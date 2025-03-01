https://crimea.ria.ru/20250301/armiya-rossii-nastupaet-v-kurskoy-oblasti-razbity-220-boevikov-1144574681.html

Армия России наступает: в Курской области разбиты 220 боевиков

Армия России наступает: в Курской области разбиты 220 боевиков - РИА Новости Крым, 01.03.2025

Армия России наступает: в Курской области разбиты 220 боевиков

Бойцы группировки войск "Север" продолжают наступление и оттесняют врага в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 01.03.2025

2025-03-01T14:40

2025-03-01T14:40

2025-03-01T14:49

новости сво

курская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар - РИА Новости Крым. Бойцы группировки войск "Север" продолжают наступление и оттесняют врага в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны России.За минувшие сутки были разбиты 14 бригад ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Гуево, Заолешенка, Куриловка, Лебедевка, Малая Локня, Махновка, Олешня, Рубанщина, Суджа и Черкасское Поречное. Авиация и артиллерия уничтожили формирования противника в районах населенных пунктов Агроном, Бондаревка, Горналь, Гуево, Дмитрюков, Казачья Локня, 1-й Княжий, Косица, Колмаков, Куриловка, Лебедевка, Локня, Малая Локня, Мартыновка, Махновка, Меловой, Мирный, Николаевка, Старая Сорочина, Суджа, Черкасская Конопелька, Черкасское Поречное, Южный, а также Басовка, Беловоды, Журавка, Новенькое, Ободы, Сумы и Юнаковка Сумской области.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 64 295 военнослужащих, 382 танка, 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России освободила Новую Сорочину в Курской областиБойцы "Севера" освободили Никольский в Курской областиВ ГД внесен проект о статусе отражающих вторжение в Курскую область

курская область

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, курская область, ситуация в курской области после нападения всу, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , группировка войск "север"