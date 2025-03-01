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В России ограничили арест женщин и тяжело больных – закон

В России ограничили арест женщин и тяжело больных – закон - РИА Новости Крым, 01.03.2025

В России ограничили арест женщин и тяжело больных – закон

В России ограничили применение заключения под стражу к подозреваемым и обвиняемым в совершении преступлений ненасильственного характера, а также женщинам с... РИА Новости Крым, 01.03.2025

2025-03-01T13:02

2025-03-01T13:02

2025-03-01T13:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар - РИА Новости Крым. В России ограничили применение заключения под стражу к подозреваемым и обвиняемым в совершении преступлений ненасильственного характера, а также женщинам с малолетними детьми и тяжело больным. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин. Документ размещен на сайте Кремля.Этих россиян могут арестовать в случае совершения преступлений средний тяжести с применением насилия или угрозой его применения, тяжкого или особо тяжкого преступления при невозможности применения более мягкой меры пресечения.Согласно документу, заключение под стражу также будет применяться в отношении подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлении небольшой тяжести лишь в случаях попыток скрыться от следствия либо нарушении ранее избранной меры пресечения.Для женщин, отцов-одиночек и опекунов малолетних детей, а также опекунов детей-инвалидов заключение под стражу будет предусматриваться лишь в случае, если они "подозреваются или обвиняются в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, а в исключительных случаях - преступления средней тяжести с применением насилия либо с угрозой его применения".Кроме того, закон предусматривает запрет на арест подозреваемого или обвиняемого с тяжелым заболеванием, которое включено в соответствующий перечень, утвержденный кабмином, и наличие которого подтверждено медицинскими документами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Земля в Ялте, Lamborghini и Bentley: суд арестовал имущество БлиновскойВ Крыму выросло число расследованных дел о коррупцииВ Крыму снизилось число преступлений среди мигрантов - СК

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, закон и право, владимир путин (политик), общество, уголовный кодекс, преступность, новости