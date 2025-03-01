"Гениальный директор ОРТ": 30 лет со дня гибели Влада Листьева
30 лет назад был убит Влад Листьев
09:39 01.03.2025 (обновлено: 10:36 01.03.2025)
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкПортрет Владислава Листьева вывесили на здании телецентра "Останкино" в Москве
Портрет Владислава Листьева вывесили на здании телецентра "Останкино" в Москве. Архивное фото
Москва, конец 80-х. Телевизоры – здоровенные, тяжелые, ламповые. И там, на их экранах возникает другое телевидение, непривычное, удивительное для советского человека - программа "Взгляд", где говорили новое и по-новому. И среди ее журналистов, чьи имена знала вся страна - Владислав Листьев. Который пошел дальше, вышел за рамки, и практически изменил весь облик телевидения на постсоветском пространстве...
Тележурналист Владислав Листьев. Архивное фото
А потом были его "Час пик" и "Тема" – первое на отечественном телевидении ток-шоу... Его передачи сравнивали с "глотком свежего воздуха в душной комнате", со "свежим ветром в приоткрытую форточку".
Со дня гибели первого генерального директора ОРТ, журналиста, телеведущего, московского интеллигента Влада Листьева прошло 30 лет.
© РИА Новости . С.Птицын / Перейти в фотобанкМолодежная информационно-развлекательная программа "Взгляд". Центральное телевидение Гостелерадио СССР. Молодежная редакция. Режиссер Анатолий Григорьевич Малкин (слева) и ведущие программы Александр Любимов (в центре) и Владислав Листьев (справа) готовятся к эфиру
Молодежная информационно-развлекательная программа "Взгляд". Центральное телевидение Гостелерадио СССР. Молодежная редакция. Режиссер Анатолий Григорьевич Малкин (слева) и ведущие программы Александр Любимов (в центре) и Владислав Листьев (справа) готовятся к эфиру. Архивное фото
Символ перемен
"Его гибель стала чем-то очень личным для десятков миллионов человек... Ночные стояния со свечами толпы людей во дворе, где жил Листьев. В день похорон гроб с телом несут курсанты военного училища. Нескончаемая очередь к телецентру на церемонию прощания. Столпотворение у храма. Женщины плачут. Море людей на подходе к Ваганьковскому кладбищу и на его территории. На дорогу, по которой проедет катафалк, летят цветы. Это – прощание с человеком, которого за 5-7 лет до этого дня знали лишь немногие. Но он стал символом перемен в стране и любимцем миллионов".
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкМосквичи и гости столицы собрались у телецентра "Останкино", чтобы почтить память тележурналиста Владислава Листьева, убитого 1 марта 1995 года
Москвичи и гости столицы собрались у телецентра "Останкино", чтобы почтить память тележурналиста Владислава Листьева, убитого 1 марта 1995 года. Архивное фото
В январе 1995 года Владислав Листьев стал генеральным директором ОАО "Общественное российское телевидение". Этот пост он занимал всего два месяца.
Смерть Листьева стала одним из самых громких заказных убийств "девяностых".
© РИА Новости . Птицын / Перейти в фотобанкАвторы сценария и ведущие молодежной информационно-музыкальной передачи "Взгляд" (слева направо): Александр Любимов, Дмитрий Захаров и Владислав Листьев
Авторы сценария и ведущие молодежной информационно-музыкальной передачи "Взгляд" (слева направо): Александр Любимов, Дмитрий Захаров и Владислав Листьев. Архивное фото
"Техническая интеллигенция" гудела: про убийство говорили в курилках НИИ и конструкторских бюро. Старались негромко. И тихо обсуждали, кто убил, почему. Версий было много.
1 марта 1995 года, возвращаясь с работы, Владислав Листьев был убит в подъезде своего дома на Новокузнецкой. Он так и не завел личную охрану, хотя время было неспокойное - "лихие 90-е".
Когда журналист поднимался по лестнице, двое преступников открыли огонь из пистолета и пистолета-пулемета. От ранения в голову Листьев скончался на месте. По заключению судмедэкспертов, Листьеву "было причинено сквозное огнестрельное ранение правого предплечья и слепое огнестрельное ранение головы, явившееся причиной смерти".
© РИА Новости . Соловьев / Перейти в фотобанкАвторы и ведущие молодежной информационной программы "Взгляд" Владислав Листьев (слева), Игорь Шапов, Станислав Ползинов и Дмитрий Захаров (справа) в студии Центрального телевидения Гостелерадио СССР
Авторы и ведущие молодежной информационной программы "Взгляд" Владислав Листьев (слева), Игорь Шапов, Станислав Ползинов и Дмитрий Захаров (справа) в студии Центрального телевидения Гостелерадио СССР. Архивное фото
Сразу после убийства Ельцин уволил прокурора Москвы Пономарева и начальника столичной милиции Панкратова.
За "дело Листьева" взялась было московская прокуратура, но Генпрокуратура через несколько дней забрала его к себе. Расследование приостанавливали и возобновляли, появлялись новые факты, их проверяли, искали "заказчика"...
Срок давности по делу об убийстве Владислава Листьева истек 1 марта 2010 года.
Расследование длилось 14 лет и было приостановлено в апреле 2009-го с формулировкой "в связи с невозможностью установить лицо, подлежащее уголовной ответственности". Вместе с тем в октябре 2010 года появились новые данные: осужденный по делу об убийстве Галины Старовойтовой Юрий Колчин рассказал, что Листьева убили Эдуард Канимото, Валерий Суликовский и еще "один стрелок" по заказу Бориса Березовского, который тогда являлся членом совета директоров ОРТ.
Березовский проверялся следствием на причастность к убийству Листьева, однако подтверждения этой версии найдено не было. Березовский был обнаружен мертвым в своем особняке в британском графстве Беркшир 23 марта 2013 года.
Уголовное дело до сих пор остается нераскрытым.