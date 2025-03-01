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Медведев назвал лидера свободного мира - РИА Новости Крым, 01.03.2025
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Медведев назвал лидера свободного мира
Медведев назвал лидера свободного мира - РИА Новости Крым, 01.03.2025
Медведев назвал лидера свободного мира
Лидером свободного мира стал президент России Владимир Путин. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости Крым, 01.03.2025
2025-03-01T14:10
2025-03-01T14:10
россия
дмитрий медведев
владимир путин (политик)
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар - РИА Новости Крым. Лидером свободного мира стал президент России Владимир Путин. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.Глава дипломатии ЕС Кая Каллас после перепалки Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа в Белом доме написала в сети X, что "свободному миру" нужен новый лидер.Он также отметил, что Европе жизненно необходима опека США, поэтому лидеры, поддержавшие Владимира Зеленского, скоро успокоятся, отделавшись одинаковыми постами в соцсетях."Отметятся одинаковыми постами в соцсетях и вернутся в стойло. Европа - немощная сварливая старуха, которой жизненно нужна опека США", - убежден Медведев.При этом зампредседателя Совбеза подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по урегулированию ситуации на Украине и готова обсуждать это с теми, кто готов к общению.Встреча Трампа и Зеленского состоялась в пятницу в Вашингтоне. В Белом доме между ними состоялся очень жесткий разговор, после которого было отменено подписание соглашения о редкоземельных металлах, а киевский лидер досрочно покинул резиденцию. По версии американских СМИ, об этом его попросил Дональд Трамп.После этого госсекретарь США Марко Рубио отметил, что Европа не оставляет попыток ослабить Россию, чтобы "она начала просить о мире". Для этого европейские политики требуют продолжения конфликта на Украине еще на год.Это подтверждает реакция лидеров коллективного Запада на итог встречи.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:США будут мстить: чего ждать после перепалки Трампа и Зеленского"Посади свинью за стол": в Крыму оценили переговоры Зеленского и ТрампаЕвропа хочет затянуть конфликт на Украине еще на год - Рубио
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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россия, дмитрий медведев, владимир путин (политик), политика
Медведев назвал лидера свободного мира

Лидером свободного мира является Путин - Медведев

14:10 01.03.2025
 
© РИА Новости . Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗампред Совбеза РФ Д. Медведев
Зампред Совбеза РФ Д. Медведев - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар - РИА Новости Крым. Лидером свободного мира стал президент России Владимир Путин. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас после перепалки Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа в Белом доме написала в сети X, что "свободному миру" нужен новый лидер.

"Нужен, и он есть. Его зовут Владимир Путин", - цитирует РИА Новости Медведева.

Он также отметил, что Европе жизненно необходима опека США, поэтому лидеры, поддержавшие Владимира Зеленского, скоро успокоятся, отделавшись одинаковыми постами в соцсетях.
"Отметятся одинаковыми постами в соцсетях и вернутся в стойло. Европа - немощная сварливая старуха, которой жизненно нужна опека США", - убежден Медведев.
При этом зампредседателя Совбеза подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по урегулированию ситуации на Украине и готова обсуждать это с теми, кто готов к общению.
"На так называемой Украине нормальных собеседников нет. Говорить можно только с людьми, которые готовы к общению, а не с дрессированными животными, работающими за ласку и корм хозяина. Тем более что, как правило, хозяин кормит такой скот для последующей отправки на бойню", - сказал Медведев.
Встреча Трампа и Зеленского состоялась в пятницу в Вашингтоне. В Белом доме между ними состоялся очень жесткий разговор, после которого было отменено подписание соглашения о редкоземельных металлах, а киевский лидер досрочно покинул резиденцию. По версии американских СМИ, об этом его попросил Дональд Трамп.
После этого госсекретарь США Марко Рубио отметил, что Европа не оставляет попыток ослабить Россию, чтобы "она начала просить о мире". Для этого европейские политики требуют продолжения конфликта на Украине еще на год.
Это подтверждает реакция лидеров коллективного Запада на итог встречи.
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РоссияДмитрий МедведевВладимир Путин (политик)Политика
 
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