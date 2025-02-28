https://crimea.ria.ru/20250228/zemlyu-nakryla-novaya-magnitnaya-burya-1144545690.html

Землю накрыла новая магнитная буря

Землю накрыла новая магнитная буря - РИА Новости Крым, 28.02.2025

Землю накрыла новая магнитная буря

Новая магнитная буря обрушилась на Землю утром в пятницу. Об этом сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и... РИА Новости Крым, 28.02.2025

2025-02-28T10:12

2025-02-28T10:12

2025-02-28T10:12

магнитные бури

солнце

земля

космос

новости

метеозависимость

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. Новая магнитная буря обрушилась на Землю утром в пятницу. Об этом сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики.С аналогичной вероятностью магнитосферные удары возможны в субботу и в воскресенье. Далее слабые всплески магнитной активности ученые ожидают только к 10 марта, однако прогноз космической погоды еще может измениться.Земля до 2 марта будет находиться в зоне действия образовавшихся на Солнце корональных дыр, в этой связи на нашу планету могут обрушиться магнитные бури, сообщала Лаборатория накануне.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Максимум магнитных бурь за 12 лет: когда Солнце достигнет пика активностиМощные взрывы на Солнце: почему участились магнитные буриКрымские ученые научились заранее "видеть" взрывы на Солнце

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

магнитные бури, солнце, земля, космос, новости, метеозависимость