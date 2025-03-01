https://crimea.ria.ru/20250301/medvedev-nazval-lidera-svobodnogo-mira-1144574207.html

Медведев назвал лидера свободного мира

Медведев назвал лидера свободного мира - РИА Новости Крым, 01.03.2025

Медведев назвал лидера свободного мира

Лидером свободного мира стал президент России Владимир Путин. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости Крым, 01.03.2025

2025-03-01T14:10

2025-03-01T14:10

2025-03-01T14:10

россия

дмитрий медведев

владимир путин (политик)

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар - РИА Новости Крым. Лидером свободного мира стал президент России Владимир Путин. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.Глава дипломатии ЕС Кая Каллас после перепалки Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа в Белом доме написала в сети X, что "свободному миру" нужен новый лидер.Он также отметил, что Европе жизненно необходима опека США, поэтому лидеры, поддержавшие Владимира Зеленского, скоро успокоятся, отделавшись одинаковыми постами в соцсетях."Отметятся одинаковыми постами в соцсетях и вернутся в стойло. Европа - немощная сварливая старуха, которой жизненно нужна опека США", - убежден Медведев.При этом зампредседателя Совбеза подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по урегулированию ситуации на Украине и готова обсуждать это с теми, кто готов к общению.Встреча Трампа и Зеленского состоялась в пятницу в Вашингтоне. В Белом доме между ними состоялся очень жесткий разговор, после которого было отменено подписание соглашения о редкоземельных металлах, а киевский лидер досрочно покинул резиденцию. По версии американских СМИ, об этом его попросил Дональд Трамп.После этого госсекретарь США Марко Рубио отметил, что Европа не оставляет попыток ослабить Россию, чтобы "она начала просить о мире". Для этого европейские политики требуют продолжения конфликта на Украине еще на год.Это подтверждает реакция лидеров коллективного Запада на итог встречи.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:США будут мстить: чего ждать после перепалки Трампа и Зеленского"Посади свинью за стол": в Крыму оценили переговоры Зеленского и ТрампаЕвропа хочет затянуть конфликт на Украине еще на год - Рубио

россия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дмитрий медведев, владимир путин (политик), политика