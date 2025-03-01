https://crimea.ria.ru/20250301/shest-amerikanskikh-aviabomb-jdam-i-190-bespilotnikov-vsu-sbity-silami-pvo-1144572998.html

Шесть американских авиабомб JDAM и 190 беспилотников ВСУ сбиты силами ПВО

Шесть американских авиабомб JDAM и 190 беспилотников ВСУ сбиты силами ПВО - РИА Новости Крым, 01.03.2025

Шесть американских авиабомб JDAM и 190 беспилотников ВСУ сбиты силами ПВО

За минувшие сутки силы противовоздушной обороны России уничтожили 190 украинских беспилотников и снаряды западного образца. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 01.03.2025

2025-03-01T12:41

2025-03-01T12:41

2025-03-01T12:53

новости сво

пво

министерство обороны рф

беспилотник (бпла, дрон)

авиационная бомба jdam

поставки западного оружия украине

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/1a/1144490348_0:111:2136:1313_1920x0_80_0_0_330c60769ca439fe88aade68fdda8fc2.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар - РИА Новости Крым. За минувшие сутки силы противовоздушной обороны России уничтожили 190 украинских беспилотников и снаряды западного образца. Об этом сообщили в Минобороны. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 656 самолетов, 283 вертолета, 45 024 беспилотных летательных аппарата, 600 зенитных ракетных комплексов, 21 946 танков и других боевых бронированных машин, 1523 боевые машины реактивных систем залпового огня, 22 170 орудий полевой артиллерии и минометов, 32 349 единиц специальной военной автомобильной техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250301/esche-dva-sela-v-donbasse-pereshli-pod-kontrol-rossii-1144572726.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, пво, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), авиационная бомба jdam, поставки западного оружия украине