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Дрон ВСУ атаковал авто в Новой Каховке - РИА Новости Крым, 01.03.2025
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Дрон ВСУ атаковал авто в Новой Каховке
Дрон ВСУ атаковал авто в Новой Каховке - РИА Новости Крым, 01.03.2025
Дрон ВСУ атаковал авто в Новой Каховке
Два человека погибли, еще один получил множественные ранения при атаке украинского беспилотника на гражданский автомобиль в Новой Каховке. Об этом сообщил глава РИА Новости Крым, 01.03.2025
2025-03-01T13:47
2025-03-01T13:56
новая каховка
херсонская область
обстрелы всу
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар - РИА Новости Крым. Два человека погибли, еще один получил множественные ранения при атаке украинского беспилотника на гражданский автомобиль в Новой Каховке. Об этом сообщил глава городского округа Виталий Гура.Он отметил, что мужчина и женщина погибли на месте удара, а еще одна женщина доставлена в больницу в шоковом состоянии и множественными осколочными ранениями.Кроме того, еще один дрон сбросил взрывчатку на мирного горожанина. 43-летний мужчина получил слепое осколочное ранение правого предплечья и самостоятельно обратился в больницу.ВСУ регулярно наносят террористические удары по мирным городам и селам Херсонской области. Накануне после серии атак ВСУ погибли два мирных жителя региона и еще трое получили ранения, сообщал глава области Владимир Сальдо.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Один человек погиб и четверо ранены - ВСУ обстреляли мирную ХерсонщинуОстановки конфликта на Украине по линии соприкосновения не будет – ЛавровВСУ обстреляли парк Славы и музей в Новой Каховке
новая каховка
херсонская область
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новая каховка, херсонская область, обстрелы всу, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), новости
Дрон ВСУ атаковал авто в Новой Каховке

В Новой Каховке при атаке дрона по машине погибли двое и ранен один мирный житель

13:47 01.03.2025 (обновлено: 13:56 01.03.2025)
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи в Москве.
Автомобиль скорой помощи в Москве. - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар - РИА Новости Крым. Два человека погибли, еще один получил множественные ранения при атаке украинского беспилотника на гражданский автомобиль в Новой Каховке. Об этом сообщил глава городского округа Виталий Гура.
Он отметил, что мужчина и женщина погибли на месте удара, а еще одна женщина доставлена в больницу в шоковом состоянии и множественными осколочными ранениями.
"В результате сброса с БПЛА в районе села Обрывка на Мелитопольской трассе поврежден легковой автомобиль. Пострадавшая женщина с осколочными ранениями лица, шеи, в шоковом состоянии госпитализирована в Скадовскую центральную районную больницу", - сообщил он в Telegram-канале.
Кроме того, еще один дрон сбросил взрывчатку на мирного горожанина. 43-летний мужчина получил слепое осколочное ранение правого предплечья и самостоятельно обратился в больницу.
ВСУ регулярно наносят террористические удары по мирным городам и селам Херсонской области. Накануне после серии атак ВСУ погибли два мирных жителя региона и еще трое получили ранения, сообщал глава области Владимир Сальдо.
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Новая КаховкаХерсонская областьОбстрелы ВСУПроисшествияБеспилотник (БПЛА, дрон)Новости
 
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