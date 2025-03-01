https://crimea.ria.ru/20250301/vsu-lishilis-bolee-1000-boevikov-za-sutki-v-boyakh-spetsoperatsii-1144573439.html

ВСУ лишились более 1000 боевиков за сутки в боях спецоперации

ВСУ лишились более 1000 боевиков за сутки в боях спецоперации - РИА Новости Крым, 01.03.2025

ВСУ лишились более 1000 боевиков за сутки в боях спецоперации

Вооруженные силы России за сутки улучшили положение по переднему краю и заняли более выгодные рубежи и позиции на нескольких направлениях, продавив оборону... РИА Новости Крым, 01.03.2025

2025-03-01T13:19

2025-03-01T13:19

2025-03-01T13:19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за сутки улучшили положение по переднему краю и заняли более выгодные рубежи и позиции на нескольких направлениях, продавив оборону противника и сократив численность ВСУ на более чем тысячу боевиков. Об этом сообщает Минобороны РФ.Согласно данным ведомства, самые большие потери у ВСУ не территории Донецкой Народной Республики, где российские войска в течение минувших суток освободили еще два населенных пункта и улучшили положение по переднему краю.Так, подразделения группировки войск "Центр" нанесли поражение живой силе и технике пехотной, егерской бригад, бригады беспилотных систем ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Зверево, Димитров, Московское, Красноармейск и Удачное. Противник потерял здесь до 345 военнослужащих.Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, поразив формирования трех механизированных и аэромобильной бригад, а также бригады авиационных комплексов ВСУ и бригады спецназначения. Бои шли в районах населенных пунктов Константиновка, Белокузьминовка, Дружковка, Платоновка, Клебан-Бык и Яблоновка ДНР. В результате украинские войска потеряли здесь 170 военнослужащих.В ходе активного наступления подразделения войск "Восток" нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ, двум бригадам теробороны и бригаде нацгвардии в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Поддубное и Искра в ДНР. А также в районе Январского в Днепропетровской области. Потери ВСУ в этих районах составили до 160 военнослужащих.Кроме того, подразделения "Запада" улучшили тактическое положение и нанесли поражение двум механизированным бригадам ВСУ в Новом ДНР, а также в районах населенных пунктов Петропавловка, Купянск-Узловой в Харьковской области, сократив ряды ВСУ на 190 боевиков.Помимо этого, на Харьковском направлении подразделения "Севера" разбили формирования двух бригад теробороны под Литвиново, Карасевкой и Волчанском в Харьковской области, где ВСУ потеряли еще до 55 военнослужащих.Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады, двух бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Новопокровка, Каменское Запорожской области, Токаревка, Антоновка и Приднепровское Херсонской области. ВСУ потеряли до 95 военнослужащих, добавили в ведомстве.Уточнятся также, что оперативно-тактической авиацией и ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ за сутки в 136 районах нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий ВПК Украины, инфраструктуре военных аэродромов, складам хранения вражеских ударных БПЛА и скоплениям живой силы и техники ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине прогремела серия мощных взрывовЕвропа хочет затянуть конфликт на Украине еще на год – РубиоТрамп обвинил Зеленского в попытке развязать Третью мировую войну

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , министерство обороны рф, группировка войск "днепр", группировка войск "север", группировка войск "восток", группировка войск "запад", группировка войск "центр"