Рейтинг@Mail.ru
В России ограничили арест женщин и тяжело больных – закон - РИА Новости Крым, 01.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250301/v-rossii-ogranichili-arest-zhenschin-i-tyazhelo-bolnykh--zakon-1144573137.html
В России ограничили арест женщин и тяжело больных – закон
В России ограничили арест женщин и тяжело больных – закон - РИА Новости Крым, 01.03.2025
В России ограничили арест женщин и тяжело больных – закон
В России ограничили применение заключения под стражу к подозреваемым и обвиняемым в совершении преступлений ненасильственного характера, а также женщинам с... РИА Новости Крым, 01.03.2025
2025-03-01T13:02
2025-03-01T13:03
россия
закон и право
владимир путин (политик)
общество
уголовный кодекс
преступность
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/02/1142303286_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d4a745186744aedc4832e1522cc53532.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар - РИА Новости Крым. В России ограничили применение заключения под стражу к подозреваемым и обвиняемым в совершении преступлений ненасильственного характера, а также женщинам с малолетними детьми и тяжело больным. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин. Документ размещен на сайте Кремля.Этих россиян могут арестовать в случае совершения преступлений средний тяжести с применением насилия или угрозой его применения, тяжкого или особо тяжкого преступления при невозможности применения более мягкой меры пресечения.Согласно документу, заключение под стражу также будет применяться в отношении подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлении небольшой тяжести лишь в случаях попыток скрыться от следствия либо нарушении ранее избранной меры пресечения.Для женщин, отцов-одиночек и опекунов малолетних детей, а также опекунов детей-инвалидов заключение под стражу будет предусматриваться лишь в случае, если они "подозреваются или обвиняются в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, а в исключительных случаях - преступления средней тяжести с применением насилия либо с угрозой его применения".Кроме того, закон предусматривает запрет на арест подозреваемого или обвиняемого с тяжелым заболеванием, которое включено в соответствующий перечень, утвержденный кабмином, и наличие которого подтверждено медицинскими документами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Земля в Ялте, Lamborghini и Bentley: суд арестовал имущество БлиновскойВ Крыму выросло число расследованных дел о коррупцииВ Крыму снизилось число преступлений среди мигрантов - СК
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/02/1142303286_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ba031450b4ffbfb32be2035a328c5245.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, закон и право, владимир путин (политик), общество, уголовный кодекс, преступность, новости
В России ограничили арест женщин и тяжело больных – закон

Путин подписал закон об ограничении применения ареста к женщинам с детьми и тяжело больным

13:02 01.03.2025 (обновлено: 13:03 01.03.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ зале суда
В зале суда - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар - РИА Новости Крым. В России ограничили применение заключения под стражу к подозреваемым и обвиняемым в совершении преступлений ненасильственного характера, а также женщинам с малолетними детьми и тяжело больным. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин. Документ размещен на сайте Кремля.
Этих россиян могут арестовать в случае совершения преступлений средний тяжести с применением насилия или угрозой его применения, тяжкого или особо тяжкого преступления при невозможности применения более мягкой меры пресечения.
Согласно документу, заключение под стражу также будет применяться в отношении подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлении небольшой тяжести лишь в случаях попыток скрыться от следствия либо нарушении ранее избранной меры пресечения.
Для женщин, отцов-одиночек и опекунов малолетних детей, а также опекунов детей-инвалидов заключение под стражу будет предусматриваться лишь в случае, если они "подозреваются или обвиняются в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, а в исключительных случаях - преступления средней тяжести с применением насилия либо с угрозой его применения".
Кроме того, закон предусматривает запрет на арест подозреваемого или обвиняемого с тяжелым заболеванием, которое включено в соответствующий перечень, утвержденный кабмином, и наличие которого подтверждено медицинскими документами.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Земля в Ялте, Lamborghini и Bentley: суд арестовал имущество Блиновской
В Крыму выросло число расследованных дел о коррупции
В Крыму снизилось число преступлений среди мигрантов - СК
 
РоссияЗакон и правоВладимир Путин (политик)ОбществоУголовный кодексПреступностьНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:18На Кубани ВСУ атаковали обеспечивающую Европу газом станцию "Русская"
14:10Медведев назвал лидера свободного мира
13:47Дрон ВСУ атаковал авто в Новой Каховке
13:32США будут мстить: чего ждать после перепалки Трампа и Зеленского
13:19ВСУ лишились более 1000 боевиков за сутки в боях спецоперации
13:02В России ограничили арест женщин и тяжело больных – закон
12:41Шесть американских авиабомб JDAM и 190 беспилотников ВСУ сбиты силами ПВО
12:15Еще два села в Донбассе перешли под контроль России
11:57В Симферополе стартовала "Эстафета Победы"
11:30Защитники земли русской: подвиг псковских десантников у высоты 776
10:54Приказано уйти: встреча Трампа и Зеленского глазами западной прессы
10:36В Абхазии проходит второй тур президентских выборов
10:20"Посади свинью за стол": в Крыму оценили переговоры Зеленского и Трампа
10:05Массовая авария на перекрестке в Краснодаре – погибли трое
09:37На Украине прогремела серия мощных взрывов
09:11Обжорный ряд и забеги в мешках – как в Евпатории отметят Масленицу
08:44Перепалка Зеленского с Трампом – реакция Европы
08:23Как жителям Крыма узнать размер будущей пенсии
07:45В Ленинском районе Крыма на два дня закроют переезд через ж/д пути
07:38Европа хочет затянуть конфликт на Украине еще на год - Рубио
Лента новостейМолния