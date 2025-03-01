https://crimea.ria.ru/20250301/dron-vsu-atakoval-avto-v-novoy-kakhovke-1144574008.html

Дрон ВСУ атаковал авто в Новой Каховке

Дрон ВСУ атаковал авто в Новой Каховке - РИА Новости Крым, 01.03.2025

Дрон ВСУ атаковал авто в Новой Каховке

Два человека погибли, еще один получил множественные ранения при атаке украинского беспилотника на гражданский автомобиль в Новой Каховке. Об этом сообщил глава РИА Новости Крым, 01.03.2025

2025-03-01T13:47

2025-03-01T13:47

2025-03-01T13:56

новая каховка

херсонская область

обстрелы всу

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар - РИА Новости Крым. Два человека погибли, еще один получил множественные ранения при атаке украинского беспилотника на гражданский автомобиль в Новой Каховке. Об этом сообщил глава городского округа Виталий Гура.Он отметил, что мужчина и женщина погибли на месте удара, а еще одна женщина доставлена в больницу в шоковом состоянии и множественными осколочными ранениями.Кроме того, еще один дрон сбросил взрывчатку на мирного горожанина. 43-летний мужчина получил слепое осколочное ранение правого предплечья и самостоятельно обратился в больницу.ВСУ регулярно наносят террористические удары по мирным городам и селам Херсонской области. Накануне после серии атак ВСУ погибли два мирных жителя региона и еще трое получили ранения, сообщал глава области Владимир Сальдо.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Один человек погиб и четверо ранены - ВСУ обстреляли мирную ХерсонщинуОстановки конфликта на Украине по линии соприкосновения не будет – ЛавровВСУ обстреляли парк Славы и музей в Новой Каховке

новая каховка

херсонская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новая каховка, херсонская область, обстрелы всу, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), новости