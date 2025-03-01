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Шесть американских авиабомб JDAM и 190 беспилотников ВСУ сбиты силами ПВО - РИА Новости Крым, 01.03.2025
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Шесть американских авиабомб JDAM и 190 беспилотников ВСУ сбиты силами ПВО
Шесть американских авиабомб JDAM и 190 беспилотников ВСУ сбиты силами ПВО - РИА Новости Крым, 01.03.2025
Шесть американских авиабомб JDAM и 190 беспилотников ВСУ сбиты силами ПВО
За минувшие сутки силы противовоздушной обороны России уничтожили 190 украинских беспилотников и снаряды западного образца. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 01.03.2025
2025-03-01T12:41
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новости сво
пво
министерство обороны рф
беспилотник (бпла, дрон)
авиационная бомба jdam
поставки западного оружия украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар - РИА Новости Крым. За минувшие сутки силы противовоздушной обороны России уничтожили 190 украинских беспилотников и снаряды западного образца. Об этом сообщили в Минобороны. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 656 самолетов, 283 вертолета, 45 024 беспилотных летательных аппарата, 600 зенитных ракетных комплексов, 21 946 танков и других боевых бронированных машин, 1523 боевые машины реактивных систем залпового огня, 22 170 орудий полевой артиллерии и минометов, 32 349 единиц специальной военной автомобильной техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости сво, пво, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), авиационная бомба jdam, поставки западного оружия украине
Шесть американских авиабомб JDAM и 190 беспилотников ВСУ сбиты силами ПВО

Силы ПВО уничтожили 6 американских авиабомб JDAM и 190 беспилотников ВСУ

12:41 01.03.2025 (обновлено: 12:53 01.03.2025)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа ПВО ЦВО на Покровском направлении в ДНР
Боевая работа ПВО ЦВО на Покровском направлении в ДНР - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар - РИА Новости Крым. За минувшие сутки силы противовоздушной обороны России уничтожили 190 украинских беспилотников и снаряды западного образца. Об этом сообщили в Минобороны.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть управляемых авиационных бомб JDAM производства США и 190 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - сказано в сообщении.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 656 самолетов, 283 вертолета, 45 024 беспилотных летательных аппарата, 600 зенитных ракетных комплексов, 21 946 танков и других боевых бронированных машин, 1523 боевые машины реактивных систем залпового огня, 22 170 орудий полевой артиллерии и минометов, 32 349 единиц специальной военной автомобильной техники.
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