обвинил Зеленского в попытке развязать Третью мировую войну
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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новости сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , министерство обороны рф, группировка войск "днепр", группировка войск "север", группировка войск "восток", группировка войск "запад", группировка войск "центр"
ВСУ лишились более 1000 боевиков за сутки в боях спецоперации

Потери вооруженных сил Украины за сутки превысили 1000 человек – Минобороны РФ

13:19 01.03.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота артиллерийского расчета гаубицы Д-20
Работа артиллерийского расчета гаубицы Д-20 - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за сутки улучшили положение по переднему краю и заняли более выгодные рубежи и позиции на нескольких направлениях, продавив оборону противника и сократив численность ВСУ на более чем тысячу боевиков. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Согласно данным ведомства, самые большие потери у ВСУ не территории Донецкой Народной Республики, где российские войска в течение минувших суток освободили еще два населенных пункта и улучшили положение по переднему краю.
Так, подразделения группировки войск "Центр" нанесли поражение живой силе и технике пехотной, егерской бригад, бригады беспилотных систем ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Зверево, Димитров, Московское, Красноармейск и Удачное. Противник потерял здесь до 345 военнослужащих.
Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, поразив формирования трех механизированных и аэромобильной бригад, а также бригады авиационных комплексов ВСУ и бригады спецназначения. Бои шли в районах населенных пунктов Константиновка, Белокузьминовка, Дружковка, Платоновка, Клебан-Бык и Яблоновка ДНР. В результате украинские войска потеряли здесь 170 военнослужащих.
В ходе активного наступления подразделения войск "Восток" нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ, двум бригадам теробороны и бригаде нацгвардии в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Поддубное и Искра в ДНР. А также в районе Январского в Днепропетровской области. Потери ВСУ в этих районах составили до 160 военнослужащих.
Кроме того, подразделения "Запада" улучшили тактическое положение и нанесли поражение двум механизированным бригадам ВСУ в Новом ДНР, а также в районах населенных пунктов Петропавловка, Купянск-Узловой в Харьковской области, сократив ряды ВСУ на 190 боевиков.
Помимо этого, на Харьковском направлении подразделения "Севера" разбили формирования двух бригад теробороны под Литвиново, Карасевкой и Волчанском в Харьковской области, где ВСУ потеряли еще до 55 военнослужащих.
Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады, двух бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Новопокровка, Каменское Запорожской области, Токаревка, Антоновка и Приднепровское Херсонской области. ВСУ потеряли до 95 военнослужащих, добавили в ведомстве.
Уточнятся также, что оперативно-тактической авиацией и ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ за сутки в 136 районах нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий ВПК Украины, инфраструктуре военных аэродромов, складам хранения вражеских ударных БПЛА и скоплениям живой силы и техники ВСУ.
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Новости СВОВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУМинистерство обороны РФГруппировка войск "Днепр"Группировка войск "Север"Группировка войск "Восток"Группировка войск "Запад"Группировка войск "Центр"
 
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