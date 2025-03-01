https://crimea.ria.ru/20250301/amerikanskoe-shapito-shou-zachem-tramp-prilyudno-vyporol-zelenskogo-1144575665.html

Американское шапито-шоу: зачем Трамп прилюдно "выпорол" Зеленского

Американское шапито-шоу: зачем Трамп прилюдно "выпорол" Зеленского - РИА Новости Крым, 01.03.2025

Американское шапито-шоу: зачем Трамп прилюдно "выпорол" Зеленского

Встреча президента США Дональда Трампа и главы киевского режима Владимира Зеленского в Белом доме прошла по заранее спланированному американской администрацией... РИА Новости Крым, 01.03.2025

2025-03-01T15:19

2025-03-01T15:19

2025-03-01T15:23

новости

мнения

политика

сша

денис денисов

дональд трамп

владимир зеленский

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/01/1144574829_0:89:1104:710_1920x0_80_0_0_b9e07c49154acb79fe7f7a2a4fa7cd22.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Встреча президента США Дональда Трампа и главы киевского режима Владимира Зеленского в Белом доме прошла по заранее спланированному американской администрацией сценарию для достижения поставленных целей. Такое мнение РИА Новости Крым высказал эксперт Финансового университета при правительстве РФ, директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии, политолог Денис Денисов.И смех и грех"Ощущение, что это близко к какому-то шапито-шоу. Да, американское шапито", – сказал Денисов в ответ на соответствующий вопрос.Свою позицию эксперт объясняет тем, что у Трампа изначально были "весьма существенные основания выстроить разговор именно таким образом, и он не просто так пошел под камеры"."Потому что, как мы знаем, в практике международных переговоров крайне редко бывают подобные ситуации, когда переговаривающиеся стороны ведут переговоры в таком формате", – заметил Денисов.По его мнению, сценарий встречи в Белом доме были готов заранее, потому что Трампу нужно было выставить Зеленского недоговороспособной стороной в украино-российском конфликте."Во-вторых, у него теперь открывается возможность нормальной коммуникации с Российской Федерацией, и Трамп может уже обоснованно заявлять, что одна из сторон недоговороспособна, а вторая может идти на компромиссы и вести диалог", – добавил эксперт.Европейский союз, причем не консолидированный, а в виде отдельных стран, поддерживающих Украину, вряд ли ее "вытащит", считает Денисов.Теперь Трамп может "вытворять с Украиной и Зеленским все что угодно: заявлять о нелегитимности, настаивать на перевыборах" и так далее, добавил Денисов.Для обретения США обоснованно сильной позиции и безграничных возможностей и была разыграна в последний день февраля эта сцена в Белом доме, считает эксперт.Он не исключил, что в рамках того же сценария Зеленскому по приезде в Вашингтон предложили такой проект соглашения о совместном "фонде доходов" от полезных ископаемых, что тот понял, за кого его держат."Прежде они подписывали не соглашение, а некий меморандум, потому что документ не содержал параметров и конкретных цифр. И был целый абзац о том, что стороны договариваются о подписании соглашения о создании фонда, обязуются разработать его модальность. И у меня сложилось четкое ощущение, что по приезде Зеленскому предложили такой проект этого фонда, который он просто не мог принять. По-видимому, 100%-е владение им США и, как следствие, управление", – прокомментировал Денисов.Театр абсурдаВсе случившееся в Вашингтоне, однако, не говорит о том, что США вовсе не выгоден конфликт на Украине, и в этом смысле произошедшее в Белом доме было и неким театром абсурда, считает Денисов.Это доказывает, в частности, тот факт, что Трамп не устает повторять о "заморозке" конфликта, подчеркнул Денисов."И в этом отношении, конечно же, Соединенные Штаты в стратегической перспективе заинтересованы в том, чтобы этот конфликт сохранялся хотя бы на уровне замороженного. Помимо прочего, он всегда будет обоснованием того, почему те или иные санкции сохраняются, почему не стоит сотрудничать с Россией в сфере высоких технологий и многое другое", – сказал Денисов.Все это происходит на фоне заявлений Дональда Трампа о том, что США готовы быть партнерами России в экономической сфере, и в этом весь Трамп, делает вывод политолог."Все заявления Трампа – это сплошной когнитивный диссонанс и набор лозунгов, которые можно интерпретировать совершенно по-разному", – подытожил эксперт.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп устроил разнос Зеленскому в Белом доме: главные заявления Перепалка Зеленского с Трампом – реакция Европы Лютая выволочка в Овальном кабинете - Медведев о словах Трампа Зеленскому

сша

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, мнения, политика, сша, денис денисов, дональд трамп, владимир зеленский, украина