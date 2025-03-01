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Дрон ВСУ атаковал авто в Новой Каховке
Дрон ВСУ атаковал авто в Новой Каховке - РИА Новости Крым, 01.03.2025
Дрон ВСУ атаковал авто в Новой Каховке
Два человека погибли, еще один получил множественные ранения при атаке украинского беспилотника на гражданский автомобиль в Новой Каховке. Об этом сообщил глава РИА Новости Крым, 01.03.2025
2025-03-01T13:47
2025-03-01T13:47
2025-03-01T13:56
новая каховка
херсонская область
обстрелы всу
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар - РИА Новости Крым. Два человека погибли, еще один получил множественные ранения при атаке украинского беспилотника на гражданский автомобиль в Новой Каховке. Об этом сообщил глава городского округа Виталий Гура.Он отметил, что мужчина и женщина погибли на месте удара, а еще одна женщина доставлена в больницу в шоковом состоянии и множественными осколочными ранениями.Кроме того, еще один дрон сбросил взрывчатку на мирного горожанина. 43-летний мужчина получил слепое осколочное ранение правого предплечья и самостоятельно обратился в больницу.ВСУ регулярно наносят террористические удары по мирным городам и селам Херсонской области. Накануне после серии атак ВСУ погибли два мирных жителя региона и еще трое получили ранения, сообщал глава области Владимир Сальдо.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Один человек погиб и четверо ранены - ВСУ обстреляли мирную ХерсонщинуОстановки конфликта на Украине по линии соприкосновения не будет – ЛавровВСУ обстреляли парк Славы и музей в Новой Каховке
новая каховка
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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новая каховка, херсонская область, обстрелы всу, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), новости
Дрон ВСУ атаковал авто в Новой Каховке
В Новой Каховке при атаке дрона по машине погибли двое и ранен один мирный житель
13:47 01.03.2025 (обновлено: 13:56 01.03.2025)