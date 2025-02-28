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В Якутии в больницу поступили 70 человек с признаками кишечной инфекции
В Якутии в больницу поступили 70 человек с признаками кишечной инфекции - РИА Новости Крым, 28.02.2025
В Якутии в больницу поступили 70 человек с признаками кишечной инфекции
70 пострадавших, среди которых 21 ребенок, выявлены с признаками кишечной инфекции в Республиканском центре реабилитации в Якутии. Об этом сообщили в Минздраве... РИА Новости Крым, 28.02.2025
2025-02-28T09:56
2025-02-28T09:56
2025-02-28T09:56
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республика саха (якутия)
массовое отравление
здравоохранение в россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. 70 пострадавших, среди которых 21 ребенок, выявлены с признаками кишечной инфекции в Республиканском центре реабилитации в Якутии. Об этом сообщили в Минздраве региона.В Минздраве заверили, что необходимая медицинская помощь пострадавшим оказывается в полном объеме. Управлением Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) проводится эпидемиологическое расследование, по итогам которого будет дано заключение о причинах возникновения заболеваний.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Отравление детей в лагере в Крыму – сообщение проверяет Роспотребнадзор19 детей отравились в школьной столовой в НовочебоксарскеНа заводе в Уфе произошло массовое отравление
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россия, новости, республика саха (якутия), массовое отравление, здравоохранение в россии, происшествия
В Якутии в больницу поступили 70 человек с признаками кишечной инфекции
В Якутии 21 ребенок и около 50 взрослых попали в больницу с признаками кишечной инфекции