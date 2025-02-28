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Землю накрыла новая магнитная буря - РИА Новости Крым, 28.02.2025
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Землю накрыла новая магнитная буря
Землю накрыла новая магнитная буря - РИА Новости Крым, 28.02.2025
Землю накрыла новая магнитная буря
Новая магнитная буря обрушилась на Землю утром в пятницу. Об этом сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и... РИА Новости Крым, 28.02.2025
2025-02-28T10:12
2025-02-28T10:12
магнитные бури
солнце
земля
космос
новости
метеозависимость
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. Новая магнитная буря обрушилась на Землю утром в пятницу. Об этом сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики.С аналогичной вероятностью магнитосферные удары возможны в субботу и в воскресенье. Далее слабые всплески магнитной активности ученые ожидают только к 10 марта, однако прогноз космической погоды еще может измениться.Земля до 2 марта будет находиться в зоне действия образовавшихся на Солнце корональных дыр, в этой связи на нашу планету могут обрушиться магнитные бури, сообщала Лаборатория накануне.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Максимум магнитных бурь за 12 лет: когда Солнце достигнет пика активностиМощные взрывы на Солнце: почему участились магнитные буриКрымские ученые научились заранее "видеть" взрывы на Солнце
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РИА Новости Крым
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4.7
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магнитные бури, солнце, земля, космос, новости, метеозависимость
Землю накрыла новая магнитная буря

Новая магнитная буря бушует над Землей

10:12 28.02.2025
 
© Официальная страница "ВКонтакте" Сергея АксеноваСолнце
Солнце
© Официальная страница "ВКонтакте" Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. Новая магнитная буря обрушилась на Землю утром в пятницу. Об этом сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики.
По данным ученых, геомагнитное возмущение уровня G1 началось в три часа ночи и продолжалось до 10 часов утра. Далее в течение дня сохраняется 36-процентная вероятность магнитной бури.
С аналогичной вероятностью магнитосферные удары возможны в субботу и в воскресенье. Далее слабые всплески магнитной активности ученые ожидают только к 10 марта, однако прогноз космической погоды еще может измениться.
Земля до 2 марта будет находиться в зоне действия образовавшихся на Солнце корональных дыр, в этой связи на нашу планету могут обрушиться магнитные бури, сообщала Лаборатория накануне.
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