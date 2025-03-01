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Американское шапито-шоу: зачем Трамп прилюдно "выпорол" Зеленского - РИА Новости Крым, 01.03.2025
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Американское шапито-шоу: зачем Трамп прилюдно "выпорол" Зеленского
Американское шапито-шоу: зачем Трамп прилюдно "выпорол" Зеленского - РИА Новости Крым, 01.03.2025
Американское шапито-шоу: зачем Трамп прилюдно "выпорол" Зеленского
Встреча президента США Дональда Трампа и главы киевского режима Владимира Зеленского в Белом доме прошла по заранее спланированному американской администрацией... РИА Новости Крым, 01.03.2025
2025-03-01T15:19
2025-03-01T15:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Встреча президента США Дональда Трампа и главы киевского режима Владимира Зеленского в Белом доме прошла по заранее спланированному американской администрацией сценарию для достижения поставленных целей. Такое мнение РИА Новости Крым высказал эксперт Финансового университета при правительстве РФ, директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии, политолог Денис Денисов.И смех и грех"Ощущение, что это близко к какому-то шапито-шоу. Да, американское шапито", – сказал Денисов в ответ на соответствующий вопрос.Свою позицию эксперт объясняет тем, что у Трампа изначально были "весьма существенные основания выстроить разговор именно таким образом, и он не просто так пошел под камеры"."Потому что, как мы знаем, в практике международных переговоров крайне редко бывают подобные ситуации, когда переговаривающиеся стороны ведут переговоры в таком формате", – заметил Денисов.По его мнению, сценарий встречи в Белом доме были готов заранее, потому что Трампу нужно было выставить Зеленского недоговороспособной стороной в украино-российском конфликте."Во-вторых, у него теперь открывается возможность нормальной коммуникации с Российской Федерацией, и Трамп может уже обоснованно заявлять, что одна из сторон недоговороспособна, а вторая может идти на компромиссы и вести диалог", – добавил эксперт.Европейский союз, причем не консолидированный, а в виде отдельных стран, поддерживающих Украину, вряд ли ее "вытащит", считает Денисов.Теперь Трамп может "вытворять с Украиной и Зеленским все что угодно: заявлять о нелегитимности, настаивать на перевыборах" и так далее, добавил Денисов.Для обретения США обоснованно сильной позиции и безграничных возможностей и была разыграна в последний день февраля эта сцена в Белом доме, считает эксперт.Он не исключил, что в рамках того же сценария Зеленскому по приезде в Вашингтон предложили такой проект соглашения о совместном "фонде доходов" от полезных ископаемых, что тот понял, за кого его держат."Прежде они подписывали не соглашение, а некий меморандум, потому что документ не содержал параметров и конкретных цифр. И был целый абзац о том, что стороны договариваются о подписании соглашения о создании фонда, обязуются разработать его модальность. И у меня сложилось четкое ощущение, что по приезде Зеленскому предложили такой проект этого фонда, который он просто не мог принять. По-видимому, 100%-е владение им США и, как следствие, управление", – прокомментировал Денисов.Театр абсурдаВсе случившееся в Вашингтоне, однако, не говорит о том, что США вовсе не выгоден конфликт на Украине, и в этом смысле произошедшее в Белом доме было и неким театром абсурда, считает Денисов.Это доказывает, в частности, тот факт, что Трамп не устает повторять о "заморозке" конфликта, подчеркнул Денисов."И в этом отношении, конечно же, Соединенные Штаты в стратегической перспективе заинтересованы в том, чтобы этот конфликт сохранялся хотя бы на уровне замороженного. Помимо прочего, он всегда будет обоснованием того, почему те или иные санкции сохраняются, почему не стоит сотрудничать с Россией в сфере высоких технологий и многое другое", – сказал Денисов.Все это происходит на фоне заявлений Дональда Трампа о том, что США готовы быть партнерами России в экономической сфере, и в этом весь Трамп, делает вывод политолог."Все заявления Трампа – это сплошной когнитивный диссонанс и набор лозунгов, которые можно интерпретировать совершенно по-разному", – подытожил эксперт.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп устроил разнос Зеленскому в Белом доме: главные заявления Перепалка Зеленского с Трампом – реакция Европы Лютая выволочка в Овальном кабинете - Медведев о словах Трампа Зеленскому
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новости, мнения, политика, сша, денис денисов, дональд трамп, владимир зеленский, украина
Американское шапито-шоу: зачем Трамп прилюдно "выпорол" Зеленского

Трамп заранее продумал сценарий скандала с Зеленским в Белом доме - мнение

15:19 01.03.2025 (обновлено: 15:23 01.03.2025)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© РИА Новости . Стрингер
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Встреча президента США Дональда Трампа и главы киевского режима Владимира Зеленского в Белом доме прошла по заранее спланированному американской администрацией сценарию для достижения поставленных целей. Такое мнение РИА Новости Крым высказал эксперт Финансового университета при правительстве РФ, директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии, политолог Денис Денисов.

И смех и грех

"Ощущение, что это близко к какому-то шапито-шоу. Да, американское шапито", – сказал Денисов в ответ на соответствующий вопрос.
Свою позицию эксперт объясняет тем, что у Трампа изначально были "весьма существенные основания выстроить разговор именно таким образом, и он не просто так пошел под камеры".
"Потому что, как мы знаем, в практике международных переговоров крайне редко бывают подобные ситуации, когда переговаривающиеся стороны ведут переговоры в таком формате", – заметил Денисов.
По его мнению, сценарий встречи в Белом доме были готов заранее, потому что Трампу нужно было выставить Зеленского недоговороспособной стороной в украино-российском конфликте.
"Трамп сразу убивает несколько зайцев. Во-первых, перекладывает ответственность, финансирование и помощь на плечи Европы, что и хотел сделать. Теперь у него вообще есть 100%-й аргумент: Европа поддерживает Зеленского, а Зеленский не хочет мира. И, соответственно, пускай Европа с ним и мучается", – сказал Денисов.
"Во-вторых, у него теперь открывается возможность нормальной коммуникации с Российской Федерацией, и Трамп может уже обоснованно заявлять, что одна из сторон недоговороспособна, а вторая может идти на компромиссы и вести диалог", – добавил эксперт.
Европейский союз, причем не консолидированный, а в виде отдельных стран, поддерживающих Украину, вряд ли ее "вытащит", считает Денисов.
"И очень сильно сейчас поменяется конфигурация в Европе. Целый ряд стран-партнеров США волей-неволей последуют примеру Трампа и начнут менять риторику и позицию относительно Украины. Так что Украину ожидают весьма сложные времена. И вряд ли при нынешнем руководстве можно ожидать, что ситуация будет радикально исправлена", – прогнозирует эксперт.
Теперь Трамп может "вытворять с Украиной и Зеленским все что угодно: заявлять о нелегитимности, настаивать на перевыборах" и так далее, добавил Денисов.
Для обретения США обоснованно сильной позиции и безграничных возможностей и была разыграна в последний день февраля эта сцена в Белом доме, считает эксперт.
Он не исключил, что в рамках того же сценария Зеленскому по приезде в Вашингтон предложили такой проект соглашения о совместном "фонде доходов" от полезных ископаемых, что тот понял, за кого его держат.
"Прежде они подписывали не соглашение, а некий меморандум, потому что документ не содержал параметров и конкретных цифр. И был целый абзац о том, что стороны договариваются о подписании соглашения о создании фонда, обязуются разработать его модальность. И у меня сложилось четкое ощущение, что по приезде Зеленскому предложили такой проект этого фонда, который он просто не мог принять. По-видимому, 100%-е владение им США и, как следствие, управление", – прокомментировал Денисов.

Театр абсурда

Все случившееся в Вашингтоне, однако, не говорит о том, что США вовсе не выгоден конфликт на Украине, и в этом смысле произошедшее в Белом доме было и неким театром абсурда, считает Денисов.

"Парадокс ситуации в том, что, несмотря на эту демонстративную размолвку и новую позицию Госдепартамента и Трампа, конфликт на Украине, я все равно считаю, крайне выгоден для Соединенных Штатов. Потому что он отвлекает колоссальные ресурсы у Российской Федерации. И, как бы мы ни хотели, но США все равно воспринимают нас своими геополитическими противниками", – сказал Денисов.

Это доказывает, в частности, тот факт, что Трамп не устает повторять о "заморозке" конфликта, подчеркнул Денисов.
"И в этом отношении, конечно же, Соединенные Штаты в стратегической перспективе заинтересованы в том, чтобы этот конфликт сохранялся хотя бы на уровне замороженного. Помимо прочего, он всегда будет обоснованием того, почему те или иные санкции сохраняются, почему не стоит сотрудничать с Россией в сфере высоких технологий и многое другое", – сказал Денисов.
Все это происходит на фоне заявлений Дональда Трампа о том, что США готовы быть партнерами России в экономической сфере, и в этом весь Трамп, делает вывод политолог.
"Все заявления Трампа – это сплошной когнитивный диссонанс и набор лозунгов, которые можно интерпретировать совершенно по-разному", – подытожил эксперт.
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