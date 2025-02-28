https://crimea.ria.ru/20250228/v-yakutii-v-bolnitsu-postupili-70-chelovek-s-priznakami-kishechnoy-infektsii-1144545156.html

В Якутии в больницу поступили 70 человек с признаками кишечной инфекции

В Якутии в больницу поступили 70 человек с признаками кишечной инфекции - РИА Новости Крым, 28.02.2025

В Якутии в больницу поступили 70 человек с признаками кишечной инфекции

70 пострадавших, среди которых 21 ребенок, выявлены с признаками кишечной инфекции в Республиканском центре реабилитации в Якутии. Об этом сообщили в Минздраве... РИА Новости Крым, 28.02.2025

2025-02-28T09:56

2025-02-28T09:56

2025-02-28T09:56

россия

новости

республика саха (якутия)

массовое отравление

здравоохранение в россии

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. 70 пострадавших, среди которых 21 ребенок, выявлены с признаками кишечной инфекции в Республиканском центре реабилитации в Якутии. Об этом сообщили в Минздраве региона.В Минздраве заверили, что необходимая медицинская помощь пострадавшим оказывается в полном объеме. Управлением Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) проводится эпидемиологическое расследование, по итогам которого будет дано заключение о причинах возникновения заболеваний.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Отравление детей в лагере в Крыму – сообщение проверяет Роспотребнадзор19 детей отравились в школьной столовой в НовочебоксарскеНа заводе в Уфе произошло массовое отравление

россия

республика саха (якутия)

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости, республика саха (якутия), массовое отравление, здравоохранение в россии, происшествия