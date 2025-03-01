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Армия России наступает: в Курской области разбиты 220 боевиков
Армия России наступает: в Курской области разбиты 220 боевиков - РИА Новости Крым, 01.03.2025
Армия России наступает: в Курской области разбиты 220 боевиков
Бойцы группировки войск "Север" продолжают наступление и оттесняют врага в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 01.03.2025
2025-03-01T14:40
2025-03-01T14:40
2025-03-01T14:49
новости сво
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ситуация в курской области после нападения всу
министерство обороны рф
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всу (вооруженные силы украины)
потери всу
группировка войск "север"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар - РИА Новости Крым. Бойцы группировки войск "Север" продолжают наступление и оттесняют врага в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны России.За минувшие сутки были разбиты 14 бригад ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Гуево, Заолешенка, Куриловка, Лебедевка, Малая Локня, Махновка, Олешня, Рубанщина, Суджа и Черкасское Поречное. Авиация и артиллерия уничтожили формирования противника в районах населенных пунктов Агроном, Бондаревка, Горналь, Гуево, Дмитрюков, Казачья Локня, 1-й Княжий, Косица, Колмаков, Куриловка, Лебедевка, Локня, Малая Локня, Мартыновка, Махновка, Меловой, Мирный, Николаевка, Старая Сорочина, Суджа, Черкасская Конопелька, Черкасское Поречное, Южный, а также Басовка, Беловоды, Журавка, Новенькое, Ободы, Сумы и Юнаковка Сумской области.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 64 295 военнослужащих, 382 танка, 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России освободила Новую Сорочину в Курской областиБойцы "Севера" освободили Никольский в Курской областиВ ГД внесен проект о статусе отражающих вторжение в Курскую область
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РИА Новости Крым
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новости сво, курская область, ситуация в курской области после нападения всу, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , группировка войск "север"
Армия России наступает: в Курской области разбиты 220 боевиков
В Курской области разбиты 220 боевиков и семь пунктов управления беспилотниками ВСУ
14:40 01.03.2025 (обновлено: 14:49 01.03.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар - РИА Новости Крым. Бойцы группировки войск "Север" продолжают наступление и оттесняют врага в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны России.
За минувшие сутки были разбиты 14 бригад ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Гуево, Заолешенка, Куриловка, Лебедевка, Малая Локня, Махновка, Олешня, Рубанщина, Суджа и Черкасское Поречное.
Авиация и артиллерия уничтожили формирования противника в районах населенных пунктов Агроном, Бондаревка, Горналь, Гуево, Дмитрюков, Казачья Локня, 1-й Княжий, Косица, Колмаков, Куриловка, Лебедевка, Локня, Малая Локня, Мартыновка, Махновка, Меловой, Мирный, Николаевка, Старая Сорочина, Суджа, Черкасская Конопелька, Черкасское Поречное, Южный, а также Басовка, Беловоды, Журавка, Новенькое, Ободы, Сумы и Юнаковка Сумской области.
"За сутки потери ВСУ составили более 220 военнослужащих, уничтожены боевая машина пехоты, бронетранспортер, 11 боевых бронированных машин, 13 автомобилей, семь артиллерийских орудий, а также семь пунктов управления БПЛА и склад боеприпасов", - уточняется в сводке.
Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 64 295 военнослужащих, 382 танка, 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США.
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